Источник: Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром», принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки, решившие исход встречи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, которое он высказал на послематчевой пресс-конференции, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.
«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», — сказал источник.
На вопрос, правда ли, что Иванов принес тренеру извинения, Семин ответил: «А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно».