Данни стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым был бельгийский защитник Николас Ломбертс — в его активе 288 матчей в составе «Зенита».

250 матчей за «Зенит» удавалось провести 23 футболистам. Лидером по количеству игр за сине-бело-голубых является Анатолий Давыдов (456), на втором месте — Вячеслав Малафеев (442), на третьем — Лев Бурчалкин (423).