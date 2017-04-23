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23 апреля 2017, 13:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Геркус: «Локомотив» сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Локомотив» будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против пермского «Амкара» Сергея Иванова. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

Футболисты московского Локомотива сыграли вничью с пермским Амкаром в матче 24-го тура чемпионата России. Увеличить
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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом, по информации ТАСС, арбитр уже принес тренеру свои извинения.

«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными, — сказал Геркус. — Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил».

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Новости Премьер-лиги

Источник: Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»

Источник: Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром», принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки, решившие исход встречи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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23 апреля

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