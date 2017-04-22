«Амкар» ушел от поражения в концовке матча с «Локомотивом»
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с пермским «Амкаром» в матче 24-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3. В составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук (42-я минута), Дмитрий Тарасов (54) и Мануэл Фернандеш (56, с пенальти). У «Амкара» дублем отметился Дарко Бодул (22, 61 — с пенальти), также отличился Станислав Прокофьев (88).
«Локомотив» после 24 туров с 35 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Амкар» с 34 очками идет следом. В следующем туре «Локомотив» 26 апреля сыграет в гостях с московским ЦСКА, а «Амкар» днем позже примет «Краснодар».
|22.04.2017 16:30
|Зрители 7035
|основной раунд: 24-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|3:3
|Амкар
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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