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23 апреля 2017, 18:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Крылья Советов» и «Рубин» разошлись миром в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Самарский «Крылья Советов» и казанский «Рубин» не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 0:0.

«Крылья Советов», с 21 очком занимающие 14-е место, следующий матч проведут 26 апреля на выезде с тульским «Арсеналом». «Рубин», не побеждавший в последних шести турах и располагающийся на 11-й строчке с 29 баллами, в этот же день примет грозненский «Терек».

23.04.2017 14:30 Зрители 7513 основной раунд: 24-й тур Металлург
Крылья Советов 0:0 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Грасия Хави
Составы
Евгений Конюхов 13
Георгий Зотов 31
Жозе Феррейра Надсон 6
Сергей Божин 40
Александр Зуев 27
Кристиан Паскуато 10
40′ Сергей Корниленко (к) 8
Срджан Мияйлович 20
19′ Дмитрий Ятченко 3
Иван Таранов 4
64′ 74′ Жанни Брюно 29
Сергей Ткачев 77
57′ Шелдон Бато 19
Вячеслав Зинков 21
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр 67′
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес
10 Максим Лестьенн
9 Максим Канунников
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила
8 Александр Сонг
90 Тарас Бурлак 32′
88 Руслан Камболов 90+4′
85 Ильзат Ахметов 59′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 6
13 Фолы 10
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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