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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29522012/
23 апреля 2017, 11:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Томь» — «Оренбург»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Томи» и «Оренбурга» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Томи и Оренбурга на матч 24-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

Запасные: Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.

«Оренбург»: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачёв, Сиваков, Нехайчик, Георгиев, Драгун, Григорьев, Саная, Дюриш.

Запасные: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Лобжанидзе.

Начало — в 12:00 мск.
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