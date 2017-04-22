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22 апреля 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Во-первых, пришлось заменить Чорлуку. Во-вторых, сказалось судейство

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (3:3) посетовал на судейство главного арбитра матча Сергея Иванова.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Семин</span> после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России с <span class=error>Амкаром</span> (3:3) посетовал на судейство главного арбитра матча Сергея <span class=error>Иванова</span>. Увеличить
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По словам наставника, соперник действовал при этом хорошо.

— Конечно, очень обидно, что вели 3:1 и упустили победу, — сказал Семин. — В чем причина? Во-первых, пришлось заменить получившего травму Чорлуку. Во-вторых, на мой взгляд, сказалось судейство. Вместо назначения 11-метрового в наши ворота следовало показать желтую карточку игроку «Амкара». А третий гол был нам, на мой взгляд, забит из офсайда. В-третьих, важно, что «Амкар» не сдавался, стал играть в три нападающих и оказывал хорошее давление.

— Насколько серьезна травма у Чорлуки?

— Сразу сложно разобраться. (Александр ПРОСВЕТОВ).

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук 59
54′ Дмитрий Тарасов 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (17723, 33813) 4
9 Дарко Бодул 22′
9 Дарко Бодул (18206, 564) 61′
28 Станислав Прокофьев (12492, 2367) 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
80′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 46′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 71′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Футболист «Локомотива» Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с «Амкаром»

Футболист «Локомотива» Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука порвал ахиллово сухожилие в матче чемпионата России против пермского «Амкара». Об этом он после игры сообщил журналистам.
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