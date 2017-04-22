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22 апреля 2017, 23:07 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Терек» — «Анжи»: первая гостевая победа Григоряна

Махачкалинская команда победила в Грозном, а единственный гол в матче забил Форбс.

Махачкалинская команда победила в Грозном не дав Тереку приблизиться к зоне <span class=error>еврокубков</span>. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

С октября 2016-го «Анжи» не побеждал в гостевых матчах чемпионата России. В январе исправить эту проблемы был назначен Александр Григорян. И хотя перед матчем с «Тереком» махачкалинцы одержали только одну победу в весенней части чемпионата, внимание к команде увеличилось в несколько раз — за это стоит благодарить красноречивость нового главного тренера команды. Подопечные Рашида Рахимова, знавшие о ничьей конкурентов за место в еврокубках «Локомотива» и «Амкара» могли воспользоваться ситуацией и подняться вверх по турнирной таблице.

Именно поэтому с первых минут кавказского дерби хозяева поля побежали в атаку. Однако грозненцы, использовавшие в основном правый фланг для набегов на ворота противника, не успели вернуться в оборону на 14-й минуте. Будковский, оказавшийся на месте правого защитника «Терека» выдал длинную поперечную передачу за спину игрокам обороны противника, а Кацаев и Браун-Форбс вдвоем обыграли вратаря хозяев Городова. Но «Терек» такие обстоятельства не устроили. Хозяева с удвоенными силами принялись атаковать, но до конца первого тайма, несмотря на опасные моменты Оздоева, Митришева и Грозава, отличиться так и не удалось.

В том же духе продолжилась и вторая половина игры. «Терек» пытался пробиться сквозь плотную оборону «Анжи». Рашид Рахимов даже выпустил бывшего игрока махачкалинцев — атакующего полузащитника Беришу. Попробовал усилить игру и Олег Иванов, до конца не восстановившийся от травмы. Но все усилия оказались тщетными. Ни удар Магомеда Оздоева, ни активность Бекима Балая к голу не привели. Самый опасный эпизод у ворот махачкалинцев создал Роши, попав в перекладину примерно с двадцатиметрового расстояния.

ЦИФРА

1-й раз «Анжи» победил в гостевых встречах под руководством Александра Григоряна.

ЦИТАТА

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:

— Мы заслужили сегодня победу. Прежде всего, за счет самоотдачи.

22.04.2017 19:00 Зрители 15537 основной раунд: 24-й тур Ахмат Арена
Терек 0:1 Анжи
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Рашид Рахимов Александр Григорян
Голы
94 Браун Фелисио Форбс (А. Кацаев, Ф. Будковский) 14′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Заурбек Плиев 5
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Беким Балай 18
Далер Кузяев 14
Магомед Оздоев 27
12′ 66′ Одисе Роши 21
Заур Садаев 9
63′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
78′ Георге Грозав 10
Олег Иванов 19
1 Давид Юрченко (к) 90+4′
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
10 Адлан Кацаев 90+5′
91 Павел Яковлев
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев
14 Аслан Дудиев 36′ 30′
92 Сергей Брызгалов
28 Филипп Будковский 82′
6 Саид Эззатоллахи
94 Браун Фелисио Форбс 62′ 53′
19 Павел Долгов
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 4
1 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
19 Фолы 31
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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