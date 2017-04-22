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22 апреля 2017, 18:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дубль Бухарова помог «Ростову» разгромить «Спартак» в матче 24-го тура ЧР

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Лидер чемпионата России московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 24-го тура РФПЛ.

Игрок ФК Ростов Тимофей Калачёв игроки ФК Спартак Дмитрий Комбаров Георгий Джикия и игрок ФК Ростов Александр Бухаров (справа налево) в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Ростов (Ростов-на-Дону) и ФК Спартак (Москва). Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Александр Бухаров (23-я и 50-я минуты) и Александр Гацкан (45+4).

На 76-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Дениса Глушакова.

«Спартак» в следующем туре 25 апреля примет «Урал», «Ростов» в тот же день дома сыграет с «Уфой».

22.04.2017 16:30 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Ростов 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Массимо Каррера
Голы
23′ Александр Бухаров (Т. Калачев, Д. Полоз) 11
45+3′ Александр Гацкан (Г. Сесар Навас, К. Нобоа) 84
50′ Александр Бухаров (К. Нобоа, А. Гацкан) 11
Составы
Никита Медведев 77
43′ Хорен Байрамян 19
Марко Симич 22
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
29′ Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
78′ Дмитрий Полоз 7
Павел Могилевец 18
61′ Александр Бухаров 11
80′ Сердар Азмун 20
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия
35 Сердар Таски
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
8 Денис Глушаков (к) 75′ 76′
7 Джано Ананидзе
10 Квинси Промес
18 Илья Кутепов 57′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 68′
38 Андрей Ещенко
71 Ивелин Попов 46′
19 Александр Самедов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
13 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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