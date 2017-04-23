Рыжиков «засушил» волжское дерби. «Крылья» и «Рубин» голов не забили
Вдохновенная игра Сергея Рыжикова позволила команде Хави Грасии не проиграть в Самаре.
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РЕЧЬ НА БАЗЕ
На неделе казанскому «Рубину» исполнилось 59 лет. Словосочетание «день рождения — грустный праздник» команда Грасии испытала на себе в полной мере. Вылет из Кубка России и ничья в Томске были лишь цветочками, а ягодки созрели на домашнем матче с «Краснодаром» — игру посетил лишь 3041 зритель. Тратя миллионы евро в межсезонье, руководство клуба наверняка мечтало совсем о другом.
— Нам просто нужна одна победа, чтобы вернуть уверенность в себе! — говорил тренер казанцев Хави Грасия журналистам, стоя под обильным казанским снегопадом. Кстати, наставник «Рубина» заметно похудел — видимо, работа выжимает из специалиста все соки.
Понимая, что одних слов уже мало, игроки выступили с инициативой. Вратарь Сергей Рыжиков от лица партнеров заявил, что футболисты решили выкупить все билеты на домашний матч с «Тереком», чтобы вход для болельщиков был бесплатным. Действительно, за игру, которую команда Грасии показывает в последних матчах, фанатам нужно приплачивать… Примечательно, что и «Крылья», ведущие отчаянную борьбу за право остаться в РФПЛ, так же решились на бесплатную раздачу билетов. В итоге на «Металлурге» собралось 7 с половиной тысяч зрителей.
ВОЛЖСКОЕ ДЕРБИ
— Объясняем легионерам, что такое матч с Самарой, — все тот же Рыжиков признался, что настраивал партнеров на игру с географическими соседями
Уже зная, что «Оренбург», конкурент в борьбе за выживание, взял три очка в Томске, хозяева сразу рванули вперед. «Рубин» выглядел уже привычным сборищем сытых котов: передвижения пешком, тотальное безразличие, никаких эмоций. Очень хочется, чтобы Хави Грасия
Самое удивительное, что казанцы
У «Крыльев» впереди два важнейших матча с «Арсеналом» и «Оренбургом», а «Рубин», похоже, просто считает туры до конца сезона.
|23.04.2017 14:30
|Зрители 7513
|основной раунд: 24-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|Первый тайм: 0:0
|Вадим Скрипченко
|Грасия Хави
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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