Дубль Бухарова помог «Ростову» разгромить «Спартак» в матче 24-го тура ЧР

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Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Александр Бухаров (23-я и 50-я минуты) и Александр Гацкан (45+4).

На 76-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Дениса Глушакова.

«Спартак» в следующем туре 25 апреля примет «Урал», «Ростов» в тот же день дома сыграет с «Уфой».