Ренат Янбаев договорился с «Краснодаром»

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Последние несколько лет казалось, что карьера футболиста «Локомотива» Рената Янбаева постепенно идет на спад. Некогда один из лучших фланговых защитников страны всё реже появлялся в основе «железнодорожников» и перестал вызываться в состав сборной России. Однако с приходом на тренерский мостик красно-зеленых Юрия Семина, с которым Ренат Янбаев знаком по предыдущему пришествию специалиста в клуб в 2009—2010 годах, карьера 33-летнего футболиста вновь пошла в гору — Ренат опять вернулся на высокий уровень. Но продолжать его демонстрировать в новом сезоне защитник, по информации «Известий», будет уже в составе другой команды — «Краснодара».

По окончании нынешнего сезона срок контракта Рената Янбаева с «Локомотивом» подходит к концу. «Железнодорожники» и лично Юрий Семин были заинтересованы в пролонгации соглашения с футболистом. Однако сам игрок после 10 лет пребывания в московском клубе выбрал иной путь развития своей карьеры.

— До окончания контракта Рената Янбаева с «Локомотивом» остается меньше полугода, и представители футболиста воспользовались возможностью вести переговоры с другими клубами, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — К Ренату проявляли интерес несколько команд премьер-лиги, но самым настойчивым оказался «Краснодар». Защитнику поступило предложение, от которого было сложно отказаться в его возрасте. Янбаев заключил с «горожанами» предварительное соглашение и по окончании сезона присоединиться к «Краснодару» в статусе свободного агента.

Ренат Янбаев родился в подмосковном Ногинске. Профессионально заниматься футболом начал в школе ЦСКА. В 2002 году попал в армейский дубль, но приглашения в основную команду красно-синих так и не дождался — уж очень серьезной была конкуренция на правом фланге обороны в лице Ролана Гусева. Руководство клуба отправило защитника набираться опыта в «Анжи». Отыграв сезон под руководством Гаджи Гаджиева, Янбаев вернулся в ЦСКА и сделал еще одну попытку закрепиться в основе. Но Артур Жорже, возглавлявший армейцев в то время, не дал игроку шанса, и Янбаев вновь отправился в дубль. Уже в первом матче за резервную команду Ренат получил серьезную травму и выбыл из строя на полгода.

Вылечившись и доиграв сезон в армейском дубле, Янбаев решил вновь вернуться в первый дивизион за игровой практикой. Год в «Химках» и полтора в «Кубани» — путь, который преодолел Ренат до своего появления в «Локомотиве». 20 июля 2007 года состоялась официальная презентация игрока журналистам на базе «железнодорожников» в Баковке.