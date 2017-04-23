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23 апреля 2017, 10:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Нигматуллин: Открывать стадион «Зенита» с таким полем и судейством — позор

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал позором качество газона и судейства в матче открытия стадиона футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).

Болельщики у нового стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Урал (Екатеринбург). Увеличить
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«Зенит» в субботу со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал» в матче чемпионата России, который стал первой официальной встречей на «Санкт-Петербург Арене». По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, поле стадиона «проснулось» от периода зимней спячки лишь 40 дней назад.

«Ужасное было открытие стадиона “Зенит” во всех отношениях, — сказал Нигматуллин по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Наверное, там очень хорошая вип-ложа. Я видел открытие стадионов “Локомотива”, “Спартака”, ЦСКА. Все это сопутствовалось прекрасным газоном. Во-первых, это картинка, во-вторых, это имидж клуба. Новая арена “Зенита” с самого начала сопровождается какими-то скандалами, нехорошими историями. Это продолжение. Это позор — открывать стадион в таком прекрасном городе таким газоном. У меня у мамы в огороде трава, газон гораздо лучше, чем был вчера на стадионе, где играли две команды премьер-лиги».

Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил троих футболистов «Урала» — Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (62) и Романа Емельянова (87).

«Второй момент — это судейство, — продолжил Нигматуллин. — То, что устроил вчера арбитр на матче “Зенит” — “Урал”, это позор номер два. Так открыто помогать команде, которая мучилась, еле-еле отбивалась от команды гостей… Кроме раздражения никаких эмоций этот матч не принес. Надо разбираться, с чем связано такое судейство Еськова. Может, он насмотрелся матчей Лиги чемпионов, в которых помогают сильным мира сего в трудную минуту, или… не знаю, что это. Как минимум, наверное, низкая квалификация».

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
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