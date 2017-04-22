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22 апреля 2017, 19:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» ушел от поражения в концовке матча с «Локомотивом»

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с пермским «Амкаром» в матче 24-го тура чемпионата России.

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Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3. В составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук (42-я минута), Дмитрий Тарасов (54) и Мануэл Фернандеш (56, с пенальти). У «Амкара» дублем отметился Дарко Бодул (22, 61 — с пенальти), также отличился Станислав Прокофьев (88).

«Локомотив» после 24 туров с 35 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Амкар» с 34 очками идет следом. В следующем туре «Локомотив» 26 апреля сыграет в гостях с московским ЦСКА, а «Амкар» днем позже примет «Краснодар».

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук (Арикленес да Силва Ари, Р. Янбаев) 59
54′ Дмитрий Тарасов (В. Чорлука, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
9 Дарко Бодул (Р. Гиголаев, С. Баланович) 22′
9 Дарко Бодул 61′
28 Станислав Прокофьев 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
81′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 46′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 70′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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