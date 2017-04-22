«Локо» — «Амкар»: три-ллер в Черкизове
«Локомотив» и в четвертом матче весны на своем поле не смог добиться победы. «Амкар» же в четвертый раз подряд сделал ничью. Но какую!
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дня открытых ворот не ждали. Все же не «Монако» — «Боруссия». Предчувствие было примерно такое же, как две недели назад, когда железнодорожники принимали застегнувшийся на все пуговицы «Ростов». Гол, как муха, всегда может залететь, но целый рой вряд ли. Ведь и пермяки, и «Локомотив» при Юрии Семине отталкиваются от организованной обороны.
Однако вопреки предположениям игра в Черкизове получилась результативной. При этом впервые в сезоне столичный клуб пропустил три гола.
БЕЗ ПОКЛОНЕНИЯ АВТОРИТЕТАМ
В октябрьской Перми соперники сделали нулевую ничью. Но именно после этого матча «Локомотив» пополз в гору, обыграв для начала ЦСКА (1:0), с которым ему и теперь встречаться после «Амкара», уже в среду. После победы в прошлом туре в Туле команда втиснулась в первую пятерку. Оставалось выиграть, наконец, на своем поле, что весной в рамках чемпионата не удавалось. Были только две кубковые победы — над «Тосно» и «Уфой». Словом, столичной публике, несмотря на последние успехи, «Локомотив» задолжал, подойдя к очередному матчу в Черкизове с аутсайдерским домашним показателем 15 очков из 33 возможных.
«Амкар» же во второй части чемпионата одолел «Зенит» — и на этом словно выполнил на определенном отрезке свою роль. Ждал, когда настанет время других престижных матчей?
Между тем близко знакомый с ситуацией в пермской команде человек рассказал, что в предыдущем туре футболисты болели за «Рубин», а не «Краснодар», словно еще надеялись обойти «быков». «Игроки окрепли ментально, поверили в себя и готовы дать бой кому угодно», — отметил этот источник.
Сказанное, впрочем, не противоречит тезису об особом настрое на матчи с фаворитами, а даже подтверждает его. И такой подход имеет право на жизнь.
На днях довелось присутствовать на встрече
Что ж, ничья в Москве с разогнавшимся «Локомотивом», да еще при том, что пришлось отыгрывать два гола — отрадныйрезультат для пермского клуба.
БОДУЛ ИСПОЛНИЛ НОМЕР ГРИЗМАННА
В Туле «Локомотив» отказался от построения с тремя центральными защитниками, взятой им на вооружение весной. Теперь он снова вышел на матч с четверкой защитников, той же, при которой сыграл «на ноль» с «Арсеналом». Когда же в конце матча получил травму Чорлука, Юрий Семин произвел двойную замену. Тренер выпустил и Михалика, и Пейчиновича, сняв с игры Майкона. Это означало, что «Локомотив» перешел на свою «весеннюю схему».
Отметим, что, отбыв дисквалификацию, вернулся в состав (и забил важный гол) Тарасов. Зато настал черед карантина для И. Денисова.
У гостей на острие атаки расположился Бодул, чей гол на 89-й минуте позволил уйти от поражения во встрече с «Уфой». С первых минут вышли появившиеся тогда на замену Идову и Баланович — незначительную ротацию Гаджи Гаджиев производит постоянно. Огуде, впрочем, отсутствовал по причине нездоровья.
Инициативу поначалу захватил «Локомотив». Хозяева искали подходы к чужим воротам за счет то рывка по правому флангу Майкона, то дриблинга В. Денисова. Двумя подряд пасами пяткой в штрафной порадовали публику Майкон и Миранчук. Реальная угроза воротам Хомича возникла, когда после подачи углового его переиграл наверху Чорлука. Вратаря подстраховал Конде.
«Амкар» действовал у своих ворот плотно. После стыка Костюкова и Баринова молодому железнодорожнику потребовалась даже медицинская помощь. Сдержав же первую волну локомотивских атак, пермяки расчертили на краю геометрически правильную комбинацию, завершившуюся прострелом Гиголаева. Бодул без промедления нанес удар из окружения соперников в противоход Гильерме — и
ЕЩЕ РАЗ О СУДЕЙСТВЕ
Игра после гола на некоторое время потускнела, сосредоточившись в середине поля, куда гости отжимали москвичей. Наконец, Мануэл Фернандеш вспомнил про свою пушку. Его удар
До перерыва «Локомотив»
Вскоре гвинеец, напротив, выручил, прервав в подкате выход к воротам Ари, сыгравшего в «стенку» с Миранчуком. Первый тайм «Локомотив», будто получивший в топку порцию уголька в виде ответного гола, завершил бодро.
А в начале второго хозяевам удался дуплет. Занев здорово остановил в подкате Майкона после «двойной стенки» бразильца с Фернандешем. Не спасло. Португалец подал угловой, Чорлука пробросил мяч головой на дальнюю штангу, а там дежурил Тарасов. Тотчас гости прозевали рывок по центру Ари, тот сделал пас на Миранчука, в которого вкатился и заработал пенальти Хомич.
Все кончено? Ничего подобного! «Амкар» не сдался, и быстро после падения Григолаева в борьбе с Кверквелией, сам получил право на пенальти, хотя, как представляется, футболист гостей нарушение сымитировал. Бодул в результате оформил дубль.
Гости пошли вперед большими силами, раскрывались, и игроки «Локо» врывались в свободные зоны. Казалось, что, скорее, успеха еще раз добьются москвичи. Но на последних минутах после удара Занева от угла штрафной случился удачный для пермяков отскок, Бодул навязал у ворот борьбу, а Прокофьев вовремя подоспел к добиванию. Да вот незадача: в момент удара у хорватского нападающего гостей был небольшой офсайд.
Это не умаляет заслуги пермских игроков, не сдавшихся на милость победителям, но хозяевам вдвойне досадно.
|22.04.2017 16:30
|Зрители 7035
|основной раунд: 24-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|3:3
|Амкар
|Первый тайм: 1:1
|Юрий Семин
|Гаджи Гаджиев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
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