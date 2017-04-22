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22 апреля 2017, 21:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гол Форбса принес «Анжи» победу над «Тереком» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0 победил грозненский «Терек» в гостевом матче чемпионата 24-го тура чемпионата России по футболу.

<span class=error>Анжи</span> с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Терек с 33 баллами идет восьмым. Увеличить
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Гол на 14-й минуте забил Фелицио Браун Форбс.

«Анжи» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Терек» с 33 баллами идет восьмым.

В следующем матче «Анжи» 27 апреля примет на своем поле «Томь», «Терек» днем ранее проведет выездную игру с казанским «Рубином».

22.04.2017 19:00 основной раунд: 24-й тур Ахмат Арена
Терек 0:1 Анжи
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Рашид Рахимов Александр Григорян
Голы
94 Браун Фелисио Форбс (А. Кацаев, Ф. Будковский) 14′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Заурбек Плиев 5
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Беким Балай 18
Далер Кузяев 14
Магомед Оздоев 27
12′ 66′ Одисе Роши 21
Заур Садаев 9
64′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
78′ Георге Грозав 10
Олег Иванов 19
1 Давид Юрченко (к) 90+4′
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
10 Адлан Кацаев 90+5′
91 Павел Яковлев
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев
14 Аслан Дудиев 36′ 31′
92 Сергей Брызгалов
28 Филипп Будковский 82′
6 Саид Эззатоллахи
94 Браун Фелисио Форбс 62′ 53′
19 Павел Долгов
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 4
1 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 2
19 Фолы 31
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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