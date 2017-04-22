Бышовец: Стадион в Санкт-Петербурге заслужил такое скандальное открытие

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ПРОБЛЕМЫ СУДЕЙ В ПРЕДВЗЯТОСТИ

— Болельщики и специалисты требуют четвертовать главного судью Алексея Еськова. А какое у вас сложилось мнение о матче и о работе арбитра?

— И эта игра, и пятничная встреча «Уфа» — ЦСКА — звенья одной цепи. Армейцы были близки к двум удалениям.

— Подразумеваете эпизоды с участием Акинфеева и Щенникова?

— Именно. Арбитр мог быть решительнее.

— Какая ошибка Еськова в Санкт-Петербурге вам бросилась в глаза?

— Красная карточка Бикфалви, повлиявшая на исход встречи. Фола со стороны игрока «Урала» не было. Смольников не успевал к мячу и попал под соперника. Из этого решения арбитра вылилось и удаление Павлюченко. Центрфорвард не смог совладать с нахлынувшими эмоциями, позволил себе оскорбить судью.

— Согласитесь, что, не будь удаления Бикфалви, Павлюченко не проявил бы агрессии в адрес Еськова.

— Да. Но ведь другие футболисты «Урала» так себя не вели, были сдержаннее. Понять Романа можно, но эмоции нужно держать при себе.

Всегда говорил, что проблемы наших и зарубежных арбитров не в квалификации, а в предвзятости. Взять того же Кошшои в матче «Реал» — «Бавария» или игру «Барселоны» с «Ювентусом».

— Считаете, что Еськов был предвзят к «Уралу»?

— Ему не откажешь в квалификации. Как и Безбородову, работавшему в Уфе. Это хорошие судьи, но на протяжении длительного времени совершают ошибки, влияющие на результат. Неважно, откуда арбитр — из Москвы или Питера. Проблема в другом.

— В чем?

— В безнаказанности. Назрело время, когда необходимо предпринимать шаги. Пусть мы потеряем в качестве судейства, хотя и не уверен, что сильно. Зато мы сохраним чистоту футбола. Избежим главного — той несправедливости, которая перед игрой уже очевидна. И это влияет на психологию футболистов. Возмущают не ошибки, вызванные человеческим фактором, а преднамеренные действия.

— Как вы оцените эпизод с голом Ивановича?

— Защитник «Зенита» сначала пробил по воротам, а уже потом, по инерции, врезался в Заболотного. Вратарь не дотягивался до мяча, поэтому гол был чистым. Точно такая же ситуация — со Смольниковым, когда Бикфалви двигался по инерции. Судья находился на достаточном расстоянии, чтобы оценить эпизод.

Сыграло свою роль и давление на судей. Порой оно возникает необоснованно. Якобы, московские арбитры убивают «Зенит», что не соответствует действительности. Или «заговор» против «Спартака». Все это надуманные вещи, создающие негативный фон.

— За мгновения до первого гола «Зенита» в штрафной площади что-то не поделили Дзюба и Емельянов. В итоге игрок гостей был удален.

— Таких ситуаций полно в каждом матче. Потолкались они, но никто ведь не нанес травму. Не думаю, что стоило показывать карточки, одна из которых стала второй для Емельянова. Либо нужно было удалять обоих, так было бы справедливее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 24-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 86' 1:0 Бранислав Иванович <a href="https://t.co/1R1hlVn6Tp">pic.twitter.com/1R1hlVn6Tp</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855768893629112320">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЗЕНИТ» ПО ХОДУ МАТЧА НЕ ИМЕЛ ПРЕИМУЩЕСТВА

— Скандальное судейство затмило главное событие тура — открытие нового стадиона «Санкт-Петербург». Как вам арена?

— Красивая! Сегодня в России открыли еще один прекрасный стадион. Но то, как была на нем добыта победа, омрачило праздник.

Этого спортивного сооружения болельщики ждали около 10 лет. Много историй сопровождали строительство стадиона. Можно сказать, что арена заслужила такое скандальное открытие.

— Много вопросов вызвало качество газона.

— Да. Поле было не самого лучшего вида. Газон необходимо менять, играть он мешал. Поле на таком стадионе должно быть высочайшего качества.

— «Зенит» сделал все возможное, чтобы исправить ошибки строителей.

— Уверен, агрономы клуба справятся с задачей на пять с плюсом, и в будущем проблем с газоном не возникнет.

— Давайте вернемся к игре. Как вам хозяева поля?

— «Зенит» по ходу матча не имел преимущества. Кроме попадания в штангу игрока «Урала» в первом тайме особо вспомнить нечего.

— Ничья стала бы справедливым результатом?

— Говорить о том, что было бы, бессмысленно. До удаления Бикфалви и Павлюченко игра шла по одному сценарию, после — по-другому.

— Известный арбитр Сергей Хусаинов отметил, что на месте Александра Тарханова увел бы команду с поля. Будь вы сейчас на бровке, как поступили бы?

— Я бы этого не сделал. Матч надо доигрывать. Ведь решение уйти с поля может привести к серьезному наказанию.