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22 апреля 2017, 17:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: Реакция игроков «Урала» на удаления была неадекватна

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> прокомментировал домашнюю победу над Уралом в матче 24-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Сине-бело-голубые в первом матче на новом стадионе победили со счётом 2:0, забив оба мяча в концовке. При этом у команды из Екатеринбурга во втором тайме было три удаления.

«Я не очень доволен, что у соперника удаляли игроков, но нужно спросить у судьи. Он был рядом и, наверное, всё видел. Мне сложно комментировать моменты, которые были на футбольном поле. Реакция игроков “Урала” была неадекватна. А что произошло — мне сложно говорить», — сказал Луческу в эфире программы «Все на матч».

22.04.2017 14:00 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 62′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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