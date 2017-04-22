«Ростов» показал «Спартаку», что такое Лига чемпионов
Вице-чемпион России безоговорочно переиграл лидера премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Апрельский календарь у «Спартака» — как ступени к Парнасу: бронзовый призер прошлого сезона, за ним серебряный и в самом конце месяца — хранитель титула и пока еще царь горы. На третьей
«Ростов» в последних матчах напоминал автолюбителя средней полосы России, который отправился в шиномонтаж, глядя на календарь, а не за окно, и теперь буксует на нулях, будто на летних колесах по внезапному апрельскому снегу. Футбольное объяснение рекордной ничейной заминки тривиальное: команда форсировала вход в сезон, отыграла в присущем ей интенсивном и энергозатратном режиме почти полтора месяца и слегка подустала. Не добавило дончанам сил и расставание с Лигой Европы, которая была самой лакомой весенней приманкой. Но к «Спартаку», по заверению Ивана Данильянца, «Ростов» встряхнулся и подтянулся, настроившись сыграть в атаку. Опять же, держа в уме еврокубки: чтобы попасть туда, дончане должны теперь побеждать во всех встречах.
МОСКВИЧИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ МУХОЙ
Дебютный отрезок, правда, прошел с явным преимуществом гостей. Игра почти не переходила на их половину поля; хозяева, пересекаясь с мячом, предпочитали незамысловато разряжать обстановку, а не развивать ответные атаки. Но такая стратегия была оправданной: «Спартак» бился об этот заслон как муха об стекло, да так и не сумел ни подобраться вплотную к воротам Медведева, ни, тем более, угрожать им. А на 16-й минуте, словно по сигналу, дончане встрепенулись и мигом развернули игру в обратную сторону. Раз атака, два атака — и гол, простой до неприличия, и со знаменитой маркировкой «сделано в Ростове». Сколько раз уже мы это видели: Калачев пробегает по краю и подает, а форвард — любой, первый, кому повезет, — переводит мяч в сетку. В этот раз забил Бухаров, избавившись перед тем от назойливой опеки Таски. Чем занимался в этот момент Кутепов, не удалось понять даже после телеповтора.
И тут стало очевидно, что «Спартак» так и не разобрался перед матчем, какими средствами взламывать оборону «Ростова», как жить, бороться и созидать в условиях тотального прессинга, а самое главное — как избежать разрывов между игроками и линиями и получать большинство в ключевых точках поля. Тактика «выдавливания», здорово освоенная ростовчанами, буквально обезоруживала спартаковцев, а Промес вообще пропал с экранов радаров, не получая мяча и не имея пространства для маневра.
БЕЗЗАЩИТНЫЙ ЛИДЕР
«Спартаку» бы дотянуть до перерыва в надежде, что Каррера, присмотревшисьподскажет, что и как нужно делать. Но он не дотянул. Глушаков, самоотверженно прервав в броске прорыв Нобоа, в следующем же эпизоде, при подаче углового, проворонил на дальней штанге Гацкана, и тот вбил мяч в пустые ворота. Впрочем, в том, что мяч оказался у капитана «Ростова», повинен отнюдь не капитан «Спартака», а тот, кто уступил в верховой борьбе Сесару Навасу, после чего и приступил к делу Гацкан. Кто? № 18.
Не случись этого ляпсуса, две правофланговые замены могли серьезно скорректировать обстановку на поле. Ростовчане еще до перерыва на ровном месте потеряли Калачева и вынуждены были проводить ответные атаки другими маршрутами, в основном через центр. Спартаковцы же вместо Попова, ни на что не сгодившегося в этой встрече, выпустили автора победного гола «Зениту» Самедова, рассчитывая и на его страсть и волю к победе, и на умение вклиниваться в насыщенную оборону и открываться на ударных позициях. Но второй пропущенный гол, похоже, сбил
Едва начался второй тайм, гости оголтело бросились атаковать и, естественно, нарвались на ответный выпад, причем как раз через центр. В исполнении команды международного класса, в какую на наших глазах вырос за два года «Ростов», выход Бухарова на рандеву с Ребровым получился мастерским. Но на этом фоне особенно беспомощно смотрелись центральных защитники «Спартака». Моментальное решение Карреры о замене одного из них — понятно, кого — было напрашивающимся и резонным.
МОГЛО БЫТЬ И 6:0
За «Спартаком» давно водится свойство идти в разнос и терять лицо и голову, если
Мы много хвалим «Спартак» за старательность и самоотдачу, за совестливое выполнение установок и тактическое усердие, за стойкость и характер на последних минутах, за правильное отношение к делу и умение настраиваться на каждого соперника, за командные взаимодействия на высокой скорости и индивидуальные проявления. Но до сих пор мы деликатно замалчивали тот факт, что нашему лидеру явно не хватает класса и мастерства — как в целом, так и на многих позициях. Игра с «Ростовом» этот недостаток отчетливо вскрыла, показав «Спартаку», что впереди у него еще непочатый край работы — и трансферной, и тренерской. Особенно, если он возьмет титул и пробьется в Лигу чемпионов.
А за «Ростов», если команда так и не пробьется в еврокубки, будет очень обидно.
|Иван Данильянц
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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