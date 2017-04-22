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22 апреля 2017, 21:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Нобоа показал ногу после фола Глушакова

В распоряжении корреспондента «СЭ» оказался снимок ноги игрока «Ростова» Кристиана Нобоа, против которого сфолил Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России.

В распоряжении корреспондента СЭ оказался снимок ноги игрока Ростова <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Нобоа</span> против которого <span class=error>сфолил</span> Денис <span class=error>Глушаков</span> в матче 24-го тура чемпионата России. Увеличить
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Напомним, что арбитр Михаил Вилков удалил полузащитника красно-белых.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал «СЭ», футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00.. (Александр БОБРОВ).

22.04.2017 16:30 Зрители 11800 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Ростов 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Массимо Каррера
Голы
23′ Александр Бухаров (Т. Калачев, Д. Полоз) 11
45+3′ Александр Гацкан (Г. Сесар Навас, К. Нобоа) 84
50′ Александр Бухаров (К. Нобоа, А. Гацкан) 11
Составы
Никита Медведев 77
43′ Хорен Байрамян 19
Марко Симич 22
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
29′ Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
78′ Дмитрий Полоз 7
Павел Могилевец 18
61′ Александр Бухаров 11
79′ Сердар Азмун 20
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия
35 Сердар Таски
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
8 Денис Глушаков (к) 75′
7 Джано Ананидзе
10 Квинси Промес
18 Илья Кутепов 56′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 67′
38 Андрей Ещенко
71 Ивелин Попов 46′
19 Александр Самедов
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
13 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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