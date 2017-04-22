Каррера: Это худший в жизни подарок на день рождения
Подарок для Карреры, удаление Глушакова, нечемпионская игра — о чём говорили тренеры после матча «Ростов» — «Спартак».
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Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере команда на 53-й день рождения не смогла преподнести достойный подарок. С этого и началась послематчевая
— Это худший подарок на День рождения в вашей жизни?
— Да. (смеется) Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность за то, что не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат ещё не окончен.
— С каким настроением приехали в Ростов?
— В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч. Знал, что это сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чем у нас, для того, чтобы выиграть.
— Каково ваше мнение насчёт удаления Глушакова?
— Ещё не понял: было две жёлтых или одна красная.
— Что у Фернандо?
— У Фернандо сильно свело ногу и он не смог продолжить матч. Завтра будем знать точный диагноз.
— Что не удалось сегодня в тактическом плане?
— У нас не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках. Лучше быть впереди, но это поражение должно пойти на пользу и игрокам, и болельщикам. Сложно будет до самого конца. Подход к этому матчу был у нас неправильный.
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц с виду казался абсолютно спокоен, но эмоции после долгожданной победы переполняли ростовского специалиста.
— Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено — мужики. Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам за то, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.
— Что у Калачёва?
— Пока неизвестно, но сильный ушиб точно есть. Врачи смотрят. Точный диагноз сможет сказать позже.
— В начале матча «Спартак» оказывал давление. Это был такой план на игру или не сразу разобрались?
— Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет
— Игра «Спартака» оправдала ваши тренерские ожидания?
— Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры.
— Скандальный матч первого круга вспоминался на установке?
— Не забылся, но ни слова об этом сказано не было. Спортивная злоба присутствовала, иначе бы не было ничего не получилось.
— Как здоровье у Кудряшова?
— У Кудряшова 1,5 мм смещение с осколками, нужно было это вправлять. Сегодня вечером он прилетает и с завтрашнего дня приступает к работе настолько, насколько ему позволил травма. Сотрясение было частичным, но маска исключает возможность повторения диагноза. Подробностей пока не знаю.
— Как проходит восстановление Владимира Граната?
— Владимир Гранат сегодня был, порадовался за ребят. Восстановление идёт нормально. Он тренируется в той степени, в которой позволяет это делать травма.
|22.04.2017 16:30
|Зрители 11800
|основной раунд: 24-й тур
|Олимп-2
|Иван Данильянц
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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