«Томь» — «Оренбург»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Томи» и «Оренбурга» на матч 24-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.
Запасные: Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.
«Оренбург»: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачёв, Сиваков, Нехайчик, Георгиев, Драгун, Григорьев, Саная, Дюриш.
Запасные: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Лобжанидзе.
Начало — в 12:00 мск.
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