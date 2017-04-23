Геркус: «Локомотив» сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными

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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом, по информации ТАСС, арбитр уже принес тренеру свои извинения.

«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными, — сказал Геркус. — Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил».