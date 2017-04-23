Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциям
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководители российских футбольных клубов должны руководствоваться регламентными нормами, а не высказываться о подачах жалоб на эмоциях. Об этом ТАСС сказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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Накануне в игре «Зенит» — «Урал» (2:0), по мнению членов екатеринбургского клуба, главный арбитр Алексей Еськов судил предвзято, удалив трех уральских футболистов с поля. Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи. В тот же день в матче «Локомотив» — «Амкар» (3:3) с претензиями к главному арбитру встречи Сергею Иванову вышли представители железнодорожников, которые так же настроены жаловаться на судью. По мнению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.
«Существуют строгие регламентные нормы, когда и на что подается протест, и люди, которые озвучивают желание подать протест, должны владеть знаниями регламента. Сегодня есть орган Российского футбольного союза, который занимается оценкой качества судейства и инспектирования, — это
«Как бы кому не хотелось расстрелять судью, подвесить его за ноги, мы будем действовать исключительно в правовом поле. Если положено по решению
При этом он отметил, что, по его мнению, бригада Иванова действительно допустила серьезные ошибки. «Все выступления, которые я читаю в прессе, носят эмоциональный характер, я их понимаю, поэтому, подчеркиваю, по моему мнению, в матче “Локомотив” — “Амкар” судьями были допущены грубые ошибки, — сказал Будогосский. — Но это не значит, что
«Это надо понять, поэтому я бы просил уважаемых руководителей некоторых клубов, понимая, что обидно то, что получилось, потому что я согласен, что их претензии обоснованы, оставаться в правовом поле, сохранить или убрать эмоции. Мы очень внимательно отслеживаем любой матч чемпионата России, первенства Футбольной национальной лиги и в определенной степени Профессиональной футбольной лиги — ситуация под контролем. Если мы получим вердикт комиссии о том, что ошибки подтверждены и имели место быть, тогда все пойдет в правовом поле. Поэтому для нас письма не будут иметь никакого значения», — подчеркнул собеседник ТАСС.
Согласно конвенции УЕФА судей нельзя наказывать
Будогосский отметил, что выполнить просьбы многих лиц невозможно, потому что, в соответствии с конвенцией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), наказывать арбитров за ошибки нельзя. Судьям можно только снижать нагрузку на матчи, либо переводить их в другую категорию.
«Условно, есть Уголовный кодекс, человек украл некую вещь, — привел пример глава департамента. — Уголовный кодекс регламентирует
Также он рассказал, что клуб имеет право пожаловать в лигу, которая может об этом уведомить департамент судейства и инспектирования. «Хочу заверить любой клуб на любом уровне соревнований, что в том случае, если допускаются серьезные ошибки, клуб имеет право обратиться в соответствующую лигу, которая, если сочтет возможным, присылает нам соответствующее уведомление, которое мы передаем на
Мнение Мутко будет учтено, но решение выносит комиссия
По словам Будогосского,
«Виталий Леонтьевич Мутко, прежде всего, руководитель Российского футбольного союза, а я — его подчиненный, вхожу в структуру РФС. Как вы можете представить ситуацию, если вы не обратите внимание на некоторые рекомендации, который дает ваш руководитель? Я не только обращаю внимание, но и обязан выполнять рекомендации, советы, которые дает Виталий Леонтьевич», — отметил глава департамента.
«То, что он сказал по игре “Зенит” — “Урал”, безусловно, мы обязаны принять во внимание, — продолжил собеседник ТАСС. — Но он также сказал, что у нас есть соответствующие структуры, которые занимаются оценкой качества судейства, а это очень важно. Виталий Леонтьевич делегировал полномочия разбираться этим структурам, и надо подчеркнуть, что он самолично не занимается вопросом, кого казнить, а кого миловать: еще ни разу не было такого, чтобы он сказал убрать
«А Виталий Леонтьевич, как человек с государственным мышлением, ни разу никогда не пытался своей властью и каким- либо волевым способом изменить решение
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