Арбитры не знают, как судить?
На четырех первых матчах 24-го тура чемпионата страны работали арбитры ФИФА. Во всех этих играх случились скандалы. Эксперт «СЭ» по судейству подробно разбирает все спорные эпизоды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Речь о встречах «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал», «Ростов» — «Спартак» и «Локомотив» — «Амкар». Их обслуживали бригады Владислава Безбородова, Алексея Еськова, Михаила Вилкова и Сергея Иванова.
Наибольший резонанс вызвала работа рефери на новом стадионе в
Пойдем в хронологическом порядке.
БЕЗБОРОДОВ. НЕ УДАЛИЛ АКИНФЕЕВА И ЩЕННИКОВА
Спорные моменты в игре в Уфе начались уже на 2-й минуте, когда Безбородов вместо того, чтобы удалить Акинфеева, показал ему желтую карточку. В том эпизоде голкипер выбежал за пределы штрафной и нарушил правила, чтобы остановить Фатаи. Отмечу, что ворота ЦСКА при этом оставались пустыми, а защитники гостей Березуцкие бежали параллельно игроку «Уфы». Получается, что Акинфеев фактически лишил Фатаи, который владел мячом и направлялся в сторону ворот, явной возможности забить гол. По правилам это наказывается красной карточкой.
На 52-й минуте судья поступил в соответствии с правилами, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Защитник
При этом судья не стал удалять игрока ЦСКА, ограничившись вынесением предупреждения. Между тем Щенников, не пытаясь сыграть в мяч, лишил Стоцкого, выбегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. В данном случае защитник заслуживал более сурового наказания — красной карточки.
Тем, кто с этим категорически не согласен, предлагаю обратиться к последнему изданию правил игры-2016/17. Действительно, относительно недавно ИФАБ (орган, уполномоченный вносить изменения и исправления в правила игры) отменил так называемое тройное наказание. Но не полностью, а частично. В тексте правил говорится следующее:
«Когда игрок, совершил нарушение против соперника в своей штрафной площади, которое лишило соперника явной возможности забить гол и судья назначил 11-метровый удар, игроку, совершившему нарушение, выносится предупреждение, кроме случаев когда:
— нарушением является задержка руками, задержка за майку или толчок или.
— игрок, совершивший нарушение, не пытался сыграть в мяч, или у игрока, выполняющего прием, не было возможности играть в мяч.
— нарушением является одно из наказуемых удалением, при этом не имеет значения, в каком месте поля оно произошло (например, серьезное нарушение правил, агрессивное поведение и так далее).
Во всех вышеуказанных случаях игрок удаляется.
К Щенникову применимы два первых пункта: он задерживал Стоцкого рукой и не пытался сыграть в мяч.
ЕСЬКОВ. НЕ УДАЛИЛ ДЗЮБУ, НО УДАЛИЛ БИКФАЛВИ
На 60-й минуте первого матча на новой арене в
Судья учел, что Бикфалви попал прямой ногой в ногу соперника. Между тем сначала он успел выбить мяч.
Похожие моменты в последнее время случались в международных играх, в частности в еврокубках. Там арбитры расценивали подобные действия как фолы. Можно вспомнить поединок «Краснодара» с «Ниццей» в групповом турнире Лиги Европы в декабре прошлого года. На 61-й минуте той встречи защитник «быков» Гранквист опередил соперника, сыграл в мяч, но затем прямой ногой попал в голеностоп игроку французской команды. Швейцарский судья Сандро Шерер удалил футболиста «Краснодара», который затем был дисквалифицирован. Говорят, в УЕФА рефери поддержали. Это не аргумент — своих судей в Ньоне всегда поддерживают. Но все же.
У нас, наоборот, главным фактором всегда считалось то, кто первым сыграл в мяч. Вот и опрошенные мной действующие и бывшие судьи затруднились дать однозначную оценку эпизоду. Далеко не все поддержали вердикт коллеги.
При этом мне рассказали любопытную историю. Говорят, на февральском сборе в Турции наши судьи обратились к руководителям департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС с просьбой дать оценку эпизоду с участием Гранквиста и разъяснить, как поступать в случае, если
Как же судить? Как Еськов. Или подождать, пока свою оценку вердикту судьи даст
Что касается красной карточки Павлюченко, то он удален за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром). Нападающему «Урала» теперь грозит многоматчевая дисквалификация.
Второй заслуживающий пристального внимания эпизод произошел на 86-й минуте. Когда хозяева выполняли штрафной удар с правого фланга, в площади ворот «Урала» борьбу за позицию вели Емельянов и Дзюба. Полузащитник «Урала» попытался было не пропустить соперника в сторону ворот, оба игрока стали толкаться руками. Когда мяч уже влетел в сетку, Дзюба нанес сопернику
Стычка продолжалась еще несколько мгновений, пока конфликтующих не разнял Еськов, вынесший каждому из участников по предупреждению. Для Емельянова желтая карточка стала второй — ему пришлось покинуть поле.
Ряд экспертов высказали мнение, что судья вполне мог не ограничиваться желтой карточкой, а удалить Дзюбу с поля.
ИВАНОВ. ТРИ СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ
На фоне игр в
Началось с того, что на 20-й минуте после подачи «Амкаром» углового, когда мяч уже находился в игре, Зайцев так и не смог убежать от Майкона. Тот на глазах арбитра Иванова задержал пермяка руками и завалил на газон. Однако судья пенальти в ворота «Локо» не назначил.
При счете 3:1 на 60-й минуте рефери выдумал 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Гиголаев перепрыгнул через Кверквелию. Защитник «Локомотива» не совершил в этом эпизоде ни одного фола. Однако Иванов, находившийся в неплохой позиции,
На 88-й минуте во время атаки гостей, в ходе которой они сравняли счет, арбитр сначала не зафиксировал фол Бодула, отмахнувшегося от Виталия Денисова. А затем совместно с первым ассистентом Игорем Демешко не определил положение «вне игры» у футболиста «Амкара».
ВИЛКОВ. НЕ УДАЛИЛ АЗМУНА
Решение, которое может иметь громкие последствия, принял на 76-й минуте игры в
Фол полузащитника против Нобоа, которого он ударил прямой ногой, по правилам игры действительно заслуживал подобного наказания. Вилков в итоге поступил верно. Но не в пользу судьи сыграло то, что он первоначально принял другое решение.
В протоколе матча значится, что спартаковец удален за «серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)». Он может быть дисквалифицирован на срок от одной до трех игр.
А вот четыре минуты спустя Вилков ошибся. Судья не удалил Азмуна, хотя фолы, подобные тому, что он совершил против Таски, по правилам игры должны караться красной карточкой. Ростовчанин подпрыгнул, догнал соперника и прямой правой ногой ударил его в левую ногу чуть выше голеностопа.
ПОСТСКРИПТУМ
Трое из четырех упомянутых судей получили назначения на игры 25-го тура. Скорее всего, сегодня департаменту судейства и инспектирования придется решать, кого из них нужно заменить и, самое главное, кем.
Вилков назначен на игру «Оренбург» — «Зенит» (26 апреля), Еськов — на матч ЦСКА — «Локомотив» (26 апреля), Безбородов — на встречу «Анжи» — «Томь» (27 апреля).
Александр БОБРОВ.
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