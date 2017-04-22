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РОСТОВ

МЕДВЕДЕВ — 6,0. Все удары по его воротам состоялись лишь во втором тайме, да и те наносились с дальнего расстояния. И Джано, и Промес били плотно, но не шибко опасно, с ними голкипер без труда справился.

КАЛАЧЕВ — 6,5. Провел на поле лишь полчаса, однако успел прямым образом повлиять на конечный результат. Несколько раз увлекался смещением в центр и оставлял на бровке свободного Комбарова. Отнял мяч у Джано, потом сам же развил первую голевую атаку и отдал отличный пас с правого фланга на Бухарова, став одним из героев матча.

МЕВЛЯ — 6,5. Грамотно взаимодействовал с партнерами, накрывал Промеса и других спартаковцев, не давал им разворачиваться и снимал верховые мячи, летевшие в его сторону.

СЕСАР НАВАС — 7,0. Стал непреодолимой бронированной стеной для «Спартака». Отнимал все мячи у Промеса, выигрывал почти всю борьбу на втором этаже, выполнил множество перехватов. И еще внес вклад во второй забитый мяч, сделав классную скидку на Гацкана при подаче с углового.

СИМИЧ — 6,0. Уже в начале встречи въехал локтем в лицо Промесу и показал тем самым, что легко спартаковцам не будет. В дальнейшем играл жестко и дисциплинированно, так и не позволил красно-белым развернуться.

БАЙРАМЯН — 6,0. Немного тревожно на его бровке было на первых минутах, когда несколько рейдов предпринял Попов. Однако в дальнейшем стал играть надежнее и спокойнее, не дав развернуться ни Зобнину, ни Самедову после перерыва.

НОБОА — 7,0. В очередной раз показало свое мастерство, отдал две шикарные разрезающие передачи, которые оставили не у дел всех защитников. Если в первом тайме Бухаров его пасом не воспользовался, махнув мимо мяча, то сразу после перерыва форвард реализовал выход один на один после филигранного действия эквадорца. Вел конструктивную игру команды в центральной зоне, опасно навешивал со «стандартов», в том числе и угловой перед вторым голом.

ГАЦКАН — 7,0. Выжег опорную зону, встречал красно-белых быстро и жестко. Нанес один очень опасный удар с подбора — мяч пролетел чуть выше «девятки», а затем забил второй гол, здорово разобравшись после розыгрыша углового.

ЕРОХИН — 6,0. Не выпадал из игры, бережно контролировал центральную зону и участвовал в командном отборе. Помогал двум нападающим и даже имел шанс для того, чтобы забить четвертый гол в концовке, — но не попал после паса Азмуна по воротам.

ПОЛОЗ — 6,0. Отработал старательно и принес пользу при развитии многочисленных контратак ростовчан. В том числе и в первой голевой, когда оттянулся в центральную зону и запустил по правому флангу Калачева.

БУХАРОВ — 8,0. Провел великолепный матч и стал его главным героем. Из трех шикарных моментов реализовал два, здорово распорядившись фланговым прострелом в первом тайме и выходом один на один — во втором.

ТЕРЕНТЬЕВ — 6,0. Вынужденно появился на поле вместо Калачева еще в первом тайме и свой отрезок провел очень добротно. Пусть без особого блеска в атаке, зато — с надежностью в защите.

АЗМУН — 5,5. Успел потерзать ослабшую оборону «Спартака», имел парочку неплохих моментов в штрафной, когда пытался решить все за счет дриблинга. Отдал классную передачу на Ерохина, который должен был забивать четвертый гол. Правда, за грубый фол на Комбарове мог получать прямую красную.

МОГИЛЕВЕЦ — 5,5. Вышел уже при счете 3:0 и спокойно, без каких-либо нервов или ошибок, отыграл заключительные минуты.

СПАРТАК

РЕБРОВ — 4,5. Ничего не отбил и ни разу не выручил: все точные удары ростовчан закончились голами. Конечно же, ни в одном из них винить вратаря нельзя, однако и хвалить в данном матче совершенно не за что.

ТАСКИ — 4,0. Выступил в роли фишки при первом голе «Ростова» — упал в своей штрафной, перестав бежать за Бухаровым, хотя изначально явно был первым на мяче (возможно, было нарушение правил). Пропускал мимо себя и другие продольные передачи дончан, так что с работой ни разу не справился.

КУТЕПОВ — 3,5. Провалил матч, допустив две ключевые ошибки. Проиграл верховое единоборство Навасу перед вторым голом, после перерыва отдал кошмарную неточную передачу вперед и тут же, после обреза, элементарно пустил за спину Бухарова, позволив форварду забить третий мяч ростовчан. Немедленно был заменен, став жертвой не только собственных ляпов, но и тактических перестановок.

ДЖИКИЯ — 5,0. Персональных грубых ляпов не совершил, однако, как и другие партнеры по центру обороны, с обязанностями не справился — об этом говорит хотя бы счет на табло.

ЗОБНИН — 5,5. Вновь вышел пахать на правой бровке, играл старательно и самоотверженно, в отборах и перехватов был в очередной раз хорош, но в атаке ничего показать не смог.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Ошибался в передачах куда чаще, чем обычно, причем порой в самых простых ситуациях. Потом еще получил повреждение, которое, вероятно, оставил бразильца вне игры на несколько недель.

ГЛУШАКОВ — 4,0. Как и вся команда, провалился. Не смог противостоять на равных центральной зоне «Ростова» в плане жесткости и компактности, много ошибался в передачах, фолил. В итоге его нарушения правил, порой грубые, привели к прямой красной карточке. Вдобавок, явно упустил Гацкана в моменте со вторым голом еще до перерыва.

КОМБАРОВ — 5,0. До перерыва трижды получал пространство на левом фланге у чужой штрафной, когда ростовчане бросали его в одиночестве, но распорядиться грамотно мячом так и не смог. После перерыва выполнил один хороший прострел на Промеса. На этом всё.

ПОПОВ — 5,0. Активно действовал на первых минутах, предпринял несколько проходов по правому флангу и выполнил парочку навесов, однако все они вышли неточными, да и вообще стремление к подачам при наличии в штрафной одного лишь Промеса рождало сомнения. В дальнейшем был незаметен, а после перерыва на поле уже не вышел.

АНАНИДЗЕ — 5,0. Допустил непозволительную для такого матча и такого соперника потерю в атаке, которая и привела к первому пропущенному мячу. Стал автором единственного удара «Спартака» в створ с намеком на опасность, выстрелив издали, но Медведев справился. Доигрывал встречу после жесткого столкновения и попадания мяча в лицо и был уже совсем притихшим.

ПРОМЕС — 5,0. Оказался грамотно выключен из игры ростовскими защитниками. Хоть какую-то свободу стал получать лишь во втором тайме, уже при 0:3, однако в одной атаке, обыграв двух соперников, затянул с ударом, а потом пробил издали, но прямо по центру. Не имел возможности часто оказываться с мячом в передней линии, поскольку партнеры то и дело просто забрасывали вперед — а голландцу вверх противостояли высоченные Навас и Мевля.

САМЕДОВ — 5,0. В отличие от матча против «Зенита» недельной давности, в этот раз игру команды не усилил. Не смог добить мяч в пустой угол после удара Джано издали и сэйва Медведева. Допустил в концовке грубый обрез, который должен был заканчиваться четвертым пропущенным голом, если бы не промах Ерохина.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,0. Вошел в игру при 0:3 и как-то повлиять на ход матча не смог.