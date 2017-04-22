Луческу: Реакция игроков «Урала» на удаления была неадекватна
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» в матче 24-го тура российской
Премьер-Лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не очень доволен, что у соперника удаляли игроков, но нужно спросить у судьи. Он был рядом и, наверное, всё видел. Мне сложно комментировать моменты, которые были на футбольном поле. Реакция игроков “Урала” была неадекватна. А что произошло — мне сложно говорить», — сказал Луческу в эфире программы «Все на матч».
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter