«Амкар» ушел от поражения в концовке матча с «Локомотивом»

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Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3. В составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук (42-я минута), Дмитрий Тарасов (54) и Мануэл Фернандеш (56, с пенальти). У «Амкара» дублем отметился Дарко Бодул (22, 61 — с пенальти), также отличился Станислав Прокофьев (88).

«Локомотив» после 24 туров с 35 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Амкар» с 34 очками идет следом. В следующем туре «Локомотив» 26 апреля сыграет в гостях с московским ЦСКА, а «Амкар» днем позже примет «Краснодар».