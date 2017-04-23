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23 апреля 2017, 11:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вратарь «Краснодара» Крицюк выбыл до конца сезона

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не сможет сыграть из-за травмы, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Вратарь Краснодара и сборной России Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не сможет сыграть из-за травмы сообщается на официальном сайте краснодарского клуба. Увеличить
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По этой причине «быки» приняли решение взять в аренду вратаря «Локомотива» Илью Абаева до конца текущего сезона.

Ранее Крицюк был вызван в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), но из-за травмы колена не смог поехать на сбор.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

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