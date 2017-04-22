Каррера взял ответственность за поражение от «Ростова» на себя

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Красно-белые по-прежнему лидируют в премьер-лиге, однако преимущество над идущими вторым и третьим ЦСКА и «Зенитом» сократилось до 7 и 8 очков соответственно.

— Сегодня ничего абсолютно у нас не получилось, — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ». — В таких случаях вина тренера, потому что не смог передать нужный настрой игрокам.