Чорлука перенесёт операцию в Финляндии и пропустит шесть месяцев

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Как сообщается на сайте хорватского футбольного союза, обследование подтвердило первоначальный диагноз — разрыв ахиллова сухожилия. Чорлука 26 апреля перенесёт операцию в Финляндии и пропустит около шести месяцев.

В нынешнем сезоне РФПЛ 31-летний Чорлука провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, сделал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.