Ренат Янбаев договорился с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» начнет следующий сезон в составе нового клуба.
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Последние несколько лет казалось, что карьера футболиста «Локомотива» Рената Янбаева постепенно идет на спад. Некогда один из лучших фланговых защитников страны всё реже появлялся в основе «железнодорожников» и перестал вызываться в состав сборной России. Однако с приходом на тренерский мостик
По окончании нынешнего сезона срок контракта Рената Янбаева с «Локомотивом» подходит к концу. «Железнодорожники» и лично Юрий Семин были заинтересованы в пролонгации соглашения с футболистом. Однако сам игрок после 10 лет пребывания в московском клубе выбрал иной путь развития своей карьеры.
— До окончания контракта Рената Янбаева с «Локомотивом» остается меньше полугода, и представители футболиста воспользовались возможностью вести переговоры с другими клубами, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — К Ренату проявляли интерес несколько команд
Ренат Янбаев родился в подмосковном Ногинске. Профессионально заниматься футболом начал в школе ЦСКА. В 2002 году попал в армейский дубль, но приглашения в основную команду
Вылечившись и доиграв сезон в армейском дубле, Янбаев решил вновь вернуться в первый дивизион за игровой практикой. Год в «Химках» и полтора в «Кубани» — путь, который преодолел Ренат до своего появления в «Локомотиве». 20 июля 2007 года состоялась официальная презентация игрока журналистам на базе «железнодорожников» в Баковке.
В «Локомотиве» Ренат Янбаев раскрылся
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