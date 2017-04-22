Эрик Бикфалви: Я что, идиот, фолить, будучи первым на мяче?!
Румынский полузащитник «Урала» в интервью «Советскому спорту» — о первом удалении в карьере.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Признаюсь честно: то ли на таком долгожданном и
Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:
— Еськов обслуживал наш кубковый полуфинал с «Рубином», и там давал командам побороться, жестко и
— А у вас не промелькнула, случаем, после третьего удаления шальная мысль: послать еще
— Знаете, когда я работал недавно в Болгарии, то там судьи однажды просто издевались над «Литексом»,
Эрик Бикфалви, удаленный полузащитник «Урала»:
— За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!
— Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.
— А смысл?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше — я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!
Кстати, мониторами ложа прессы на новом стадионе пока не оборудована, поэтому я и повторов никаких не видел. Но в чем готов согласиться с очень мне симпатичным
А потом уже пошел хоккейный вариант «5×3». Только не на пятиминутку, а на все полчаса. И в такой игре питерские команды непобедимы.
|22.04.2017 14:00
|Зрители 20004
|основной раунд: 24-й тур
|Санкт-Петербург Арена
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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