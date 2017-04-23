Классон: «Краснодар» не показал свой лучший футбол в игре с «Арсеналом»

В воскресенье «Краснодар» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России.

«Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором — улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику — они хорошо играли, близко прижимались к воротам», — сказал Классон.

«Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат», — добавил футболист.

Он отметил, что «Краснодар» еще может побороться с «Зенитом» за место в тройке. «Возможно, лига Европы — это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от “Зенита” нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча “Зенит” — “Урал” были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения», — заявил Классон.

После 24 туров чемпионата России «Краснодар» остался на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре краснодарский клуб сыграет на выезде против пермского «Амкара» 27 апреля.