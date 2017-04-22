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22 апреля 2017, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром», принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки, решившие исход встречи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По мнению тренера которое он высказал на послематчевой <nobr>пресс-конференции</nobr> Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников а также засчитал гол из положения вне игры. Увеличить
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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, которое он высказал на послематчевой пресс-конференции, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», — сказал источник.

На вопрос, правда ли, что Иванов принес тренеру извинения, Семин ответил: «А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно».

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук (Арикленес да Силва Ари, Р. Янбаев) 59
54′ Дмитрий Тарасов (В. Чорлука, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
9 Дарко Бодул (Р. Гиголаев, С. Баланович) 22′
9 Дарко Бодул 61′
28 Станислав Прокофьев 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
81′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 46′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 70′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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