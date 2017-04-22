Каррера взял ответственность за поражение от «Ростова» на себя
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3) заявил, что не смог передать игрокам нужный настрой.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сегодня ничего абсолютно у нас не получилось, — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ». — В таких случаях вина тренера, потому что не смог передать нужный настрой игрокам.
Я думаю, что наша самая большая ошибка в том, что мы заранее начали думать, что
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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