«Крылья Советов» сыграли с «Рубином» вничью

«Крылья Советов» в матче 24-го тура чемпионата РФПЛ сыграли вничью с казанским «Рубином», сообщается на сайте футбольного клуба.

В ходе матча самарцы сделали две вынужденные замены. Таранов вышел на поле вместо получившего травму Ятченко в первой тайме. А после перерыва игру не смог продолжить Бато, которого заменил Зинков.

Обе команды за 90 минут создали большое количество опасных моментов, однако открыть счет никому не удалось.

«Игра неиспользованных возможностей. Мы провели качественный матч, было много перспективных атак и быстрых переходов в атаку, — отметил главный тренер “Крыльев Советов” Вадим Скрипченко. — Наш план с прессингом и быстрыми атаками принес результат, но мы не забили».