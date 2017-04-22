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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29519253/
22 апреля 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Эрик Бикфалви: Я что, идиот, фолить, будучи первым на мяче?!

Румынский полузащитник «Урала» в интервью «Советскому спорту» — о первом удалении в карьере.

Болельщики у нового стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Урал (Екатеринбург). Увеличить
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© РИА "Новости"

— Признаюсь честно: то ли на таком долгожданном и о-очень масштабном стадионе «Санкт-Петербург» слишком уж высоко расположена пресс-ложа, либо это я не к молодости глазами послабел, но эпизод, разом превративший тихую незлобивую игру в нечто надолго теперь скандальное, мне каким-то сильно криминальным не виделся. Показалось, что Эрик Бикфалви сначала успел спасти упущенный было мяч, а потом уже случился стык со всеми вытекающими из него последствиями. И поскольку представители «Зенита' вправе были после матч считать, что их команду чуть не впервые в сезоне отсудили, как должно, даю, как очевидец, слово потерпевшей стороне.

Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:

— Еськов обслуживал наш кубковый полуфинал с «Рубином», и там давал командам побороться, жестко и по-мужски. Поэтому я и настраивал ребят соответствующим образом. Но уже в первом тайме, когда Кокорин получил травму в борьбе с Ромой Емельяновым, — там ведь и фола-то не было, не то что карточки! Об удалении Эрика Бикфалви я уже и не говорю. Ну, почему у нас всегда так — стоило мне когда-то начать пониматься с «Крыльями» — судьи в играх с грандами моментально ставили команду на место. Теперь вот с «Уралом» та же самая ситуация….

— А у вас не промелькнула, случаем, после третьего удаления шальная мысль: послать еще пару-тройку человек поругаться, на манер Павлюченко, с Еськовым, их бы удалили, матч автоматически остался бы недоигранным из-за нехватки людей на поле, протест «Урала» — и пусть они там в верхах разбираются?
— Знаете, когда я работал недавно в Болгарии, то там судьи однажды просто издевались над «Литексом», из-за чего президент увел свою команду с поля, в итоге «Литекс» оштрафовали на бешеные деньги и перевели сразу в третий дивизион. А мне еще на финал Кубка ребят своих вывести хочется.

Эрик Бикфалви, удаленный полузащитник «Урала»:

— За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

— Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.
— А смысл?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше — я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!

Кстати, мониторами ложа прессы на новом стадионе пока не оборудована, поэтому я и повторов никаких не видел. Но в чем готов согласиться с очень мне симпатичным почему-то Эриком Бикфалви, так это в том, что  Зенит до двойного удаления его команду, то есть «Урал», как минимум ни в чем не превосходил.

А потом уже пошел хоккейный вариант «5×3». Только не на пятиминутку, а на все полчаса. И в такой игре питерские команды непобедимы.

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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