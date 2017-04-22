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22 апреля 2017, 19:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука порвал ахиллово сухожилие в матче чемпионата России против пермского «Амкара». Об этом он после игры сообщил журналистам.

Как сообщила <nobr>пресс-служба</nobr> клуба Чорлука выбыл до конца сезона. Увеличить
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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром» на своем поле со счетом 3:3. Чорлука был заменен на 79-й минуте встречи.

«Порвал ахилл», — сказал Чорлука.

Как сообщила пресс-служба клуба, Чорлука выбыл до конца сезона.

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук 59
54′ Дмитрий Тарасов 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (17723, 33813) 4
9 Дарко Бодул 22′
9 Дарко Бодул (18206, 564) 61′
28 Станислав Прокофьев (12492, 2367) 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
80′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 46′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 71′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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