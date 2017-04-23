«Оренбург» обыграл на выезде «Томь»
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли на выезде томскую «Томь» в матче 24-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Томске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Адесойе Ойеволе (22-я минута) и Благой Георгиев (73). У томичей отличился Алексей Пугин (36).
«Оренбург» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место в таблице чемпионата России, «Томь» с 13 баллами занимает последнюю 16-ю строчку.
В 25-м туре «Оренбург» сыграет 26 апреля дома с
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Роберт Евдокимов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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