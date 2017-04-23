Нигматуллин: Открывать стадион «Зенита» с таким полем и судейством — позор
МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал позором качество газона и судейства в матче открытия стадиона футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).
«Зенит» в субботу со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал» в матче чемпионата России, который стал первой официальной встречей на «Санкт-Петербург Арене». По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, поле стадиона «проснулось» от периода зимней спячки лишь 40 дней назад.
«Ужасное было открытие стадиона “Зенит” во всех отношениях, — сказал Нигматуллин по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Наверное, там очень хорошая вип-ложа. Я видел открытие стадионов “Локомотива”, “Спартака”, ЦСКА. Все это сопутствовалось прекрасным газоном. Во-первых, это картинка, во-вторых, это имидж клуба. Новая арена “Зенита” с самого начала сопровождается какими-то скандалами, нехорошими историями. Это продолжение. Это позор — открывать стадион в таком прекрасном городе таким газоном. У меня у мамы в огороде трава, газон гораздо лучше, чем был вчера на стадионе, где играли две команды премьер-лиги».
Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил троих футболистов «Урала» — Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (62) и Романа Емельянова (87).
«Второй момент — это судейство, — продолжил Нигматуллин. — То, что устроил вчера арбитр на матче “Зенит” — “Урал”, это позор номер два. Так открыто помогать команде, которая мучилась, еле-еле отбивалась от команды гостей… Кроме раздражения никаких эмоций этот матч не принес. Надо разбираться, с чем связано такое судейство Еськова. Может, он насмотрелся матчей Лиги чемпионов, в которых помогают сильным мира сего в трудную минуту, или… не знаю, что это. Как минимум, наверное, низкая квалификация».