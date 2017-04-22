Эрик Бикфалви: Я что, идиот, фолить, будучи первым на мяче?!

— Признаюсь честно: то ли на таком долгожданном и о-очень масштабном стадионе «Санкт-Петербург» слишком уж высоко расположена пресс-ложа, либо это я не к молодости глазами послабел, но эпизод, разом превративший тихую незлобивую игру в нечто надолго теперь скандальное, мне каким-то сильно криминальным не виделся. Показалось, что Эрик Бикфалви сначала успел спасти упущенный было мяч, а потом уже случился стык со всеми вытекающими из него последствиями. И поскольку представители «Зенита' вправе были после матч считать, что их команду чуть не впервые в сезоне отсудили, как должно, даю, как очевидец, слово потерпевшей стороне.

Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:

— Еськов обслуживал наш кубковый полуфинал с «Рубином», и там давал командам побороться, жестко и по-мужски. Поэтому я и настраивал ребят соответствующим образом. Но уже в первом тайме, когда Кокорин получил травму в борьбе с Ромой Емельяновым, — там ведь и фола-то не было, не то что карточки! Об удалении Эрика Бикфалви я уже и не говорю. Ну, почему у нас всегда так — стоило мне когда-то начать пониматься с «Крыльями» — судьи в играх с грандами моментально ставили команду на место. Теперь вот с «Уралом» та же самая ситуация….

— А у вас не промелькнула, случаем, после третьего удаления шальная мысль: послать еще пару-тройку человек поругаться, на манер Павлюченко, с Еськовым, их бы удалили, матч автоматически остался бы недоигранным из-за нехватки людей на поле, протест «Урала» — и пусть они там в верхах разбираются?

— Знаете, когда я работал недавно в Болгарии, то там судьи однажды просто издевались над «Литексом», из-за чего президент увел свою команду с поля, в итоге «Литекс» оштрафовали на бешеные деньги и перевели сразу в третий дивизион. А мне еще на финал Кубка ребят своих вывести хочется.

Эрик Бикфалви, удаленный полузащитник «Урала»:

— За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

— Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.

— А смысл?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше — я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!

Кстати, мониторами ложа прессы на новом стадионе пока не оборудована, поэтому я и повторов никаких не видел. Но в чем готов согласиться с очень мне симпатичным почему-то Эриком Бикфалви, так это в том, что Зенит до двойного удаления его команду, то есть «Урал», как минимум ни в чем не превосходил.

А потом уже пошел хоккейный вариант «5×3». Только не на пятиминутку, а на все полчаса. И в такой игре питерские команды непобедимы.