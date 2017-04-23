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23 апреля 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Рыжиков «засушил» волжское дерби. «Крылья» и «Рубин» голов не забили

Вдохновенная игра Сергея Рыжикова позволила команде Хави Грасии не проиграть в Самаре.

Вдохновенная игра капитана позволила команде <span class=error>Грасии</span> не проиграть в Самаре. Увеличить
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РЕЧЬ НА БАЗЕ

На неделе казанскому «Рубину» исполнилось 59 лет. Словосочетание «день рождения — грустный праздник» команда Грасии испытала на себе в полной мере. Вылет из Кубка России и ничья в Томске были лишь цветочками, а ягодки созрели на домашнем матче с «Краснодаром» — игру посетил лишь 3041 зритель. Тратя миллионы евро в межсезонье, руководство клуба наверняка мечтало совсем о другом.

— Нам просто нужна одна победа, чтобы вернуть уверенность в себе! — говорил тренер казанцев Хави Грасия журналистам, стоя под обильным казанским снегопадом. Кстати, наставник «Рубина» заметно похудел — видимо, работа выжимает из специалиста все соки.

Понимая, что одних слов уже мало, игроки выступили с инициативой. Вратарь Сергей Рыжиков от лица партнеров заявил, что футболисты решили выкупить все билеты на домашний матч с «Тереком», чтобы вход для болельщиков был бесплатным. Действительно, за игру, которую команда Грасии показывает в последних матчах, фанатам нужно приплачивать… Примечательно, что и «Крылья», ведущие отчаянную борьбу за право остаться в РФПЛ, так же решились на бесплатную раздачу билетов. В итоге на «Металлурге» собралось 7 с половиной тысяч зрителей.

ВОЛЖСКОЕ ДЕРБИ

— Объясняем легионерам, что такое матч с Самарой, — все тот же Рыжиков признался, что настраивал партнеров на игру с географическими соседями как-то особенно. Но через 90 минут выяснилось, что биться вышел лишь сам голкипер и — с большой натяжкой — пара полевых игроков.

Уже зная, что «Оренбург», конкурент в борьбе за выживание, взял три очка в Томске, хозяева сразу рванули вперед. «Рубин» выглядел уже привычным сборищем сытых котов: передвижения пешком, тотальное безразличие, никаких эмоций. Очень хочется, чтобы Хави Грасия наконец-то впустил журналистов на полную тренировку, чтобы увидеть, чем же все-таки занимается команда.

Самое удивительное, что казанцы каким-то образом сумели создать два шикарных шанса для Жемалетдинова и Лестьенна, но на победу гости явно не наиграли. Да, хозяева атаковали не слишком изящно и остроумно, но были ближе к завоеванию трем очкам: Зуев, Корниленко и Надсон били наверняка, но капитан казанцев оставил команду на плаву, хоть и высказал после финального свистка партнерам все, что думает.

У «Крыльев» впереди два важнейших матча с «Арсеналом» и «Оренбургом», а «Рубин», похоже, просто считает туры до конца сезона.

23.04.2017 14:30 Зрители 7513 основной раунд: 24-й тур Металлург
Крылья Советов 0:0 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Грасия Хави
Составы
Евгений Конюхов 13
Георгий Зотов 31
Жозе Феррейра Надсон 6
Сергей Божин 40
Александр Зуев 27
Кристиан Паскуато 10
40′ Сергей Корниленко (к) 8
Срджан Мияйлович 20
19′ Дмитрий Ятченко 3
Иван Таранов 4
64′ 74′ Жанни Брюно 29
Сергей Ткачев 77
57′ Шелдон Бато 19
Вячеслав Зинков 21
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр 67′
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес
10 Максим Лестьенн
9 Максим Канунников
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила
8 Александр Сонг
90 Тарас Бурлак 32′
88 Руслан Камболов 90+4′
85 Ильзат Ахметов 59′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 6
13 Фолы 10
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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