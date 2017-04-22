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— Какова обстановка в команде сейчас, после этой игры?

— Более-менее удалось успокоить ребят, после свистка все были возбуждены. Честно говоря, давненько такого не припомню, столь отвратительного судейства, как сегодня.

Я не знаю, как они трактуют те или иные эпизоды. Бикфалфи выиграл борьбу за мяч, а соперник споткнулся об его ногу. Как этого судья мог не заметить, ума не приложу.

Повторюсь, судейство в Питере — просто безобразие.

— Как можно объяснить подобные ошибки: подкуп судьи или непрофессионализм?

— Не могу сказать, чем можно объяснить. Вроде Еськов — квалифицированный судья, и вдруг — такие ошибки! Ну ладно бы ошибки были в обе стороны, но, получается, что он подсуживал одной команде.

— А вы пробовали после игры подойти к судье и поговорить с ним, почему он принял такие решения?

— А какой смысл говорить с ними? Они же «всегда правы», все время орут, что все нормально, все под контролем.

Причем вспомните историю матча «Зенит» — «Амкар»: со всех ракурсов было видно, что гол был в пользу команды Луческу. А судьи говорят: «Нет, не был». Ну и как после этого с ними разговаривать?

Обидно то, что судейский комитет покрывает облажавшихся судей вместо того, чтобы наоборот их наказать.

— За что удалили Павлюченко, удалось узнать?

— Я спросил у Ромы, что там было. Он ответил, что просто подошел к судье и спросил, зачем он это делает, ведь нарушения не было. А он ему — красную карточку. Ну этот эпизод, тот еще перл.

— Президент «Урала» после игры в раздевалке был на эмоциях. Был разговор с ним?

— Конечно. Ну все возмущены, у кого трезвый взгляд. Возмущены вопиющей несправедливостью.

— Впереди выездная игра со «Спартаком». Эмоционально и функционально удастся подготовить команду с учетом потерь?

— У нас есть, кому играть. Конечно, потери весомые, но есть футболисты, способные восполнить потери.

— Вы в курсе результата игры с «Ростовом»?

— Да, видел фрагменты. У меня есть четкое понимание, как играть против «Спартака».