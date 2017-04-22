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22 апреля 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ростов» показал «Спартаку», что такое Лига чемпионов

Вице-чемпион России безоговорочно переиграл лидера премьер-лиги.

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Апрельский календарь у «Спартака» — как ступени к Парнасу: бронзовый призер прошлого сезона, за ним серебряный и в самом конце месяца — хранитель титула и пока еще царь горы. На третьей красно-белые не оступились, несмотря на сильнейшее противодействие, но каждый следующий шаг гораздо сложнее, каждый следующий оппонент сильнее, и преодолеть эти ступени, которые все выше и выше, без чемпионского футбола никак невозможно, что и продемонстрировала игра в Ростове-на-Дону. Так и должно быть на пути к вершине — иначе нечего там делать. Тепличный победитель премьер-лиги нам не нужен.

«Ростов» в последних матчах напоминал автолюбителя средней полосы России, который отправился в шиномонтаж, глядя на календарь, а не за окно, и теперь буксует на нулях, будто на летних колесах по внезапному апрельскому снегу. Футбольное объяснение рекордной ничейной заминки тривиальное: команда форсировала вход в сезон, отыграла в присущем ей интенсивном и энергозатратном режиме почти полтора месяца и слегка подустала. Не добавило дончанам сил и расставание с Лигой Европы, которая была самой лакомой весенней приманкой. Но к «Спартаку», по заверению Ивана Данильянца, «Ростов» встряхнулся и подтянулся, настроившись сыграть в атаку. Опять же, держа в уме еврокубки: чтобы попасть туда, дончане должны теперь побеждать во всех встречах.

МОСКВИЧИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ МУХОЙ

Дебютный отрезок, правда, прошел с явным преимуществом гостей. Игра почти не переходила на их половину поля; хозяева, пересекаясь с мячом, предпочитали незамысловато разряжать обстановку, а не развивать ответные атаки. Но такая стратегия была оправданной: «Спартак» бился об этот заслон как муха об стекло, да так и не сумел ни подобраться вплотную к воротам Медведева, ни, тем более, угрожать им. А на 16-й минуте, словно по сигналу, дончане встрепенулись и мигом развернули игру в обратную сторону. Раз атака, два атака — и гол, простой до неприличия, и со знаменитой маркировкой «сделано в Ростове». Сколько раз уже мы это видели: Калачев пробегает по краю и подает, а форвард — любой, первый, кому повезет, — переводит мяч в сетку. В этот раз забил Бухаров, избавившись перед тем от назойливой опеки Таски. Чем занимался в этот момент Кутепов, не удалось понять даже после телеповтора.

И тут стало очевидно, что «Спартак» так и не разобрался перед матчем, какими средствами взламывать оборону «Ростова», как жить, бороться и созидать в условиях тотального прессинга, а самое главное — как избежать разрывов между игроками и линиями и получать большинство в ключевых точках поля. Тактика «выдавливания», здорово освоенная ростовчанами, буквально обезоруживала спартаковцев, а Промес вообще пропал с экранов радаров, не получая мяча и не имея пространства для маневра.

БЕЗЗАЩИТНЫЙ ЛИДЕР

«Спартаку» бы дотянуть до перерыва в надежде, что Каррера, присмотревшисьподскажет, что и как нужно делать. Но он не дотянул. Глушаков, самоотверженно прервав в броске прорыв Нобоа, в следующем же эпизоде, при подаче углового, проворонил на дальней штанге Гацкана, и тот вбил мяч в пустые ворота. Впрочем, в том, что мяч оказался у капитана «Ростова», повинен отнюдь не капитан «Спартака», а тот, кто уступил в верховой борьбе Сесару Навасу, после чего и приступил к делу Гацкан. Кто? № 18.

Не случись этого ляпсуса, две правофланговые замены могли серьезно скорректировать обстановку на поле. Ростовчане еще до перерыва на ровном месте потеряли Калачева и вынуждены были проводить ответные атаки другими маршрутами, в основном через центр. Спартаковцы же вместо Попова, ни на что не сгодившегося в этой встрече, выпустили автора победного гола «Зениту» Самедова, рассчитывая и на его страсть и волю к победе, и на умение вклиниваться в насыщенную оборону и открываться на ударных позициях. Но второй пропущенный гол, похоже, сбил красно-белых с толку, и необходимость отыгрывать два мяча напрочь лишила их привычной строгости и дисциплины.

Едва начался второй тайм, гости оголтело бросились атаковать и, естественно, нарвались на ответный выпад, причем как раз через центр. В исполнении команды международного класса, в какую на наших глазах вырос за два года «Ростов», выход Бухарова на рандеву с Ребровым получился мастерским. Но на этом фоне особенно беспомощно смотрелись центральных защитники «Спартака». Моментальное решение Карреры о замене одного из них — понятно, кого — было напрашивающимся и резонным.

МОГЛО БЫТЬ И 6:0

За «Спартаком» давно водится свойство идти в разнос и терять лицо и голову, если что-нибудь пошло не так. Он разваливался и при Карпине, и при Якине с Аленичевым, а под руководством Карреры был унижен в Самаре. А вот в обратную сторону, чтобы стиснуть зубы, закусить губу и переломить в свою пользу отвратительную ситуацию, спартаковцы отличаются реже. И потому при счете 3:0 на повестке дня остался один вопрос: сколько еще забьет «Ростов». Но дончане отнеслись к лидеру благосклонно и не стали его уничтожать — хотя моментов хватило бы и на 6:0. «Спартак» же отличился только удалением распсиховавшегося Глушакова.

Мы много хвалим «Спартак» за старательность и самоотдачу, за совестливое выполнение установок и тактическое усердие, за стойкость и характер на последних минутах, за правильное отношение к делу и умение настраиваться на каждого соперника, за командные взаимодействия на высокой скорости и индивидуальные проявления. Но до сих пор мы деликатно замалчивали тот факт, что нашему лидеру явно не хватает класса и мастерства — как в целом, так и на многих позициях. Игра с «Ростовом» этот недостаток отчетливо вскрыла, показав «Спартаку», что впереди у него еще непочатый край работы — и трансферной, и тренерской. Особенно, если он возьмет титул и пробьется в Лигу чемпионов.

А за «Ростов», если команда так и не пробьется в еврокубки, будет очень обидно.

22.04.2017 16:30 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Ростов 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Массимо Каррера
Голы
23′ Александр Бухаров (Т. Калачев, Д. Полоз) 11
45+3′ Александр Гацкан (Г. Сесар Навас, К. Нобоа) 84
50′ Александр Бухаров (К. Нобоа, А. Гацкан) 11
Составы
Никита Медведев 77
43′ Хорен Байрамян 19
Марко Симич 22
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
29′ Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
78′ Дмитрий Полоз 7
Павел Могилевец 18
61′ Александр Бухаров 11
80′ Сердар Азмун 20
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия
35 Сердар Таски
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
8 Денис Глушаков (к) 75′ 76′
7 Джано Ананидзе
10 Квинси Промес
18 Илья Кутепов 57′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 68′
38 Андрей Ещенко
71 Ивелин Попов 46′
19 Александр Самедов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
13 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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