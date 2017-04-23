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23 апреля 2017, 14:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Оренбург» обыграл на выезде «Томь»

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли на выезде томскую «Томь» в матче 24-го тура чемпионата России.

Футболисты Оренбурга обыграли на выезде томскую Томь в матче 24-го тура чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Томске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Адесойе Ойеволе (22-я минута) и Благой Георгиев (73). У томичей отличился Алексей Пугин (36).

«Оренбург» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место в таблице чемпионата России, «Томь» с 13 баллами занимает последнюю 16-ю строчку.

В 25-м туре «Оренбург» сыграет 26 апреля дома с санкт-петербургским «Зенитом», а «Томь» 27 апреля встретится в гостях с махачкалинским «Анжи».

23.04.2017 12:00 основной раунд: 24-й тур Труд
Томь 1:2 Оренбург
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Роберт Евдокимов
Голы
36′ Алексей Пугин (П. Голышев) 17
58 Адессойе Ойеволе (П. Нехайчик) 22′
40 Благое Георгиев 73′
Составы
Александр Мелихов 42
Марк Карымов 69
Артем Попов 18
Дмитрий Осипов 89
Дмитрий Сасин 87
Алексей Пугин 17
Павел Голышев (к) 7
Александр Соболев 97
Валерий Чуперка 92
75′ Антон Митерев 84
Александр Букачев 96
39′ 82′ Антон Макурин 74
Никита Гвинейский 98
1 Александр Руденко
12 Андрей Малых
27 Максим Бордачев
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
10 Анзор Саная
40 Благое Георгиев
50 Станислав Драгун 9′
48 Максим Григорьев 85′
23 Сергей Бреев
13 Павел Нехайчик 61′
17 Дмитрий Ефремов
16 Михал Дюриш 75′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 2
1 Угловые 5
20 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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