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23 апреля 2017, 21:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе надеется, что в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 победит московский «Спартак». Об этом игрок сборной Буркина-Фасо заявил журналистам после матча с тульским «Арсеналом» (2:0), в котором он забил первый гол краснодарской команды.

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«Надеюсь, что “Спартак” станет чемпионом. Это (лидерство “Спартака”) показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. “Спартак” достоин стать чемпионом, я им симпатизирую», — сказал Каборе.

«Думаю, что у “Краснодара” в будущем тоже будет шанс стать чемпионом», — отметил игрок.

«Спартак» лидирует в чемпионате России после 24 туров, опережая ЦСКА, идущий на второе месте, на семь очков, а «Зенит», занимающий третью строчку, — на восемь. «Краснодар» находится на четвертой позиции, отставая от «Спартака» на 13 очков.

23.04.2017 17:00 Зрители 16214 основной раунд: 24-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Кирьяков
Голы
49′ Шарль Каборе 77
84′ Федор Смолов (В. Подберезкин) 90
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
46′ Маурисио Перейра 33
Вячеслав Подберезкин 11
89′ Павел Мамаев 7
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
68′ Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
25 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
98 Михаил Александров
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
78 Илья Максимов 25′
88 Игорь Шевченко
21 Херсон Вергара 85′ 81′
61 Гиа Григалава
26 Мусса Думбья 90′
28 Владислав Рыжков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
14 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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Шалимов: «Краснодар» никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛ

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. «Краснодар» никогда не будет возмущаться уровнем судейства в матчах чемпионата России по футболу, поскольку это бесполезное занятие. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.
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