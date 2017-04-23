Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциям

Накануне в игре «Зенит» — «Урал» (2:0), по мнению членов екатеринбургского клуба, главный арбитр Алексей Еськов судил предвзято, удалив трех уральских футболистов с поля. Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи. В тот же день в матче «Локомотив» — «Амкар» (3:3) с претензиями к главному арбитру встречи Сергею Иванову вышли представители железнодорожников, которые так же настроены жаловаться на судью. По мнению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.

«Существуют строгие регламентные нормы, когда и на что подается протест, и люди, которые озвучивают желание подать протест, должны владеть знаниями регламента. Сегодня есть орган Российского футбольного союза, который занимается оценкой качества судейства и инспектирования, — это Контрольно-квалификационная комиссия РФС. Только на основании ее решений мы в дальнейшем регулируем количество игр, которое получит тот или иной арбитр или инспектор. При этом у нас есть положение о порядке регулирования назначения судей и инспекторов, и мы действуем исключительно в правовом поле», — сказал Будогосский.

«Как бы кому не хотелось расстрелять судью, подвесить его за ноги, мы будем действовать исключительно в правовом поле. Если положено по решению Контрольно-квалификационной комиссии, которая, кстати, независима, я туда не вхожу, не имею права каким-либо образом влиять на ее решения, как и судейский комитет, отстранить его на два тура, значит, так и будет, у него будет снижена нагрузка. Если оценка будет настолько низкая, что надо будет переводить его в другую категорию, значит, так будет сделано», — добавил руководитель департамента.

При этом он отметил, что, по его мнению, бригада Иванова действительно допустила серьезные ошибки. «Все выступления, которые я читаю в прессе, носят эмоциональный характер, я их понимаю, поэтому, подчеркиваю, по моему мнению, в матче “Локомотив” — “Амкар” судьями были допущены грубые ошибки, — сказал Будогосский. — Но это не значит, что кто-либо должен писать какие-то письма с требованиями убрать судью. Есть руководитель Российского футбольного союза, есть документы исполкома и бюро исполкома, от которых мы не отступим, вынося решение по качеству судейства или инспектирования тех или иных матчей».

«Это надо понять, поэтому я бы просил уважаемых руководителей некоторых клубов, понимая, что обидно то, что получилось, потому что я согласен, что их претензии обоснованы, оставаться в правовом поле, сохранить или убрать эмоции. Мы очень внимательно отслеживаем любой матч чемпионата России, первенства Футбольной национальной лиги и в определенной степени Профессиональной футбольной лиги — ситуация под контролем. Если мы получим вердикт комиссии о том, что ошибки подтверждены и имели место быть, тогда все пойдет в правовом поле. Поэтому для нас письма не будут иметь никакого значения», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Согласно конвенции УЕФА судей нельзя наказывать

Будогосский отметил, что выполнить просьбы многих лиц невозможно, потому что, в соответствии с конвенцией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), наказывать арбитров за ошибки нельзя. Судьям можно только снижать нагрузку на матчи, либо переводить их в другую категорию.

«Условно, есть Уголовный кодекс, человек украл некую вещь, — привел пример глава департамента. — Уголовный кодекс регламентирует такую-то норму наказания, и в соответствии с ним судом выносится наказание. Так и у нас, но при том отличии, что в соответствии с конвенцией УЕФА, это должны понять все участники футбольного сообщества, мы не имеем права наказывать судей за их ошибки, это конвенция УЕФА. Мы имеем право регулировать назначение судей, что и делаем, имеем право перевести арбитра из одной категории в другую, это право нам дано нормативными документами, если судья не обеспечит должное качество своей работы».

Также он рассказал, что клуб имеет право пожаловать в лигу, которая может об этом уведомить департамент судейства и инспектирования. «Хочу заверить любой клуб на любом уровне соревнований, что в том случае, если допускаются серьезные ошибки, клуб имеет право обратиться в соответствующую лигу, которая, если сочтет возможным, присылает нам соответствующее уведомление, которое мы передаем на Контрольно-квалификационную комиссию», — сказал собеседник ТАСС.

Мнение Мутко будет учтено, но решение выносит комиссия

По словам Будогосского, Контрольно-квалификационная комиссия РФС не может не обращать внимания на мнение президента РФС, вице-премьера Виталия Мутко, но решения в любом случае останется за комиссией. После встречи «Зенита» с «Уралом» Мутко заявил, что не видел на поле судью уровня Международной федерации футбола.

«Виталий Леонтьевич Мутко, прежде всего, руководитель Российского футбольного союза, а я — его подчиненный, вхожу в структуру РФС. Как вы можете представить ситуацию, если вы не обратите внимание на некоторые рекомендации, который дает ваш руководитель? Я не только обращаю внимание, но и обязан выполнять рекомендации, советы, которые дает Виталий Леонтьевич», — отметил глава департамента.

«То, что он сказал по игре “Зенит” — “Урал”, безусловно, мы обязаны принять во внимание, — продолжил собеседник ТАСС. — Но он также сказал, что у нас есть соответствующие структуры, которые занимаются оценкой качества судейства, а это очень важно. Виталий Леонтьевич делегировал полномочия разбираться этим структурам, и надо подчеркнуть, что он самолично не занимается вопросом, кого казнить, а кого миловать: еще ни разу не было такого, чтобы он сказал убрать какого-то судью. Он может сказать, что “были допущены ошибки, вы разберитесь”, поэтому в том, что сказал Виталий Леонтьевич, не надо вырывать из контекста какую-то фразу, а надо прочитать и то, что он сказал дальше».

«А Виталий Леонтьевич, как человек с государственным мышлением, ни разу никогда не пытался своей властью и каким- либо волевым способом изменить решение какого-то коллегиального органа, а я его знаю с 2005 года. Наверное, в этом его большая сила», — заключил Будогосский.