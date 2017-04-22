Источник: Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, которое он высказал на послематчевой пресс-конференции, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», — сказал источник.

На вопрос, правда ли, что Иванов принес тренеру извинения, Семин ответил: «А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно».