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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29518933/
22 апреля 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бухаров — 8,0, Кутепов — 3,5 за разгром «Спартака»

«СЭ» по персоналиям разобрал центральный матч тура.

Ростов — Спартак. Оценки СЭ Увеличить
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РОСТОВ

МЕДВЕДЕВ — 6,0. Все удары по его воротам состоялись лишь во втором тайме, да и те наносились с дальнего расстояния. И Джано, и Промес били плотно, но не шибко опасно, с ними голкипер без труда справился.

КАЛАЧЕВ — 6,5. Провел на поле лишь полчаса, однако успел прямым образом повлиять на конечный результат. Несколько раз увлекался смещением в центр и оставлял на бровке свободного Комбарова. Отнял мяч у Джано, потом сам же развил первую голевую атаку и отдал отличный пас с правого фланга на Бухарова, став одним из героев матча.

МЕВЛЯ — 6,5. Грамотно взаимодействовал с партнерами, накрывал Промеса и других спартаковцев, не давал им разворачиваться и снимал верховые мячи, летевшие в его сторону.

СЕСАР НАВАС — 7,0. Стал непреодолимой бронированной стеной для «Спартака». Отнимал все мячи у Промеса, выигрывал почти всю борьбу на втором этаже, выполнил множество перехватов. И еще внес вклад во второй забитый мяч, сделав классную скидку на Гацкана при подаче с углового.

СИМИЧ — 6,0. Уже в начале встречи въехал локтем в лицо Промесу и показал тем самым, что легко спартаковцам не будет. В дальнейшем играл жестко и дисциплинированно, так и не позволил красно-белым развернуться.

БАЙРАМЯН — 6,0. Немного тревожно на его бровке было на первых минутах, когда несколько рейдов предпринял Попов. Однако в дальнейшем стал играть надежнее и спокойнее, не дав развернуться ни Зобнину, ни Самедову после перерыва.

НОБОА — 7,0. В очередной раз показало свое мастерство, отдал две шикарные разрезающие передачи, которые оставили не у дел всех защитников. Если в первом тайме Бухаров его пасом не воспользовался, махнув мимо мяча, то сразу после перерыва форвард реализовал выход один на один после филигранного действия эквадорца. Вел конструктивную игру команды в центральной зоне, опасно навешивал со «стандартов», в том числе и угловой перед вторым голом.

ГАЦКАН — 7,0. Выжег опорную зону, встречал красно-белых быстро и жестко. Нанес один очень опасный удар с подбора — мяч пролетел чуть выше «девятки», а затем забил второй гол, здорово разобравшись после розыгрыша углового.

ЕРОХИН — 6,0. Не выпадал из игры, бережно контролировал центральную зону и участвовал в командном отборе. Помогал двум нападающим и даже имел шанс для того, чтобы забить четвертый гол в концовке, — но не попал после паса Азмуна по воротам.

ПОЛОЗ — 6,0. Отработал старательно и принес пользу при развитии многочисленных контратак ростовчан. В том числе и в первой голевой, когда оттянулся в центральную зону и запустил по правому флангу Калачева.

БУХАРОВ — 8,0. Провел великолепный матч и стал его главным героем. Из трех шикарных моментов реализовал два, здорово распорядившись фланговым прострелом в первом тайме и выходом один на один — во втором.

ТЕРЕНТЬЕВ — 6,0. Вынужденно появился на поле вместо Калачева еще в первом тайме и свой отрезок провел очень добротно. Пусть без особого блеска в атаке, зато — с надежностью в защите.

АЗМУН — 5,5. Успел потерзать ослабшую оборону «Спартака», имел парочку неплохих моментов в штрафной, когда пытался решить все за счет дриблинга. Отдал классную передачу на Ерохина, который должен был забивать четвертый гол. Правда, за грубый фол на Комбарове мог получать прямую красную.

МОГИЛЕВЕЦ — 5,5. Вышел уже при счете 3:0 и спокойно, без каких-либо нервов или ошибок, отыграл заключительные минуты.

СПАРТАК

РЕБРОВ — 4,5. Ничего не отбил и ни разу не выручил: все точные удары ростовчан закончились голами. Конечно же, ни в одном из них винить вратаря нельзя, однако и хвалить в данном матче совершенно не за что.

ТАСКИ — 4,0. Выступил в роли фишки при первом голе «Ростова» — упал в своей штрафной, перестав бежать за Бухаровым, хотя изначально явно был первым на мяче (возможно, было нарушение правил). Пропускал мимо себя и другие продольные передачи дончан, так что с работой ни разу не справился.

КУТЕПОВ — 3,5. Провалил матч, допустив две ключевые ошибки. Проиграл верховое единоборство Навасу перед вторым голом, после перерыва отдал кошмарную неточную передачу вперед и тут же, после обреза, элементарно пустил за спину Бухарова, позволив форварду забить третий мяч ростовчан. Немедленно был заменен, став жертвой не только собственных ляпов, но и тактических перестановок.

ДЖИКИЯ — 5,0. Персональных грубых ляпов не совершил, однако, как и другие партнеры по центру обороны, с обязанностями не справился — об этом говорит хотя бы счет на табло.

ЗОБНИН — 5,5. Вновь вышел пахать на правой бровке, играл старательно и самоотверженно, в отборах и перехватов был в очередной раз хорош, но в атаке ничего показать не смог.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Ошибался в передачах куда чаще, чем обычно, причем порой в самых простых ситуациях. Потом еще получил повреждение, которое, вероятно, оставил бразильца вне игры на несколько недель.

ГЛУШАКОВ — 4,0. Как и вся команда, провалился. Не смог противостоять на равных центральной зоне «Ростова» в плане жесткости и компактности, много ошибался в передачах, фолил. В итоге его нарушения правил, порой грубые, привели к прямой красной карточке. Вдобавок, явно упустил Гацкана в моменте со вторым голом еще до перерыва.

КОМБАРОВ — 5,0. До перерыва трижды получал пространство на левом фланге у чужой штрафной, когда ростовчане бросали его в одиночестве, но распорядиться грамотно мячом так и не смог. После перерыва выполнил один хороший прострел на Промеса. На этом всё.

ПОПОВ — 5,0. Активно действовал на первых минутах, предпринял несколько проходов по правому флангу и выполнил парочку навесов, однако все они вышли неточными, да и вообще стремление к подачам при наличии в штрафной одного лишь Промеса рождало сомнения. В дальнейшем был незаметен, а после перерыва на поле уже не вышел.

АНАНИДЗЕ — 5,0. Допустил непозволительную для такого матча и такого соперника потерю в атаке, которая и привела к первому пропущенному мячу. Стал автором единственного удара «Спартака» в створ с намеком на опасность, выстрелив издали, но Медведев справился. Доигрывал встречу после жесткого столкновения и попадания мяча в лицо и был уже совсем притихшим.

ПРОМЕС — 5,0. Оказался грамотно выключен из игры ростовскими защитниками. Хоть какую-то свободу стал получать лишь во втором тайме, уже при 0:3, однако в одной атаке, обыграв двух соперников, затянул с ударом, а потом пробил издали, но прямо по центру. Не имел возможности часто оказываться с мячом в передней линии, поскольку партнеры то и дело просто забрасывали вперед — а голландцу вверх противостояли высоченные Навас и Мевля.

САМЕДОВ — 5,0. В отличие от матча против «Зенита» недельной давности, в этот раз игру команды не усилил. Не смог добить мяч в пустой угол после удара Джано издали и сэйва Медведева. Допустил в концовке грубый обрез, который должен был заканчиваться четвертым пропущенным голом, если бы не промах Ерохина.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,0. Вошел в игру при 0:3 и как-то повлиять на ход матча не смог.

ЕЩЕНКО — 5,0. Вышел в тот момент, когда Фернанду получил травму, а с победителем давным-давно все было решено.

22.04.2017 16:30 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Ростов 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Массимо Каррера
Голы
23′ Александр Бухаров (Т. Калачев, Д. Полоз) 11
45+3′ Александр Гацкан (Г. Сесар Навас, К. Нобоа) 84
50′ Александр Бухаров (К. Нобоа, А. Гацкан) 11
Составы
Никита Медведев 77
43′ Хорен Байрамян 19
Марко Симич 22
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
29′ Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
78′ Дмитрий Полоз 7
Павел Могилевец 18
61′ Александр Бухаров 11
80′ Сердар Азмун 20
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия
35 Сердар Таски
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
8 Денис Глушаков (к) 75′ 76′
7 Джано Ананидзе
10 Квинси Промес
18 Илья Кутепов 57′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 68′
38 Андрей Ещенко
71 Ивелин Попов 46′
19 Александр Самедов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
13 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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