Текущая крыша, флажок в песке и ещё 5 примет открытия «Крестовского»
Крашеная трава, агроном Луческу, протёкшая крыша и Боярский в роли диктора. Что окружало первый матч «Зенита» на новой арене.
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Новый дом «Зенита»
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Крашеная ли трава?
Газон нового стадиона в последние несколько недель обсуждался особенно бурно. Две недели назад сообщили, что он выгорел, а в итоге выяснилось, что «Зенит» сажал новый. Накануне матча с «Уралом» Мирча Луческу назвал поле «специфическим». С верхних ярусов поле вообще смотрелось отлично. Лишь у кромки поля можно было заметить проталины и целые куски земли вместо зелёной травы. А
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что про покраску поля ему ничего не известно. Однако у кромки местами трава действительно была разных оттенков, а гравий был окрашен в зелёный цвет. Подозрительно.
Ну, а наибольшей популярностью пользовался угловой флажок, вкопанный прямо в песок. И аккуратная сеточка искусственной травы в радиусе.
Футболисты и тренеры — агрономы
Состояние футбольного поля вызывало серьёзные опасения. Выдержит ли оно два тайма? Обойдётся ли без травм? Уже на предматчевой разминке игроки обеих команд старались не повредить газон.
Не остался в стороне и тренер «Зенита». Луческу качал головой, ходил по полю и пытался поплотнее втоптать траву. Тем же самым ранее занимался и голкипер Андрей Лунёв.
Перформанс, от которого захватывает дух
Болельщики «Зенита» в очередной раз приятно удивили. Вираж
Крыша протекает
В день первого матча на новом стадионе в Петербурге повалил снег. Добираться до арены пришлось буквально через сугробы. Зато внутри стадиона было так тепло, что можно было обойтись и без куртки. Крыша «Крестовского» закрыта, однако посередине можно было разглядеть небольшую щель. А сбоку, вдоль фанатского виража, вообще капала вода. В подтрибунных помещениях
Диктор Боярский и танцующий Забивака
За час до игры у входа на ступеньках сидел Михаил Боярский. Но завидев журналистов, заслуженный артист вскочил и мигом исчез. А через полчаса под сводами арены звучала песня мушкетёров в исполнении Боярского. Под легендарную мелодию отплясывал у кромки поля Забивака. Сам же Михаил Сергеевич объявлял составы команд, озвучивал замены и называл авторов голов.
Слишком много красных карточек
Первый тайм матча «Зенит» — «Урал» смотреть было откровенно скучно — ни голевых моментов, ни эффектных штрафных. После перерыва страсти накалились. На 60-й минуте Эрик Бикфалви заработал вторую жёлтую, а затем и красную. Отправился отдыхать раньше времени и Роман Павлюченко за слишком эмоциональное поведение.
На поле стало происходить
Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Но вряд ли
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