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Дня открытых ворот не ждали. Все же не «Монако» — «Боруссия». Предчувствие было примерно такое же, как две недели назад, когда железнодорожники принимали застегнувшийся на все пуговицы «Ростов». Гол, как муха, всегда может залететь, но целый рой вряд ли. Ведь и пермяки, и «Локомотив» при Юрии Семине отталкиваются от организованной обороны.

Однако вопреки предположениям игра в Черкизове получилась результативной. При этом впервые в сезоне столичный клуб пропустил три гола.

БЕЗ ПОКЛОНЕНИЯ АВТОРИТЕТАМ

В октябрьской Перми соперники сделали нулевую ничью. Но именно после этого матча «Локомотив» пополз в гору, обыграв для начала ЦСКА (1:0), с которым ему и теперь встречаться после «Амкара», уже в среду. После победы в прошлом туре в Туле команда втиснулась в первую пятерку. Оставалось выиграть, наконец, на своем поле, что весной в рамках чемпионата не удавалось. Были только две кубковые победы — над «Тосно» и «Уфой». Словом, столичной публике, несмотря на последние успехи, «Локомотив» задолжал, подойдя к очередному матчу в Черкизове с аутсайдерским домашним показателем 15 очков из 33 возможных.

«Амкар» же во второй части чемпионата одолел «Зенит» — и на этом словно выполнил на определенном отрезке свою роль. Ждал, когда настанет время других престижных матчей?

Между тем близко знакомый с ситуацией в пермской команде человек рассказал, что в предыдущем туре футболисты болели за «Рубин», а не «Краснодар», словно еще надеялись обойти «быков». «Игроки окрепли ментально, поверили в себя и готовы дать бой кому угодно», — отметил этот источник.

Сказанное, впрочем, не противоречит тезису об особом настрое на матчи с фаворитами, а даже подтверждает его. И такой подход имеет право на жизнь.

На днях довелось присутствовать на встрече слушателейбизнес-школы RMA с главой департамента по бизнес-развитию и спонсорству «Кристал Пэлас» Джеком Джонстоном. Так этот господин прямо заявил: «Мы — клуб вызовов», то есть отдельных матчей. С одной стороны, есть заветная мечта — участие в Лиге Европы, с другой, очень важно не вылететь из премьер-лиги, тем более, что контракты со спонсорами предусматривают в этом случае сокращение помощи либо полностью, либо наполовину. Пока же гордимся тем, что обыграли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и разгромили «Арсенал» — 3:0.

Что ж, ничья в Москве с разогнавшимся «Локомотивом», да еще при том, что пришлось отыгрывать два гола — отрадныйрезультат для пермского клуба.

БОДУЛ ИСПОЛНИЛ НОМЕР ГРИЗМАННА

В Туле «Локомотив» отказался от построения с тремя центральными защитниками, взятой им на вооружение весной. Теперь он снова вышел на матч с четверкой защитников, той же, при которой сыграл «на ноль» с «Арсеналом». Когда же в конце матча получил травму Чорлука, Юрий Семин произвел двойную замену. Тренер выпустил и Михалика, и Пейчиновича, сняв с игры Майкона. Это означало, что «Локомотив» перешел на свою «весеннюю схему».

Отметим, что, отбыв дисквалификацию, вернулся в состав (и забил важный гол) Тарасов. Зато настал черед карантина для И. Денисова.

У гостей на острие атаки расположился Бодул, чей гол на 89-й минуте позволил уйти от поражения во встрече с «Уфой». С первых минут вышли появившиеся тогда на замену Идову и Баланович — незначительную ротацию Гаджи Гаджиев производит постоянно. Огуде, впрочем, отсутствовал по причине нездоровья.

Инициативу поначалу захватил «Локомотив». Хозяева искали подходы к чужим воротам за счет то рывка по правому флангу Майкона, то дриблинга В. Денисова. Двумя подряд пасами пяткой в штрафной порадовали публику Майкон и Миранчук. Реальная угроза воротам Хомича возникла, когда после подачи углового его переиграл наверху Чорлука. Вратаря подстраховал Конде.

«Амкар» действовал у своих ворот плотно. После стыка Костюкова и Баринова молодому железнодорожнику потребовалась даже медицинская помощь. Сдержав же первую волну локомотивских атак, пермяки расчертили на краю геометрически правильную комбинацию, завершившуюся прострелом Гиголаева. Бодул без промедления нанес удар из окружения соперников в противоход Гильерме — и красно-черные исполнили сценку с поцелуем бутсы автора гола, как Гризманн и Пайет во время Euro-2016.

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ЕЩЕ РАЗ О СУДЕЙСТВЕ

Игра после гола на некоторое время потускнела, сосредоточившись в середине поля, куда гости отжимали москвичей. Наконец, Мануэл Фернандеш вспомнил про свою пушку. Его удар из-за пределов штрафной, однако, пришелся немного выше ворот.

До перерыва «Локомотив» все-таки отыгрался. Миранчук, не оказавшийся в офсайде после подачи Янбаева и скидки головой Ари только потому, что Конде запоздал с выдвижением вперед, протолкнул мяч мимо Хомича.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fclm_official">@fclm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> 1:1 42' Алексей Миранчук <a href="https://t.co/THUpGFOD63">pic.twitter.com/THUpGFOD63</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855788516604882944">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вскоре гвинеец, напротив, выручил, прервав в подкате выход к воротам Ари, сыгравшего в «стенку» с Миранчуком. Первый тайм «Локомотив», будто получивший в топку порцию уголька в виде ответного гола, завершил бодро.

А в начале второго хозяевам удался дуплет. Занев здорово остановил в подкате Майкона после «двойной стенки» бразильца с Фернандешем. Не спасло. Португалец подал угловой, Чорлука пробросил мяч головой на дальнюю штангу, а там дежурил Тарасов. Тотчас гости прозевали рывок по центру Ари, тот сделал пас на Миранчука, в которого вкатился и заработал пенальти Хомич.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fclm_official">@fclm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> 2:1 54' Дмитрий Тарасов <a href="https://t.co/HnRpqd8YU7">pic.twitter.com/HnRpqd8YU7</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855801950641770496">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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Все кончено? Ничего подобного! «Амкар» не сдался, и быстро после падения Григолаева в борьбе с Кверквелией, сам получил право на пенальти, хотя, как представляется, футболист гостей нарушение сымитировал. Бодул в результате оформил дубль.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fc_amkar">@fc_amkar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> 3:2 61' Дарко Бодул (Пенальти) (Дубль) <a href="https://t.co/tGrvnQF3Az">pic.twitter.com/tGrvnQF3Az</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855802403551145984">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гости пошли вперед большими силами, раскрывались, и игроки «Локо» врывались в свободные зоны. Казалось, что, скорее, успеха еще раз добьются москвичи. Но на последних минутах после удара Занева от угла штрафной случился удачный для пермяков отскок, Бодул навязал у ворот борьбу, а Прокофьев вовремя подоспел к добиванию. Да вот незадача: в момент удара у хорватского нападающего гостей был небольшой офсайд.

Это не умаляет заслуги пермских игроков, не сдавшихся на милость победителям, но хозяевам вдвойне досадно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fc_amkar">@fc_amkar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоАмкар</a> 3:3 88' Станислав Прокофьев <a href="https://t.co/93CFcT75Vj">pic.twitter.com/93CFcT75Vj</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855805032884830209">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>