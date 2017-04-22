«Ростов» показал «Спартаку», что такое Лига чемпионов

Апрельский календарь у «Спартака» — как ступени к Парнасу: бронзовый призер прошлого сезона, за ним серебряный и в самом конце месяца — хранитель титула и пока еще царь горы. На третьей красно-белые не оступились, несмотря на сильнейшее противодействие, но каждый следующий шаг гораздо сложнее, каждый следующий оппонент сильнее, и преодолеть эти ступени, которые все выше и выше, без чемпионского футбола никак невозможно, что и продемонстрировала игра в Ростове-на-Дону. Так и должно быть на пути к вершине — иначе нечего там делать. Тепличный победитель премьер-лиги нам не нужен.

«Ростов» в последних матчах напоминал автолюбителя средней полосы России, который отправился в шиномонтаж, глядя на календарь, а не за окно, и теперь буксует на нулях, будто на летних колесах по внезапному апрельскому снегу. Футбольное объяснение рекордной ничейной заминки тривиальное: команда форсировала вход в сезон, отыграла в присущем ей интенсивном и энергозатратном режиме почти полтора месяца и слегка подустала. Не добавило дончанам сил и расставание с Лигой Европы, которая была самой лакомой весенней приманкой. Но к «Спартаку», по заверению Ивана Данильянца, «Ростов» встряхнулся и подтянулся, настроившись сыграть в атаку. Опять же, держа в уме еврокубки: чтобы попасть туда, дончане должны теперь побеждать во всех встречах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/rostovfc">@rostovfc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#РостовСпартак</a> 1:0 23' Александр Бухаров <a href="https://t.co/imQ9HbpNil">pic.twitter.com/imQ9HbpNil</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855785252056420352">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОСКВИЧИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ МУХОЙ

Дебютный отрезок, правда, прошел с явным преимуществом гостей. Игра почти не переходила на их половину поля; хозяева, пересекаясь с мячом, предпочитали незамысловато разряжать обстановку, а не развивать ответные атаки. Но такая стратегия была оправданной: «Спартак» бился об этот заслон как муха об стекло, да так и не сумел ни подобраться вплотную к воротам Медведева, ни, тем более, угрожать им. А на 16-й минуте, словно по сигналу, дончане встрепенулись и мигом развернули игру в обратную сторону. Раз атака, два атака — и гол, простой до неприличия, и со знаменитой маркировкой «сделано в Ростове». Сколько раз уже мы это видели: Калачев пробегает по краю и подает, а форвард — любой, первый, кому повезет, — переводит мяч в сетку. В этот раз забил Бухаров, избавившись перед тем от назойливой опеки Таски. Чем занимался в этот момент Кутепов, не удалось понять даже после телеповтора.

И тут стало очевидно, что «Спартак» так и не разобрался перед матчем, какими средствами взламывать оборону «Ростова», как жить, бороться и созидать в условиях тотального прессинга, а самое главное — как избежать разрывов между игроками и линиями и получать большинство в ключевых точках поля. Тактика «выдавливания», здорово освоенная ростовчанами, буквально обезоруживала спартаковцев, а Промес вообще пропал с экранов радаров, не получая мяча и не имея пространства для маневра.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/rostovfc">@rostovfc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#РостовСпартак</a> 2:0 45+3' Александр Гацкан <a href="https://t.co/hvsFHM55GS">pic.twitter.com/hvsFHM55GS</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855790524502081536">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЗЗАЩИТНЫЙ ЛИДЕР

«Спартаку» бы дотянуть до перерыва в надежде, что Каррера, присмотревшисьподскажет, что и как нужно делать. Но он не дотянул. Глушаков, самоотверженно прервав в броске прорыв Нобоа, в следующем же эпизоде, при подаче углового, проворонил на дальней штанге Гацкана, и тот вбил мяч в пустые ворота. Впрочем, в том, что мяч оказался у капитана «Ростова», повинен отнюдь не капитан «Спартака», а тот, кто уступил в верховой борьбе Сесару Навасу, после чего и приступил к делу Гацкан. Кто? № 18.

Не случись этого ляпсуса, две правофланговые замены могли серьезно скорректировать обстановку на поле. Ростовчане еще до перерыва на ровном месте потеряли Калачева и вынуждены были проводить ответные атаки другими маршрутами, в основном через центр. Спартаковцы же вместо Попова, ни на что не сгодившегося в этой встрече, выпустили автора победного гола «Зениту» Самедова, рассчитывая и на его страсть и волю к победе, и на умение вклиниваться в насыщенную оборону и открываться на ударных позициях. Но второй пропущенный гол, похоже, сбил красно-белых с толку, и необходимость отыгрывать два мяча напрочь лишила их привычной строгости и дисциплины.

Едва начался второй тайм, гости оголтело бросились атаковать и, естественно, нарвались на ответный выпад, причем как раз через центр. В исполнении команды международного класса, в какую на наших глазах вырос за два года «Ростов», выход Бухарова на рандеву с Ребровым получился мастерским. Но на этом фоне особенно беспомощно смотрелись центральных защитники «Спартака». Моментальное решение Карреры о замене одного из них — понятно, кого — было напрашивающимся и резонным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/rostovfc">@rostovfc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#РостовСпартак</a> 3:0 50' Александр Бухаров (Дубль) <a href="https://t.co/mgDTnUT84M">pic.twitter.com/mgDTnUT84M</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855800594514272257">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОГЛО БЫТЬ И 6:0

За «Спартаком» давно водится свойство идти в разнос и терять лицо и голову, если что-нибудь пошло не так. Он разваливался и при Карпине, и при Якине с Аленичевым, а под руководством Карреры был унижен в Самаре. А вот в обратную сторону, чтобы стиснуть зубы, закусить губу и переломить в свою пользу отвратительную ситуацию, спартаковцы отличаются реже. И потому при счете 3:0 на повестке дня остался один вопрос: сколько еще забьет «Ростов». Но дончане отнеслись к лидеру благосклонно и не стали его уничтожать — хотя моментов хватило бы и на 6:0. «Спартак» же отличился только удалением распсиховавшегося Глушакова.

Мы много хвалим «Спартак» за старательность и самоотдачу, за совестливое выполнение установок и тактическое усердие, за стойкость и характер на последних минутах, за правильное отношение к делу и умение настраиваться на каждого соперника, за командные взаимодействия на высокой скорости и индивидуальные проявления. Но до сих пор мы деликатно замалчивали тот факт, что нашему лидеру явно не хватает класса и мастерства — как в целом, так и на многих позициях. Игра с «Ростовом» этот недостаток отчетливо вскрыла, показав «Спартаку», что впереди у него еще непочатый край работы — и трансферной, и тренерской. Особенно, если он возьмет титул и пробьется в Лигу чемпионов.

А за «Ростов», если команда так и не пробьется в еврокубки, будет очень обидно.