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— В начале матча мы старались играть на контратаках, и в итоге я забил гол. Далее соперник перехватил инициативу и владел ей до второй половины встречи. Затем мне удалось отквитать один из мячей благодаря пенальти. Мы верили в камбэк, мы старались вернуться в игру, и в итоге этого добились. Мы рады заработанному очку.

— Как вам это удалось? «Амкар» явно не та команда, которая способна забивать по три мяча за игру.

— Да, безусловно. Но мы старались сделать в этом матче все что угодно, особенно после серии игр вничью. Мы рады ничьей на выезде, тем более что мы проиграли последний матч дома. Теперь я надеюсь, что мы перебороли черную полосу и будем лучше играть дальше.

Да мы не забиваем по три гола за встречу, но в игре с «Локо» могли забить и больше. У соперника же была отличная командная игра, созданная прекрасными футболистами. Может, они местами играли в лучший футбол, нежели мы, но мы благодаря контратакам смогли вернуться в игру после счета 1:3. Мы давили и прессинговали, и это дало свой результат.

— Что скажете о работе судьи? Юрий Семин сказал, что к нему есть большие вопросы.

— Нет, бросьте. Я не видел момента с пенальти в наши ворота и не видел эпизода с 11-метровым в ворота «Локомотива». Думаю, нам не нужно обсуждать выбор судьи, это его работа, а не наша.

— У «Амкара» мало шансов пробиться в еврокубки. Какая задача стоит перед клубом на оставшиеся 6 матчей?

— Мы просто выходим на поле, хотим побеждать и не хотим проигрывать. Наверное, как и все остальные. До конца сезона мы постараемся успешно завершить каждую игру, а дальше уже посмотрим, что получится. Да, шанс оказаться в еврокубках есть, и пробиться туда было бы просто прекрасно. В таком случае «Амкар» будет счастлив, а все футболисты останутся довольны прошедшим сезоном.