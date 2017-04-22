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22 апреля 2017, 20:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: Это худший в жизни подарок на день рождения

Подарок для Карреры, удаление Глушакова, нечемпионская игра — о чём говорили тренеры после матча «Ростов» — «Спартак».

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Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере команда на 53-й день рождения не смогла преподнести достойный подарок. С этого и началась послематчевая пресс-конференция итальянца.

— Это худший подарок на День рождения в вашей жизни?

— Да. (смеется) Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность за то, что не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат ещё не окончен.

— С каким настроением приехали в Ростов?

— В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч. Знал, что это сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чем у нас, для того, чтобы выиграть.

— Каково ваше мнение насчёт удаления Глушакова?

— Ещё не понял: было две жёлтых или одна красная.

— Что у Фернандо?

— У Фернандо сильно свело ногу и он не смог продолжить матч. Завтра будем знать точный диагноз.

— Что не удалось сегодня в тактическом плане?

— У нас не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках. Лучше быть впереди, но это поражение должно пойти на пользу и игрокам, и болельщикам. Сложно будет до самого конца. Подход к этому матчу был у нас неправильный.

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц с виду казался абсолютно спокоен, но эмоции после долгожданной победы переполняли ростовского специалиста.

— Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено — мужики. Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам за то, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.

— Что у Калачёва?

— Пока неизвестно, но сильный ушиб точно есть. Врачи смотрят. Точный диагноз сможет сказать позже.

— В начале матча «Спартак» оказывал давление. Это был такой план на игру или не сразу разобрались?

— Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это всё требует внимательного рассмотрения.

— Игра «Спартака» оправдала ваши тренерские ожидания?

— Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры.

— Скандальный матч первого круга вспоминался на установке?

— Не забылся, но ни слова об этом сказано не было. Спортивная злоба присутствовала, иначе бы не было ничего не получилось.

— Как здоровье у Кудряшова?

— У Кудряшова 1,5 мм смещение с осколками, нужно было это вправлять. Сегодня вечером он прилетает и с завтрашнего дня приступает к работе настолько, насколько ему позволил травма. Сотрясение было частичным, но маска исключает возможность повторения диагноза. Подробностей пока не знаю.

— Как проходит восстановление Владимира Граната?

— Владимир Гранат сегодня был, порадовался за ребят. Восстановление идёт нормально. Он тренируется в той степени, в которой позволяет это делать травма.

22.04.2017 16:30 Зрители 11800 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Ростов 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Массимо Каррера
Голы
23′ Александр Бухаров (Т. Калачев, Д. Полоз) 11
45+3′ Александр Гацкан (Г. Сесар Навас, К. Нобоа) 84
50′ Александр Бухаров (К. Нобоа, А. Гацкан) 11
Составы
Никита Медведев 77
43′ Хорен Байрамян 19
Марко Симич 22
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
29′ Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
78′ Дмитрий Полоз 7
Павел Могилевец 18
61′ Александр Бухаров 11
79′ Сердар Азмун 20
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия
35 Сердар Таски
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
8 Денис Глушаков (к) 75′
7 Джано Ананидзе
10 Квинси Промес
18 Илья Кутепов 56′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 67′
38 Андрей Ещенко
71 Ивелин Попов 46′
19 Александр Самедов
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
13 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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