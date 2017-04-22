Тарханов: Понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.

«Безобразное судейство! Он делал всё для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается — а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил — а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие.

У нас было достаточно моментов — и в первом тайме было довольно много подходов, и во втором вообще стопроцентные были моменты. Когда мы играли в равных составах, то не уступали им, даже преимущество было во втором тайме. Теперь состава у нас нет, удаления… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить, — сказал Тарханов в эфире программы «Все на матч».