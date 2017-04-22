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22 апреля 2017, 23:05 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Александр Тарханов: Судейство в Питере — полное безобразие

Главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов поделился своими мыслями о скандальной игре с «Зенитом» и предстоящем матче со «Спартаком».

Главный тренер ФК Урал Александр Тарханов поделился своими мыслями о скандальной игре с Зенитом и предстоящем матче со Спартаком. Увеличить
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— Какова обстановка в команде сейчас, после этой игры?
Более-менее удалось успокоить ребят, после свистка все были возбуждены. Честно говоря, давненько такого не припомню, столь отвратительного судейства, как сегодня.

Я не знаю, как они трактуют те или иные эпизоды. Бикфалфи выиграл борьбу за мяч, а соперник споткнулся об его ногу. Как этого судья мог не заметить, ума не приложу.

Повторюсь, судейство в Питере — просто безобразие.

— Как можно объяснить подобные ошибки: подкуп судьи или непрофессионализм?
— Не могу сказать, чем можно объяснить. Вроде Еськов — квалифицированный судья, и вдруг — такие ошибки! Ну ладно бы ошибки были в обе стороны, но, получается, что он подсуживал одной команде.

— А вы пробовали после игры подойти к судье и поговорить с ним, почему он принял такие решения?
— А какой смысл говорить с ними? Они же «всегда правы», все время орут, что все нормально, все под контролем.

Причем вспомните историю матча «Зенит» — «Амкар»: со всех ракурсов было видно, что гол был в пользу команды Луческу. А судьи говорят: «Нет, не был». Ну и как после этого с ними разговаривать?

Обидно то, что судейский комитет покрывает облажавшихся судей вместо того, чтобы наоборот их наказать.

— За что удалили Павлюченко, удалось узнать?
— Я спросил у Ромы, что там было. Он ответил, что просто подошел к судье и спросил, зачем он это делает, ведь нарушения не было. А он ему — красную карточку. Ну этот эпизод, тот еще перл.

— Президент «Урала» после игры в раздевалке был на эмоциях. Был разговор с ним?
— Конечно. Ну все возмущены, у кого трезвый взгляд. Возмущены вопиющей несправедливостью.

— Впереди выездная игра со «Спартаком». Эмоционально и функционально удастся подготовить команду с учетом потерь?
— У нас есть, кому играть. Конечно, потери весомые, но есть футболисты, способные восполнить потери.

— Вы в курсе результата игры с «Ростовом»?
— Да, видел фрагменты. У меня есть четкое понимание, как играть против «Спартака».

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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