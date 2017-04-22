Каррера: Это худший в жизни подарок на день рождения

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Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере команда на 53-й день рождения не смогла преподнести достойный подарок. С этого и началась послематчевая пресс-конференция итальянца.

— Это худший подарок на День рождения в вашей жизни?

— Да. (смеется) Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность за то, что не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат ещё не окончен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня Массимо Каррера освоил еще одну русскую поговорку: День рождения - грустный праздник <a href="https://t.co/Y712Yjchat">pic.twitter.com/Y712Yjchat</a></p>— Чемпионат (@championat) <a href="https://twitter.com/championat/status/855798403078524928">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— С каким настроением приехали в Ростов?

— В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч. Знал, что это сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чем у нас, для того, чтобы выиграть.

— Каково ваше мнение насчёт удаления Глушакова?

— Ещё не понял: было две жёлтых или одна красная.

— Что у Фернандо?

— У Фернандо сильно свело ногу и он не смог продолжить матч. Завтра будем знать точный диагноз.

— Что не удалось сегодня в тактическом плане?

— У нас не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках. Лучше быть впереди, но это поражение должно пойти на пользу и игрокам, и болельщикам. Сложно будет до самого конца. Подход к этому матчу был у нас неправильный.

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц с виду казался абсолютно спокоен, но эмоции после долгожданной победы переполняли ростовского специалиста.

— Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено — мужики. Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам за то, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.

— Что у Калачёва?

— Пока неизвестно, но сильный ушиб точно есть. Врачи смотрят. Точный диагноз сможет сказать позже.

— В начале матча «Спартак» оказывал давление. Это был такой план на игру или не сразу разобрались?

— Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это всё требует внимательного рассмотрения.

— Игра «Спартака» оправдала ваши тренерские ожидания?

— Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры.

— Скандальный матч первого круга вспоминался на установке?

— Не забылся, но ни слова об этом сказано не было. Спортивная злоба присутствовала, иначе бы не было ничего не получилось.

— Как здоровье у Кудряшова?

— У Кудряшова 1,5 мм смещение с осколками, нужно было это вправлять. Сегодня вечером он прилетает и с завтрашнего дня приступает к работе настолько, насколько ему позволил травма. Сотрясение было частичным, но маска исключает возможность повторения диагноза. Подробностей пока не знаю.

— Как проходит восстановление Владимира Граната?

— Владимир Гранат сегодня был, порадовался за ребят. Восстановление идёт нормально. Он тренируется в той степени, в которой позволяет это делать травма.