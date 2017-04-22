Футболист «Локомотива» Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с «Амкаром»
МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука порвал ахиллово сухожилие в матче чемпионата России против пермского «Амкара». Об этом он после игры сообщил журналистам.
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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. Чорлука был заменен на 79-й минуте встречи.
«Порвал ахилл», — сказал Чорлука.
Как сообщила
|22.04.2017 16:30
|Зрители 7035
|основной раунд: 24-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|3:3
|Амкар
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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