Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России

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«Надеюсь, что “Спартак” станет чемпионом. Это (лидерство “Спартака”) показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. “Спартак” достоин стать чемпионом, я им симпатизирую», — сказал Каборе.

«Думаю, что у “Краснодара” в будущем тоже будет шанс стать чемпионом», — отметил игрок.

«Спартак» лидирует в чемпионате России после 24 туров, опережая ЦСКА, идущий на второе месте, на семь очков, а «Зенит», занимающий третью строчку, — на восемь. «Краснодар» находится на четвертой позиции, отставая от «Спартака» на 13 очков.