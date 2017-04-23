Текущая крыша, флажок в песке и ещё 5 примет открытия «Крестовского»

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Новый дом «Зенита»

Вам когда-нибудь приходилось переезжать? Много сумок и чемоданов. Новая квартира, заваленная коробками, отсутствие штор и люстр. На новом стадионе «Зенита» чувствуешь себя неуютно — огромные пустые залы, бесконечные лестницы и отсутствие в помещениях людей. В пресс-центре журналисты оживлённо ходили от стола к столу, выбирая место поудобнее, интересовались паролем от вай-фая и искали розетки. «По старинке оделся тепло, забыл, что тут крыша закрыта», — жаловался коллега. После родного и уютного «Петровского» здесь всё было чужим и непривычным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вышли на поле раньше "Зенита". Пахнет свежей травой. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#зенитурал</a> <a href="https://t.co/g6GmQKxILD">pic.twitter.com/g6GmQKxILD</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855716065237774336">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Крашеная ли трава?

Газон нового стадиона в последние несколько недель обсуждался особенно бурно. Две недели назад сообщили, что он выгорел, а в итоге выяснилось, что «Зенит» сажал новый. Накануне матча с «Уралом» Мирча Луческу назвал поле «специфическим». С верхних ярусов поле вообще смотрелось отлично. Лишь у кромки поля можно было заметить проталины и целые куски земли вместо зелёной травы. А сама-то трава была естественного цвета?

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что про покраску поля ему ничего не известно. Однако у кромки местами трава действительно была разных оттенков, а гравий был окрашен в зелёный цвет. Подозрительно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Крашеная трава или нет? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/nR0dOpf6x7">pic.twitter.com/nR0dOpf6x7</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855725415381565440">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Крашеная! Гравий-то крашеный <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?src=hash">#расследование</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/96TYHEuS8h">pic.twitter.com/96TYHEuS8h</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855729029558784008">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ну, а наибольшей популярностью пользовался угловой флажок, вкопанный прямо в песок. И аккуратная сеточка искусственной травы в радиусе.

Футболисты и тренеры — агрономы

Состояние футбольного поля вызывало серьёзные опасения. Выдержит ли оно два тайма? Обойдётся ли без травм? Уже на предматчевой разминке игроки обеих команд старались не повредить газон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Утаптывают газон уже гости <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/llnVk611mt">pic.twitter.com/llnVk611mt</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855727513225445376">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не остался в стороне и тренер «Зенита». Луческу качал головой, ходил по полю и пытался поплотнее втоптать траву. Тем же самым ранее занимался и голкипер Андрей Лунёв.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Луческу подключился к утаптыванию газона <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/hZYbVxGkRJ">pic.twitter.com/hZYbVxGkRJ</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855734190255505408">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Перформанс, от которого захватывает дух

Болельщики «Зенита» в очередной раз приятно удивили. Вираж сине-бело-голубых подготовил фантастический перформанс по мотивам фильма «Назад в будущее», а главным героем постеров стал Марти Макфлай.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/FGzBxqwcKt">pic.twitter.com/FGzBxqwcKt</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855739035968471040">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Крыша протекает

В день первого матча на новом стадионе в Петербурге повалил снег. Добираться до арены пришлось буквально через сугробы. Зато внутри стадиона было так тепло, что можно было обойтись и без куртки. Крыша «Крестовского» закрыта, однако посередине можно было разглядеть небольшую щель. А сбоку, вдоль фанатского виража, вообще капала вода. В подтрибунных помещениях кое-где стояли красные вёдра. В общем, лучше бы в Северной столице во время футбольных матчей светило солнышко.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTMObbWhr4N/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ну, почти готовы проводить Кубок Конфедераций. Если дождя не будет в эти дни, то все будет супер.. #СтадионСанктПетербург #СтройкаТысячелетия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Михаил (@m_s_tretyakov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-22T14:29:42+00:00">Апр 22 2017 в 7:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Диктор Боярский и танцующий Забивака

За час до игры у входа на ступеньках сидел Михаил Боярский. Но завидев журналистов, заслуженный артист вскочил и мигом исчез. А через полчаса под сводами арены звучала песня мушкетёров в исполнении Боярского. Под легендарную мелодию отплясывал у кромки поля Забивака. Сам же Михаил Сергеевич объявлял составы команд, озвучивал замены и называл авторов голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Забивака пляшет под Боярского <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/mRaZkUGR64">pic.twitter.com/mRaZkUGR64</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/855730067527348225">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слишком много красных карточек

Первый тайм матча «Зенит» — «Урал» смотреть было откровенно скучно — ни голевых моментов, ни эффектных штрафных. После перерыва страсти накалились. На 60-й минуте Эрик Бикфалви заработал вторую жёлтую, а затем и красную. Отправился отдыхать раньше времени и Роман Павлюченко за слишком эмоциональное поведение.

На поле стало происходить что-то совсем странное. «Зенит» сломя голову нёсся к воротам Заболотного, но забить долгое время не мог. На 86-й минуте открыть счёт удалось Ивановичу. Пока часть сине-бело-голубых праздновала гол, Дзюба сцепился с Емельяновым. Оба получили по «горчичнику», для полузащитника «Урала» он стал вторым в матче — и судья в третий раз показал красную карточку.