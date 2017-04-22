«Терек» — «Анжи»: первая гостевая победа Григоряна
Махачкалинская команда победила в Грозном, а единственный гол в матче забил Форбс.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
С октября 2016-го «Анжи» не побеждал в гостевых матчах чемпионата России. В январе исправить эту проблемы был назначен Александр Григорян. И хотя перед матчем с «Тереком» махачкалинцы одержали только одну победу в весенней части чемпионата, внимание к команде увеличилось в несколько раз — за это стоит благодарить красноречивость нового главного тренера команды. Подопечные Рашида Рахимова, знавшие о ничьей конкурентов за место в еврокубках «Локомотива» и «Амкара» могли воспользоваться ситуацией и подняться вверх по турнирной таблице.
Именно поэтому с первых минут кавказского дерби хозяева поля побежали в атаку. Однако грозненцы, использовавшие в основном правый фланг для набегов на ворота противника, не успели вернуться в оборону на 14-й минуте. Будковский, оказавшийся на месте правого защитника «Терека» выдал длинную поперечную передачу за спину игрокам обороны противника, а Кацаев и
В том же духе продолжилась и вторая половина игры. «Терек» пытался пробиться сквозь плотную оборону «Анжи». Рашид Рахимов даже выпустил бывшего игрока махачкалинцев — атакующего полузащитника Беришу. Попробовал усилить игру и Олег Иванов, до конца не восстановившийся от травмы. Но все усилия оказались тщетными. Ни удар Магомеда Оздоева, ни активность Бекима Балая к голу не привели. Самый опасный эпизод у ворот махачкалинцев создал Роши, попав в перекладину примерно с двадцатиметрового расстояния.
ЦИФРА
1-й раз «Анжи» победил в гостевых встречах под руководством Александра Григоряна.
ЦИТАТА
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:
— Мы заслужили сегодня победу. Прежде всего, за счет самоотдачи.
|Рашид Рахимов
|Александр Григорян
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|31
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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