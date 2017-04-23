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23 апреля 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шалимов: «Краснодар» никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛ

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. «Краснодар» никогда не будет возмущаться уровнем судейства в матчах чемпионата России по футболу, поскольку это бесполезное занятие. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

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«Краснодар» в воскресенье дома со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал». В субботу два матча российского первенства — между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) и между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3) — обернулись судейскими скандалами.

«Я судейство оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что считаем это бесполезным делом. Мы, наоборот, хотим поддержать судей в концовке (чемпионата России). Мы уважительно к ним относимся», — сказал Шалимов.

«Краснодар» после 24 туров занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от «Зенита», идущего на третьей строчке, на пять очков. В случае, если «Краснодар» финиширует в четверке лучших, то станет участником Лиги Европы сезона-2017/18. «Наша задача — попасть в Лигу Европы. Осталось шесть игр, пять из них на выезде. Будем готовиться», — отметил Шалимов.

23.04.2017 17:00 Зрители 16214 основной раунд: 24-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Кирьяков
Голы
49′ Шарль Каборе 77
84′ Федор Смолов (В. Подберезкин) 90
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
46′ Маурисио Перейра 33
Вячеслав Подберезкин 11
89′ Павел Мамаев 7
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
68′ Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
25 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
98 Михаил Александров
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
78 Илья Максимов 25′
88 Игорь Шевченко
21 Херсон Вергара 85′ 81′
61 Гиа Григалава
26 Мусса Думбья 90′
28 Владислав Рыжков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
14 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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Новости Премьер-лиги

Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России

Футболист «Краснодара» Каборе надеется, что «Спартак» выиграет чемпионат России

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе надеется, что в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 победит московский «Спартак». Об этом игрок сборной Буркина-Фасо заявил журналистам после матча с тульским «Арсеналом» (2:0), в котором он забил первый гол краснодарской команды.
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