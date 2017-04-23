«Оренбург» обыграл на выезде «Томь»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Томске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Адесойе Ойеволе (22-я минута) и Благой Георгиев (73). У томичей отличился Алексей Пугин (36).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcorenburg">@fcorenburg</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#ТомьОренбург</a> 1:2 73' Благо (Благой Георгиев) <a href="https://t.co/o38RQO9RqX">pic.twitter.com/o38RQO9RqX</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/856094347451826177">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Оренбург» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место в таблице чемпионата России, «Томь» с 13 баллами занимает последнюю 16-ю строчку.