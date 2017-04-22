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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

С октября 2016-го «Анжи» не побеждал в гостевых матчах чемпионата России. В январе исправить эту проблемы был назначен Александр Григорян. И хотя перед матчем с «Тереком» махачкалинцы одержали только одну победу в весенней части чемпионата, внимание к команде увеличилось в несколько раз — за это стоит благодарить красноречивость нового главного тренера команды. Подопечные Рашида Рахимова, знавшие о ничьей конкурентов за место в еврокубках «Локомотива» и «Амкара» могли воспользоваться ситуацией и подняться вверх по турнирной таблице.

Именно поэтому с первых минут кавказского дерби хозяева поля побежали в атаку. Однако грозненцы, использовавшие в основном правый фланг для набегов на ворота противника, не успели вернуться в оборону на 14-й минуте. Будковский, оказавшийся на месте правого защитника «Терека» выдал длинную поперечную передачу за спину игрокам обороны противника, а Кацаев и Браун-Форбс вдвоем обыграли вратаря хозяев Городова. Но «Терек» такие обстоятельства не устроили. Хозяева с удвоенными силами принялись атаковать, но до конца первого тайма, несмотря на опасные моменты Оздоева, Митришева и Грозава, отличиться так и не удалось.

В том же духе продолжилась и вторая половина игры. «Терек» пытался пробиться сквозь плотную оборону «Анжи». Рашид Рахимов даже выпустил бывшего игрока махачкалинцев — атакующего полузащитника Беришу. Попробовал усилить игру и Олег Иванов, до конца не восстановившийся от травмы. Но все усилия оказались тщетными. Ни удар Магомеда Оздоева, ни активность Бекима Балая к голу не привели. Самый опасный эпизод у ворот махачкалинцев создал Роши, попав в перекладину примерно с двадцатиметрового расстояния.

ЦИФРА

1-й раз «Анжи» победил в гостевых встречах под руководством Александра Григоряна.

ЦИТАТА

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:

— Мы заслужили сегодня победу. Прежде всего, за счет самоотдачи.