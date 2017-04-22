Данни стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»
Португальский полузащитник Мигел Данни, приняв участие в домашней игре 24-го тура РФПЛ с «Уралом», стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит».
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Первым был бельгийский защитник Николас Ломбертс — в его активе 288 матчей в составе «Зенита».
250 матчей за «Зенит» удавалось провести 23 футболистам. Лидером по количеству игр за
Из действующих футболистов лидером по количеству матчей за «Зенит» является Александр Анюков (385), на три матча меньше за
|22.04.2017 14:00
|Зрители 20004
|основной раунд: 24-й тур
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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