Артур Григорьянц: Павлюченко получил прямую красную. Он приглашен на КДК

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Форвард и главный судья встречи Алексей Еськов приглашены на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.

— Судья показал Павлюченко прямую красную карточку, — отметил Григорьянц. — Данный эпизод будет включен в повестку дня на заседании комитета. Обязательно пригласим Павлюченко и Еськова. Заседание состоится во вторник в 12.00. (Сергей АСТАХОВ).