Шалимов: «Краснодар» никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛ

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«Краснодар» в воскресенье дома со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал». В субботу два матча российского первенства — между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) и между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3) — обернулись судейскими скандалами.

«Я судейство оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что считаем это бесполезным делом. Мы, наоборот, хотим поддержать судей в концовке (чемпионата России). Мы уважительно к ним относимся», — сказал Шалимов.

«Краснодар» после 24 туров занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от «Зенита», идущего на третьей строчке, на пять очков. В случае, если «Краснодар» финиширует в четверке лучших, то станет участником Лиги Европы сезона-2017/18. «Наша задача — попасть в Лигу Европы. Осталось шесть игр, пять из них на выезде. Будем готовиться», — отметил Шалимов.