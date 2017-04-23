«Крылья Советов» и «Рубин» разошлись миром в матче чемпионата России

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 0:0.

«Крылья Советов», с 21 очком занимающие 14-е место, следующий матч проведут 26 апреля на выезде с тульским «Арсеналом». «Рубин», не побеждавший в последних шести турах и располагающийся на 11-й строчке с 29 баллами, в этот же день примет грозненский «Терек».