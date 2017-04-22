Луческу не хотел бы выигрывать так, как сегодня

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Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита»:

— Доволен ли игрой? Мы рады открытию стадиона. Уверен, когда он будет переполнен, тут будет другая атмосфера и команда заиграет по-другому. Сегодня мы допускали много ошибок. Связываю их не только с качеством поля, но с нервозностью наших футболистов после матча со «Спартаком». Это была и внешняя нервозность из-за давления прессы, и внутренняя — из-за нашего давления на них.

Не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как сегодня. Начали хорошо, создали несколько моментов, было несколько хороших ударов. Потом шансы уравнялись. Мы играли с хорошим организованным соперником, который знает, что делать на поле. Не зря они одержали пять побед в шести последних матчах. Не думаю, что в России много клубов, которые могут так сделать. Во втором тайме из-за ошибок Юсупова соперник едва не реализовал два выхода один на один и едва не поставил нас в тяжелое положение.

Было видно, что мы начинаем нервничать, а «Урал» почувствовал, что может увести очки. Все это вылилось в карточки. Мне сложно объяснить, как мы могли прощать соперника и не забивать, находясь в 2−3 метрах от ворот. Доволен тремя очками и недоволен манерой, в которой мы их завоевали.

— Что скажете о судействе? Переживали, что на матче «Зенита» снова работает арбитр из Москвы?

— Я еще не видел повторы. Но фол перед штрафной наказывается второй желтой. Что произошло потом — я не видел, сложно комментировать. Судья был рядом, решение принимать ему. Еще раз повторю, чтобы поставить точку: уверен, у Бикфалви было удаление. Что касается двух других — не знаю. У меня даже не было времени спросить у игроков. Сожалею, что Кришито и Дзюба получили карточки и пропустят следующую игру. Не понимаю, как можно было получить эти предупреждения, контролируя игру. После игры со «Спартаком» уже не думаю, откуда судьи. Сегодня даже не знал, из какого города бригада арбитров.

— Почему так мало играет Молло?

— Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция — Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения. Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, сегодняшняя игра добавит ему уверенности. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 2:0 90+3' Йоан Молло <a href="https://t.co/kzb8lgynPM">pic.twitter.com/kzb8lgynPM</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855769169975013376">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Не слишком ли часто ошибается Кришито на позиции центрального защитника?

— К сожалению, и Кришито, и Нету допускают много ошибок, в том что касается принципов ведения игры. Это непонятно даже мне. Если вы помните, на второй добавленной минуте Нету ошибся, побежал не туда и «Урал» едва не сравнял счет ввосьмером. Кришито лучше всех защитников обращается с мячом. Нету — самый быстрый из центральных защитников. Агрессивный, иногда даже чрезмерно. У него есть моменты, когда он стабильно играет весь матч и вдруг допускает результативную ошибку. Что касается, Кришито — часто кажется, что он слишком самоуверен и расслаблен. Чуть больше концентрации и он был бы игроком высочайшего уровня. Есть моменты, когда Кришито и Нету импровизируют в обороне. Импровизировать можно перед штрафной соперника, а в обороне нужно действовать просто и четко.

— Как уберечь игроков от пресса журналистов? Как с этим давлением удается справляться вам?

— Некоторые игроки даже не читают газеты. А есть те, кто болеют этим клубом и переживают больше, чем нужно. У всех разная ментальность. Я в своей карьере прошел через много сложных моментов. Знаю, как правильно интерпретировать критику, чтобы футболисты ее не чувствовали. Тщательно анализирую советы от журналистов и беру их на вооружение. Хуже когда критикуют. Критика должна быть моя, идти изнутри. Я сам себя критикую.

— Газон повлиял на качество игры?

— У меня есть опыт «Донбасс Арены», который считается одни из лучших стадионов Европы. Там тоже сначала поле было не лучшего качества. Вырванную траву вывозили самосвалами. Потом по моему совету поле сделали намного жестче. Пока на нашей арене трава молодая, она получает мало солнца. Думаю, со временем все улучшится.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 86' 1:0 Бранислав Иванович <a href="https://t.co/1R1hlVn6Tp">pic.twitter.com/1R1hlVn6Tp</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855768893629112320">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бранислав ИВАНОВИЧ, защитник «Зенита»:

— Стадион классный и очень-очень красивый. Видно, правда, что он еще не готов и многое нужно сделать и доработать, чтобы он стал еще лучше. Но это будет удовольствие — играть на таком стадионе.

— Вы вошли в историю — забили на нем первый гол.

— Да, вошел в историю (улыбается). Мы старались, но матч был очень тяжелым. Игру контролировали, забить никак не могли. После их удаления, слава Богу, успели забить. Думаю, наша команда может играть намного лучше. Надо побеждать — остальное придет.

— Удаления игроков «Урала» были по делу?

— Я никогда в жизни не буду комментировать такие вещи. Не понимаю, почему здесь каждый раз после каждой игры спрашивают про судей. У них свои дела, у нас своя работа.

— Комфортно было играть на новой арене?

— Да. Я играл на многих стадионах. Этот чувствуется, что классный. Когда будет полный стадион, поле лучше через две три недели — получим настоящее удовольствие. Но надо выигрывать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">20 004 зрителя сегодня на матче <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> ✌️ <a href="https://t.co/dpvEF9ERCW">pic.twitter.com/dpvEF9ERCW</a></p>— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) <a href="https://twitter.com/spb_stadium/status/855757069542195200">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Юрий ЖИРКОВ, защитник «Зенита»:

— Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше.

— Есть ли принципиальные отличия между игрой на «Петровском» и на «Арене Санкт- Петербург»?

-Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Думаю, в следующем матче будет легче. Может, дело в выдвижном поле в дренаже.

— Можете сравнить новый стадион с каким-то из тех, на которых вам доводилось играть?

— Играл на таких стадионах с выдвижными крышами в Америке на предсезонке. Лично мне на них бегается очень тяжело.

— Что скажете об игре?

— «Урал» здорово смотрелся, команда достойно защищалась. После удалений играть нам стало существенно легче.

— Видели когда-нибудь Романа Павлюченко таким злым?

— Наверное, видел, не помню, честно говоря.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">41 - Кокорину прилично досталось в столкновении с Емельяновым, медкар на поле <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/9phIjVnEzi">pic.twitter.com/9phIjVnEzi</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/855748811783892993">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Александр КОКОРИН, нападающий «Зенита» — о замене перед перерывом:

— Как здоровье? Завтра видно будет.

— Как вам новый стадион?

— Все отлично. Спасибо за грандиозную поддержку, хоть и пустили не все сектора. Хорошо, что добились такого результата. Хотя поле со временем доработаем, все будет нормально.

— Сильно мешало?

— Конечно. Ты тратишь больше времени на прием мяча. Большие куски вырываются.

— Под закрытой крышей тяжело было играть?

— Наоборот — хорошо. Погода была плохой, снег не попадал внутрь. Всем было комфортно.

— Три удаления у «Урала» — не слишком много?

— Я досматривал игру на телефоне. Все удаления — совершенно верные. Зачем драться после гола? Совершенно ненужные драки.

— После замены вас стали освистывать. Как вы к этому отнеслись?

— Совершенно спокойно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> получил травму - Здоровья!!!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 0:0 <a href="https://t.co/7Sr3wOJcGC">pic.twitter.com/7Sr3wOJcGC</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855750223683080193">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Андрей ЛУНЕВ, вратарь «Зенита»:

— Вымученная победа. Можно было все решать еще в первом тайме. Вы видели, что не все получалось. Одно, второе третье. После удаления в «Урале» удалось взвинтить темп и забить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Удаления <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a> Бикфалви и Павлюченко 60' <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 0:0 <a href="https://twitter.com/hashtag/24%D1%82%D1%83%D1%80?src=hash">#24тур</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92?src=hash">#МатчТВ</a><br>Статистика матча: <a href="https://t.co/ZmY7kryGKM">https://t.co/ZmY7kryGKM</a> <a href="https://t.co/FmiJ2395N5">pic.twitter.com/FmiJ2395N5</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855759200403718144">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ, защитник «Зенита»:

— Про поле не стоит говорить. Оно и для соперников было таким. Стадион — внушительный. Приятно на нем играть. Приятно, что люди пришли нас поддерживать. Пусть трибуны не были полными, но это еще впереди.

— Как вам игралось на позиции опорного полузащитника?

— Мне — хорошо. А выводы пусть сделают тренеры.

— Почему «Зениту» вновь так тяжело далась игра?

— Чемпионат у нас такой. Все хорошо сопротивляются. Есть и у нас нюансы, которые надо решать. Поэтому так сразу на ваш вопрос не ответишь.

— Что скажете по поводу трех удаленных в «Урале»?

— Честно, не хочу об этом говорить. Это не мое дело. Дали повод — удалили. Нам все равно, сколько против нас играет человек — 8 или 11. Все равно надо было забивать. А если бы не забили — как сейчас люди бы о нас говорили? В любом случае забили. Пусть с привкусом, но это победа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Удаление <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a> Емельянов 86' <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 1:0 <a href="https://twitter.com/hashtag/24%D1%82%D1%83%D1%80?src=hash">#24тур</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92?src=hash">#МатчТВ</a><br>Статистика матча: <a href="https://t.co/ZmY7kryGKM">https://t.co/ZmY7kryGKM</a> <a href="https://t.co/aEDZXV8nY8">pic.twitter.com/aEDZXV8nY8</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855765998040997888">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Луиш НЕТУ, защитник «Зенита»:

— В первом тайме игра шла по принципу «50 на 50». Во втором стали играть лучше. После удалений в «Урале» гол стал делом времени. Мяч, правда, долго не шел в ворота. И все же забили, что было очень важно, особенно после поражения от «Спартака». Теперь впереди матчи в Оренбурге и Томске. Надо подготовиться к ним как следует.

— «Зенит» во вторых таймах забивает больше, чем в первых. Почему?

— Не скажу, что весь сезон прошел так. Были и хорошие игры, когда мы сразу уверенно выходили на поле, сразу забивали. В последнее время все действительно идет не так хорошо, как нам бы хотелось. Возможно, как сегодня, не хватало удачи. Даже при моментах в большинстве мяч не заходил долго в ворота. Такое случается. Лучше могли сыграть весной и с ЦСКА, и с «Амкаром». Тоже не все получалось. Все это стало причиной, что мы стали чувствовать себя недостаточно уверенными и сильными. Это тоже влияет на ту игру, что мы сейчас показываем. В этом смысле победа в этом туре была очень важна. На новом стадионе. Мы выиграли в очень сложном матче. Это придаст уверенности в себе в следующих играх.

— Что скажете по поводу трех удалений в «Урале»?

— Я не все смог увидеть. В первом случае — разогревался, готовился выйти на поле. С моего места было видно, что на Смольникове было нарушение. И желтой карточки от судьи в этой ситуации ждал. Во втором случае — не понял, что там произошло, и в третьем — тоже. Но если арбитр дал эти карточки, то не без причины.

— Что думаете о поездке в Оренбург, куда «Зенит» отправится впервые?

— Все игры на выезде для нас сложны. В Оренбурге другое качество поля. Так что выигрывать надо будет не столько за счет мастерства, сколько за счет отдачи и взаимовыручки.