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23 апреля 2017, 21:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Классон: «Краснодар» не показал свой лучший футбол в игре с «Арсеналом»

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб «Краснодар» не показал свою лучшую игру в матче чемпионата России против тульского «Арсенала», краснодарцы должны были играть быстрее. Такое мнение журналистам высказал нападающий краснодарской команды Виктор Классон.

В воскресенье «Краснодар» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России.

«Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором — улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику — они хорошо играли, близко прижимались к воротам», — сказал Классон.

«Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат», — добавил футболист.

Он отметил, что «Краснодар» еще может побороться с «Зенитом» за место в тройке. «Возможно, лига Европы — это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от “Зенита” нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча “Зенит” — “Урал” были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения», — заявил Классон.

После 24 туров чемпионата России «Краснодар» остался на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре краснодарский клуб сыграет на выезде против пермского «Амкара» 27 апреля.

23.04.2017 17:00 Зрители 16214 основной раунд: 24-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Кирьяков
Голы
49′ Шарль Каборе 77
84′ Федор Смолов (В. Подберезкин) 90
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
46′ Маурисио Перейра 33
Вячеслав Подберезкин 11
89′ Павел Мамаев 7
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
68′ Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
25 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
98 Михаил Александров
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
78 Илья Максимов 25′
88 Игорь Шевченко
21 Херсон Вергара 85′ 81′
61 Гиа Григалава
26 Мусса Думбья 90′
28 Владислав Рыжков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
14 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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Новости Премьер-лиги

Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России

Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе надеется, что в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 победит московский «Спартак». Об этом игрок сборной Буркина-Фасо заявил журналистам после матча с тульским «Арсеналом» (2:0), в котором он забил первый гол краснодарской команды.
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