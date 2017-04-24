Георгий Миланов останется в ЦСКА

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С приходом на тренерский мостик ЦСКА Виктора Гончаренко в московском клубе началась перестройка: команда перешла на новую схему игры, ушло несколько футболистов. По окончании нынешнего сезона состав армейцев могут ждать еще более глобальные перемены. Однако большинство из давно зарекомендовавших себя игроков продолжит выступать за красно-синих. Так, по информации «Известий», в ближайшее время ЦСКА может продлить контракт с 25-летним болгарским полузащитником Георгием Милановым, действующее соглашение с которым заканчивается уже летом 2018 года.

И у ЦСКА, и у самого Георгия Миланова есть желание продолжить сотрудничество и подписать контракт на более длительный срок, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе.

— Руководство армейцев уже несколько раз встречалось с представителями футболиста — стороны «прощупывают почву», пытаются найти варианты, которые устраивали бы и клуб, и игрока, — рассказал собеседник «Известий». — Однако никакой спешки нет: стороны уверены, что сумеют прийти к взаимопониманию, найдут оптимальный вариант и продлят действующее соглашение.

Официальный представитель Георгия Миланова Мирча Димитров подтвердил, что его клиент действительно рассчитывает остаться в ЦСКА.

Цитата Мирча Димитров Георгий очень хочет продолжить выступать за армейский клуб. Если у главного тренера и руководства клуба будет такое же желание, то мы с удовольствием продлим контракт. Время еще есть — до истечения срока действия нынешнего соглашения чуть больше года, и мы ждем предложения от ЦСКА.

Георгий Миланов родился в городе Левски в феврале 1992 года. С детства он начал заниматься в местной футбольной школе и в 2004-м перебрался в клуб «Литекс» из города Ловеч, в основном составе которого дебютировал в 2009 году. Именно в этой команде Миланов и привлек к себе внимание селекционеров ЦСКА.

В июле 2013 года болгарский полузащитник перешел в армейский клуб, подписав с ним пятилетний контракт. В том же году Миланов получил звание «Игрок года» в Болгарии. В марте 2014 года Георгий забил дебютный мяч за ЦСКА в важнейшей игре с «Зенитом». Этот гол оказался для красно-синих победным. По итогам сезона-2013/14 Миланов вошел в десятку лучших новичков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В следующем сезоне болгарский футболист и вовсе стал одним из лидеров ЦСКА. Он отыграл 38 матчей, забил два мяча и сделал восемь голевых передач. Однако в сезоне-2015/16 у Миланова начался спад, и он выбыл из основного состава. Зимой 2016 года Георгий был отдан в аренду в швейцарский «Грасхоппер», но в клубе из Цюриха проявить себя не сумел — прежде всего из-за травмы, полученной уже во второй игре за новую команду. Летом 2016 года хавбек вернулся в ЦСКА. За время выступлений в составе красно-синих Георгий Миланов завоевал два титула чемпиона России (2013/14, 2015/16) и Суперкубок России (2014).

Также Георгий имеет солидный опыт выступлений и за свою национальную команду. В состав сборной Болгарии он вызывается с 2011 года. С тех пор в ее составе он выходил на поле в 32 матчах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

По оценкам экспертов, стоимость 25-летнего игрока ЦСКА и сборной Болгарии составляет около €3 млн.