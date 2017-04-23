Рыжиков «засушил» волжское дерби. «Крылья» и «Рубин» голов не забили

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РЕЧЬ НА БАЗЕ

На неделе казанскому «Рубину» исполнилось 59 лет. Словосочетание «день рождения — грустный праздник» команда Грасии испытала на себе в полной мере. Вылет из Кубка России и ничья в Томске были лишь цветочками, а ягодки созрели на домашнем матче с «Краснодаром» — игру посетил лишь 3041 зритель. Тратя миллионы евро в межсезонье, руководство клуба наверняка мечтало совсем о другом.

— Нам просто нужна одна победа, чтобы вернуть уверенность в себе! — говорил тренер казанцев Хави Грасия журналистам, стоя под обильным казанским снегопадом. Кстати, наставник «Рубина» заметно похудел — видимо, работа выжимает из специалиста все соки.

Понимая, что одних слов уже мало, игроки выступили с инициативой. Вратарь Сергей Рыжиков от лица партнеров заявил, что футболисты решили выкупить все билеты на домашний матч с «Тереком», чтобы вход для болельщиков был бесплатным. Действительно, за игру, которую команда Грасии показывает в последних матчах, фанатам нужно приплачивать… Примечательно, что и «Крылья», ведущие отчаянную борьбу за право остаться в РФПЛ, так же решились на бесплатную раздачу билетов. В итоге на «Металлурге» собралось 7 с половиной тысяч зрителей.

Цитата Хави Грасия — В первом тайме пришлось непросто, хозяева хорошо атаковали. Но во втором тайме мы действовали лучше. У нас были подходы и хорошие моменты в контратаках. Но если команда не реализует моменты, она не может победить.

ВОЛЖСКОЕ ДЕРБИ

— Объясняем легионерам, что такое матч с Самарой, — все тот же Рыжиков признался, что настраивал партнеров на игру с географическими соседями как-то особенно. Но через 90 минут выяснилось, что биться вышел лишь сам голкипер и — с большой натяжкой — пара полевых игроков.

Уже зная, что «Оренбург», конкурент в борьбе за выживание, взял три очка в Томске, хозяева сразу рванули вперед. «Рубин» выглядел уже привычным сборищем сытых котов: передвижения пешком, тотальное безразличие, никаких эмоций. Очень хочется, чтобы Хави Грасия наконец-то впустил журналистов на полную тренировку, чтобы увидеть, чем же все-таки занимается команда.

Самое удивительное, что казанцы каким-то образом сумели создать два шикарных шанса для Жемалетдинова и Лестьенна, но на победу гости явно не наиграли. Да, хозяева атаковали не слишком изящно и остроумно, но были ближе к завоеванию трем очкам: Зуев, Корниленко и Надсон били наверняка, но капитан казанцев оставил команду на плаву, хоть и высказал после финального свистка партнерам все, что думает.

У «Крыльев» впереди два важнейших матча с «Арсеналом» и «Оренбургом», а «Рубин», похоже, просто считает туры до конца сезона.