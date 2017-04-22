Александр Тарханов: Судейство в Питере — полное безобразие
Главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов поделился своими мыслями о скандальной игре с «Зенитом» и предстоящем матче со «Спартаком».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Какова обстановка в команде сейчас, после этой игры?
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Я не знаю, как они трактуют те или иные эпизоды. Бикфалфи выиграл борьбу за мяч, а соперник споткнулся об его ногу. Как этого судья мог не заметить, ума не приложу.
Повторюсь, судейство в Питере — просто безобразие.
— Как можно объяснить подобные ошибки: подкуп судьи или непрофессионализм?
— Не могу сказать, чем можно объяснить. Вроде Еськов — квалифицированный судья, и вдруг — такие ошибки! Ну ладно бы ошибки были в обе стороны, но, получается, что он подсуживал одной команде.
— А вы пробовали после игры подойти к судье и поговорить с ним, почему он принял такие решения?
— А какой смысл говорить с ними? Они же «всегда правы», все время орут, что все нормально, все под контролем.
Причем вспомните историю матча «Зенит» — «Амкар»: со всех ракурсов было видно, что гол был в пользу команды Луческу. А судьи говорят: «Нет, не был». Ну и как после этого с ними разговаривать?
Обидно то, что судейский комитет покрывает облажавшихся судей вместо того, чтобы наоборот их наказать.
— За что удалили Павлюченко, удалось узнать?
— Я спросил у Ромы, что там было. Он ответил, что просто подошел к судье и спросил, зачем он это делает, ведь нарушения не было. А он ему — красную карточку. Ну этот эпизод, тот еще перл.
— Президент «Урала» после игры в раздевалке был на эмоциях. Был разговор с ним?
— Конечно. Ну все возмущены, у кого трезвый взгляд. Возмущены вопиющей несправедливостью.
— Впереди выездная игра со «Спартаком». Эмоционально и функционально удастся подготовить команду с учетом потерь?
— У нас есть, кому играть. Конечно, потери весомые, но есть футболисты, способные восполнить потери.
— Вы в курсе результата игры с «Ростовом»?
— Да, видел фрагменты. У меня есть четкое понимание, как играть против «Спартака».
|22.04.2017 14:00
|Зрители 20004
|основной раунд: 24-й тур
|Санкт-Петербург Арена
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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