Юрий Семин: Во-первых, пришлось заменить Чорлуку. Во-вторых, сказалось судейство

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По словам наставника, соперник действовал при этом хорошо.

— Конечно, очень обидно, что вели 3:1 и упустили победу, — сказал Семин. — В чем причина? Во-первых, пришлось заменить получившего травму Чорлуку. Во-вторых, на мой взгляд, сказалось судейство. Вместо назначения 11-метрового в наши ворота следовало показать желтую карточку игроку «Амкара». А третий гол был нам, на мой взгляд, забит из офсайда. В-третьих, важно, что «Амкар» не сдавался, стал играть в три нападающих и оказывал хорошее давление.

— Насколько серьезна травма у Чорлуки?

— Сразу сложно разобраться. (Александр ПРОСВЕТОВ).