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22 апреля 2017, 20:45 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Дарко Бодул: Если «Амкар» выйдет в еврокубки — будем счастливы

Автор двух голов в ворота московского «Локомотива» нападающий пермского «Амкара» Дарко Бодул поделился мнением о матче команды в рамках 24-го тура РФПЛ.

Нападающий пермского <span class=error>Амкара</span> <span class=error>Дарко</span> <span class=error>Бодул</span> поделился мнением о матче. Увеличить
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— В начале матча мы старались играть на контратаках, и в итоге я забил гол. Далее соперник перехватил инициативу и владел ей до второй половины встречи. Затем мне удалось отквитать один из мячей благодаря пенальти. Мы верили в камбэк, мы старались вернуться в игру, и в итоге этого добились. Мы рады заработанному очку.

— Как вам это удалось? «Амкар» явно не та команда, которая способна забивать по три мяча за игру.

— Да, безусловно. Но мы старались сделать в этом матче все что угодно, особенно после серии игр вничью. Мы рады ничьей на выезде, тем более что мы проиграли последний матч дома. Теперь я надеюсь, что мы перебороли черную полосу и будем лучше играть дальше.

Да мы не забиваем по три гола за встречу, но в игре с «Локо» могли забить и больше. У соперника же была отличная командная игра, созданная прекрасными футболистами. Может, они местами играли в лучший футбол, нежели мы, но мы благодаря контратакам смогли вернуться в игру после счета 1:3. Мы давили и прессинговали, и это дало свой результат.

— Что скажете о работе судьи? Юрий Семин сказал, что к нему есть большие вопросы.

— Нет, бросьте. Я не видел момента с пенальти в наши ворота и не видел эпизода с 11-метровым в ворота «Локомотива». Думаю, нам не нужно обсуждать выбор судьи, это его работа, а не наша.

— У «Амкара» мало шансов пробиться в еврокубки. Какая задача стоит перед клубом на оставшиеся 6 матчей?

— Мы просто выходим на поле, хотим побеждать и не хотим проигрывать. Наверное, как и все остальные. До конца сезона мы постараемся успешно завершить каждую игру, а дальше уже посмотрим, что получится. Да, шанс оказаться в еврокубках есть, и пробиться туда было бы просто прекрасно. В таком случае «Амкар» будет счастлив, а все футболисты останутся довольны прошедшим сезоном.

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук (Арикленес да Силва Ари, Р. Янбаев) 59
54′ Дмитрий Тарасов (В. Чорлука, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
9 Дарко Бодул (Р. Гиголаев, С. Баланович) 22′
9 Дарко Бодул 61′
28 Станислав Прокофьев 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
81′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 46′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 70′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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