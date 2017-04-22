Артур Григорьянц: Павлюченко получил прямую красную. Он приглашен на КДК
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что нападающий «Урала» Роман Павлюченко получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).
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Форвард и главный судья встречи Алексей Еськов приглашены на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.
— Судья показал Павлюченко прямую красную карточку, — отметил Григорьянц. — Данный эпизод будет включен в повестку дня на заседании комитета. Обязательно пригласим Павлюченко и Еськова. Заседание состоится во вторник в 12.00. (Сергей АСТАХОВ).
|22.04.2017 14:00
|Зрители 20004
|основной раунд: 24-й тур
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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