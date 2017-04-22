Луческу: Реакция игроков «Урала» на удаления была неадекватна

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Сине-бело-голубые в первом матче на новом стадионе победили со счётом 2:0, забив оба мяча в концовке. При этом у команды из Екатеринбурга во втором тайме было три удаления.

«Я не очень доволен, что у соперника удаляли игроков, но нужно спросить у судьи. Он был рядом и, наверное, всё видел. Мне сложно комментировать моменты, которые были на футбольном поле. Реакция игроков “Урала” была неадекватна. А что произошло — мне сложно говорить», — сказал Луческу в эфире программы «Все на матч».