Дубль Бухарова помог «Ростову» разгромить «Спартак» в матче 24-го тура ЧР
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Лидер чемпионата России московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 24-го тура РФПЛ.
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Встреча, прошедшая в субботу в
На 76-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Дениса Глушакова.
«Спартак» в следующем туре 25 апреля примет «Урал», «Ростов» в тот же день дома сыграет с «Уфой».
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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