«Крылья Советов» и «Рубин» разошлись миром в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Самарский «Крылья Советов» и казанский «Рубин» не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 0:0.
«Крылья Советов», с 21 очком занимающие 14-е место, следующий матч проведут 26 апреля на выезде с тульским «Арсеналом». «Рубин», не побеждавший в последних шести турах и располагающийся на 11-й строчке с 29 баллами, в этот же день примет грозненский «Терек».
|23.04.2017 14:30
|Зрители 7513
|основной раунд: 24-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Вадим Скрипченко
|Грасия Хави
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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