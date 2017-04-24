Арбитры не знают, как судить?

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Речь о встречах «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал», «Ростов» — «Спартак» и «Локомотив» — «Амкар». Их обслуживали бригады Владислава Безбородова, Алексея Еськова, Михаила Вилкова и Сергея Иванова.

Наибольший резонанс вызвала работа рефери на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Хотя решений, вызвавших бурные споры, хватало и в других трех матчах. А Иванов, как стало известно «СЭ», даже извинялся перед главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, но его извинения не были приняты.

Пойдем в хронологическом порядке.

БЕЗБОРОДОВ. НЕ УДАЛИЛ АКИНФЕЕВА И ЩЕННИКОВА

Спорные моменты в игре в Уфе начались уже на 2-й минуте, когда Безбородов вместо того, чтобы удалить Акинфеева, показал ему желтую карточку. В том эпизоде голкипер выбежал за пределы штрафной и нарушил правила, чтобы остановить Фатаи. Отмечу, что ворота ЦСКА при этом оставались пустыми, а защитники гостей Березуцкие бежали параллельно игроку «Уфы». Получается, что Акинфеев фактически лишил Фатаи, который владел мячом и направлялся в сторону ворот, явной возможности забить гол. По правилам это наказывается красной карточкой.

На 52-й минуте судья поступил в соответствии с правилами, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Защитник красно-синих Щенников с фолом остановил проход Стоцкого, задержав его рукой.

При этом судья не стал удалять игрока ЦСКА, ограничившись вынесением предупреждения. Между тем Щенников, не пытаясь сыграть в мяч, лишил Стоцкого, выбегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. В данном случае защитник заслуживал более сурового наказания — красной карточки.

Тем, кто с этим категорически не согласен, предлагаю обратиться к последнему изданию правил игры-2016/17. Действительно, относительно недавно ИФАБ (орган, уполномоченный вносить изменения и исправления в правила игры) отменил так называемое тройное наказание. Но не полностью, а частично. В тексте правил говорится следующее:

«Когда игрок, совершил нарушение против соперника в своей штрафной площади, которое лишило соперника явной возможности забить гол и судья назначил 11-метровый удар, игроку, совершившему нарушение, выносится предупреждение, кроме случаев когда:

— нарушением является задержка руками, задержка за майку или толчок или.

— игрок, совершивший нарушение, не пытался сыграть в мяч, или у игрока, выполняющего прием, не было возможности играть в мяч.

— нарушением является одно из наказуемых удалением, при этом не имеет значения, в каком месте поля оно произошло (например, серьезное нарушение правил, агрессивное поведение и так далее).

Во всех вышеуказанных случаях игрок удаляется.

К Щенникову применимы два первых пункта: он задерживал Стоцкого рукой и не пытался сыграть в мяч.

ЕСЬКОВ. НЕ УДАЛИЛ ДЗЮБУ, НО УДАЛИЛ БИКФАЛВИ

На 60-й минуте первого матча на новой арене в Санкт-Петербурге Еськов принял очень спорное решение, наказав Бикфалви предупреждением. Для игрока гостей оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле.

Судья учел, что Бикфалви попал прямой ногой в ногу соперника. Между тем сначала он успел выбить мяч.

Похожие моменты в последнее время случались в международных играх, в частности в еврокубках. Там арбитры расценивали подобные действия как фолы. Можно вспомнить поединок «Краснодара» с «Ниццей» в групповом турнире Лиги Европы в декабре прошлого года. На 61-й минуте той встречи защитник «быков» Гранквист опередил соперника, сыграл в мяч, но затем прямой ногой попал в голеностоп игроку французской команды. Швейцарский судья Сандро Шерер удалил футболиста «Краснодара», который затем был дисквалифицирован. Говорят, в УЕФА рефери поддержали. Это не аргумент — своих судей в Ньоне всегда поддерживают. Но все же.

У нас, наоборот, главным фактором всегда считалось то, кто первым сыграл в мяч. Вот и опрошенные мной действующие и бывшие судьи затруднились дать однозначную оценку эпизоду. Далеко не все поддержали вердикт коллеги.

При этом мне рассказали любопытную историю. Говорят, на февральском сборе в Турции наши судьи обратились к руководителям департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС с просьбой дать оценку эпизоду с участием Гранквиста и разъяснить, как поступать в случае, если что-то подобное случится в российских соревнованиях. Просьбу озвучили — ответа не получили.

Как же судить? Как Еськов. Или подождать, пока свою оценку вердикту судьи даст контрольно-квалификационная комиссия (в нее входят Юрий Баскаков, Александр Разинский, Виктор Башкиров, Андрей Бутенко, Виктор Пышкин, Юрий Ключников и Алексей Спирин). И дальше подстраиваться под ее решение.

Что касается красной карточки Павлюченко, то он удален за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром). Нападающему «Урала» теперь грозит многоматчевая дисквалификация.

Второй заслуживающий пристального внимания эпизод произошел на 86-й минуте. Когда хозяева выполняли штрафной удар с правого фланга, в площади ворот «Урала» борьбу за позицию вели Емельянов и Дзюба. Полузащитник «Урала» попытался было не пропустить соперника в сторону ворот, оба игрока стали толкаться руками. Когда мяч уже влетел в сетку, Дзюба нанес сопернику полуудар-полутычок. Не знаю, видел ли все детали «единоборства» судья, внимание которого в то время было обращено на мяч.

Стычка продолжалась еще несколько мгновений, пока конфликтующих не разнял Еськов, вынесший каждому из участников по предупреждению. Для Емельянова желтая карточка стала второй — ему пришлось покинуть поле.

Ряд экспертов высказали мнение, что судья вполне мог не ограничиваться желтой карточкой, а удалить Дзюбу с поля.

ИВАНОВ. ТРИ СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

Суббота. Москва. «Локомотив» — «Амкар» — 3:3. Юрий СЕМИН и Сергей ИВАНОВ. Спорт-Экспресс

На фоне игр в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону матч в Черкизове затерялся. Однако там явных судейских ошибок было больше.

Началось с того, что на 20-й минуте после подачи «Амкаром» углового, когда мяч уже находился в игре, Зайцев так и не смог убежать от Майкона. Тот на глазах арбитра Иванова задержал пермяка руками и завалил на газон. Однако судья пенальти в ворота «Локо» не назначил.

При счете 3:1 на 60-й минуте рефери выдумал 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Гиголаев перепрыгнул через Кверквелию. Защитник «Локомотива» не совершил в этом эпизоде ни одного фола. Однако Иванов, находившийся в неплохой позиции, почему-то назначил пенальти в пользу «Амкара».

На 88-й минуте во время атаки гостей, в ходе которой они сравняли счет, арбитр сначала не зафиксировал фол Бодула, отмахнувшегося от Виталия Денисова. А затем совместно с первым ассистентом Игорем Демешко не определил положение «вне игры» у футболиста «Амкара».

ВИЛКОВ. НЕ УДАЛИЛ АЗМУНА

Решение, которое может иметь громкие последствия, принял на 76-й минуте игры в Ростове-на-Дону Вилков. Сначала он наказал Глушакова желтой карточкой, а потом после подсказки кого-то из помощников (вероятно, резервного Алексея Сухого) заменил ее на красную и удалил спартаковского капитана.

Фол полузащитника против Нобоа, которого он ударил прямой ногой, по правилам игры действительно заслуживал подобного наказания. Вилков в итоге поступил верно. Но не в пользу судьи сыграло то, что он первоначально принял другое решение.

В протоколе матча значится, что спартаковец удален за «серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)». Он может быть дисквалифицирован на срок от одной до трех игр.

А вот четыре минуты спустя Вилков ошибся. Судья не удалил Азмуна, хотя фолы, подобные тому, что он совершил против Таски, по правилам игры должны караться красной карточкой. Ростовчанин подпрыгнул, догнал соперника и прямой правой ногой ударил его в левую ногу чуть выше голеностопа.

ПОСТСКРИПТУМ

Трое из четырех упомянутых судей получили назначения на игры 25-го тура. Скорее всего, сегодня департаменту судейства и инспектирования придется решать, кого из них нужно заменить и, самое главное, кем.

Вилков назначен на игру «Оренбург» — «Зенит» (26 апреля), Еськов — на матч ЦСКА — «Локомотив» (26 апреля), Безбородов — на встречу «Анжи» — «Томь» (27 апреля).

Александр БОБРОВ.