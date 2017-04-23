Вратарь «Краснодара» Крицюк выбыл до конца сезона
Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не сможет сыграть
из-за травмы, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
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По этой причине «быки» приняли решение взять в аренду вратаря «Локомотива» Илью Абаева до конца текущего сезона.
Ранее Крицюк был вызван в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), но
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.
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