Геркус: «Локомотив» сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Локомотив» будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против пермского «Амкара» Сергея Иванова. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.
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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом, по информации ТАСС, арбитр уже принес тренеру свои извинения.
«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными, — сказал Геркус. — Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил».
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