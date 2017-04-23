Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России
КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе надеется, что в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 победит московский «Спартак». Об этом игрок сборной
Буркина-Фасо заявил журналистам после матча с тульским «Арсеналом» (2:0), в котором он забил первый гол краснодарской команды.
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«Надеюсь, что “Спартак” станет чемпионом. Это (лидерство “Спартака”) показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. “Спартак” достоин стать чемпионом, я им симпатизирую», — сказал Каборе.
«Думаю, что у “Краснодара” в будущем тоже будет шанс стать чемпионом», — отметил игрок.
«Спартак» лидирует в чемпионате России после 24 туров, опережая ЦСКА, идущий на второе месте, на семь очков, а «Зенит», занимающий третью строчку, — на восемь. «Краснодар» находится на четвертой позиции, отставая от «Спартака» на 13 очков.
|23.04.2017 17:00
|Зрители 16214
|основной раунд: 24-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Сергей Кирьяков
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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