Шалимов: «Краснодар» никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛ
КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. «Краснодар» никогда не будет возмущаться уровнем судейства в матчах чемпионата России по футболу, поскольку это бесполезное занятие. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.
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«Краснодар» в воскресенье дома со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал». В субботу два матча российского первенства — между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) и между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3) — обернулись судейскими скандалами.
«Я судейство оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что считаем это бесполезным делом. Мы, наоборот, хотим поддержать судей в концовке (чемпионата России). Мы уважительно к ним относимся», — сказал Шалимов.
«Краснодар» после 24 туров занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от «Зенита», идущего на третьей строчке, на пять очков. В случае, если «Краснодар» финиширует в четверке лучших, то станет участником Лиги Европы сезона-2017/18. «Наша задача — попасть в Лигу Европы. Осталось шесть игр, пять из них на выезде. Будем готовиться», — отметил Шалимов.
КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе надеется, что в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 победит московский «Спартак». Об этом игрок сборной Буркина-Фасо заявил журналистам после матча с тульским «Арсеналом» (2:0), в котором он забил первый гол краснодарской команды.