Нобоа показал ногу после фола Глушакова

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Напомним, что арбитр Михаил Вилков удалил полузащитника красно-белых.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал «СЭ», футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00.. (Александр БОБРОВ).