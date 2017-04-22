Гол Форбса принес «Анжи» победу над «Тереком» в матче чемпионата России
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0 победил грозненский «Терек» в гостевом матче чемпионата 24-го тура чемпионата России по футболу.
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Гол на 14-й минуте забил Фелицио Браун Форбс.
«Анжи» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Терек» с 33 баллами идет восьмым.
В следующем матче «Анжи» 27 апреля примет на своем поле «Томь», «Терек» днем ранее проведет выездную игру с казанским «Рубином».
Главные тренеры
|Рашид Рахимов
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|31
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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