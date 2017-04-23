Пушка Каборе и тульское невезение. «Краснодар» обыграл «Арсенал»

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0:0. 0:0. 1:1. 1:0. Такими были результаты «Краснодара» в последних четырех турах — команды, которую все привыкли считать гиператакующей и веселой, способной подарить зрителям праздник на ровном месте. И вроде бы нет уже повальной проблемой с травмами, вернулись давным-давно конструктор Мамаев и бомбардир Смолов, увеличилась глубина состава, однако проблемы с моментами и голами, особенно если сравнивать со славными прошлыми временами, возникают то и дело.

После этого тура «быки» вступают в очень непростой финишный отрезок, где из шести заключительных встреч им сразу пять предстоит провести на выезде. На кону стоит путевка в еврокубки, а отрыв от преследователей, «Ростова» и «Локомотива», перед новым матчем составлял лишь два и три очка соответственно. И обыгрывать «Арсенал», расположившийся на самом дне, чуть выше «Томи», «Краснодар», конечно же, был просто обязан.

Однако легкой жизни для «быков» не получилось. При всех проблемах тульской команды, где некоторые активные болельщики уже даже начали сбор подписей за отставку Сергея Кирьякова, она смогла дать статусному сопернику настоящий бой. На протяжении большей части матча, ожидаемо выбрав контратакующую модель, гости смотрелись ничуть не хуже, раз за разом огрызались очень неприятными для «Краснодара» выпадами и по моментам как минимум не проиграли.

А уж статистика по ударам после стартовых 45 минут говорила о многом: 7 (4) у «Арсенала» против 3 (1) у хозяев.

Впрочем, играть в оборонительный футбол с расчетом на быстрые рывки Муссы Думбья в свободные зоны всегда проще, чем вести позиционное наступление. И, справедливости ради, даже при массивной стене, выстроенной Кирьяковым, у «быков» получались неплохие розыгрыши, просто очень редко. К примеру, шикарный шанс на 20-й минуте упустил Перейра — Мамаев начал атаку отличным продольным пасом, Смолов в одно касание шикарно продлил полет мяча в штрафную, а там уругваец оказался уже один на один с Габуловым. Но — проиграл ему дуэль в ближнем бою.

Да и был тот момент по первому тайму, скорее, исключением из правил. «Арсенал» неплохо справлялся с давлением, выдавливал соперников на фланги, выигрывал много борьбы и при этом у чужой штрафной был также опасен. Момент, который имел Шевченко на исходе получаса, по степени опасности смотрелся нисколько не хуже, чем у Перейры. Форвард и достаточно сильно, и зряче, и точно бил в дальний угол после отличного навеса Комбарова, но каким-то чудом мяч из угла выудил Синицын.

Матч мог в любую минуту развернуться в любую сторону, и, наверное, счастье «Краснодара» в том, что сразу после перерыва он все-таки смог выйти вперед. На выручку, когда перестало получаться входить в чужую штрафную, пришла пушка Каборе. Опорник из Буркина-Фасо, оказавшись первым на подборе, мощно выстрелил издали первым же касанием — и попал в самый угол, забив свой первый гол в России. Это событие позволило «быкам» чувствовать себя хотя бы чуточку увереннее, временно запереть «Арсенал» на своей половине, однако продлилось спокойствие все равно недолго.

В заключительную 20-минутку у команды Кирьякова снова стали появляться отличные возможности. Главным невезунчиком стал все тот же Шевченко. Сначала он, выйдя один на один, пробил чуть выше, чем нужно, и мяч облизнул перекладину. Затем подкараулил нелепый пас Гранквиста назад на вратаря и едва-едва не наказал «Краснодар» ударом в пустой угол.