Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона

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К важнейшему матчу с «Уралом» «Зенит» подошёл в объективно сложной психологической ситуации. Новоселье — прекрасное событие для любой футбольной команды — из-за до сих пор нерешённых проблем с газоном на «Крестовском» стало предметом шуток болельщиков и беспокойства самих футболистов. Другой негативный бэкграунд — выбывание из чемпионской гонки после поражения от «Спартака». Третий — недавно вынесенные агентом Шатова конфликты в раздевалке.

В гости к испытывающему дискомфорт «Зениту» приехал лидер по очкам, набранным в весенней части чемпионата. «Урал» на ходу, выиграл четыре последних матчах РФПЛ (три — всухую), вышел в финал кубка России. Это я к тому, что ждать простой игры было бы наивно.

Хотя на первый матч продавались билеты лишь на нижний сектор стадиона, болельщики отметили новоселье эффектным перформансом. Дело было за игроками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Перформанс перед матчем <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> <a href="https://t.co/Jwl9yIOWYD">pic.twitter.com/Jwl9yIOWYD</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/855739080109420544">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стартовый навал подкачал

«Зенит» мощно начал, явно рассчитывая на быстрый гол. В первые 10 минут гости играли на отбой, а Кришито и Иванович выигрывали воздух и по новой разгоняли атаки. Кришито даже пробил — он пробежался к чужой штрафной, прижавшиеся защитники «Урала» его не встречали, и итальянец выстрелил издали. Второй удар — тоже из-за пределов штрафной.

«Зенит» спешил, но гости довольно быстро сориентировались, стали встречать соперников подальше от своей штрафной. Пройти забор из восьми игроков через центр не получалось, пришлось сваливаться на фланги. Тут обнаружилось определённое недопонимание между Дзюбой и остальной группой атаки. Артём сам чаще оказывался на фланге, чем в центре нападения. Слева навесил в зону, где кроме него некому было находиться. В итоге, за весь первый тайм он ни разу не выиграл верховой мяч и не сбросил его Жулиано или Данни под удар. Уже когда команды уходили в подтрибунное помещение, Жулиано что-то эмоционально объяснял форварду. Судя по жестикуляции — что тому лучше не уходить слишком далеко на фланг.

Дали мяч — бей!

Через полчаса «Урал» при владении мячом 30% не уступал «Зениту» по количеству ударов по воротам. Удары не были опасными. Всего два в створ, и те безобидные, несильные. Но такая нацеленность на ворота вызывает уважение. Буквально каждый раз, когда Павлюченко удавалось зацепиться за мяч в центральном круге, «Урал» доводил атаку до удара. Чаще всех бил Бикфалви: он играл на нетипичной позиции в центре полузащиты, но активность в атаке от этого не потерял. К 40-й минуте по воротам Лунёва били уже восемь раз.

Цифра тайма: три обводки Чисамбы Лунгу. Это не так много, но у всего «Зенита» было столько же.

Сюрприз во втором тайме

Все ждали, что начиная с 46-й минуты «Зенит» прибавит. Как ни странно, прибавил «Урал». Три удара за пять минут — это сильно. Сначала Димитров был первым на отскоке и пробил из-за пределов штрафной. Следующий момент был голевым: Юсупов неожиданно подарил мяч Емельянову, тот поставил корпус Ивановичу, протащил мяч и бил из центра штрафной — попал в штангу. После этого «Зенит» проснулся и отодвинул игру от своих ворот. Мирча Луческу выпустил Молло вместо Юсупова и отправил Жулиано в пару к Дзюбе, а Данни ушёл на левый фланг атаки. Чуть раньше, в конце первого тайма вместо получившего травму Кокорина вышел Шатов.

Удаления — ключевой момент в игре

К 60-й минуте «Зенит» прижал соперников к штрафной, хотя до опасных ударов дело ещё не дошло. Матч стал довольно нервным, но «Урал» держался. И тут случился главный момент в игре. Бикфалви, имея жёлтую карточку, пошёл в жёсткий подкат и… добрался до мяча, но затем въехал по ноге Смольникову. Арбитр Еськов принял решение показать вторую жёлтую. Его тут же обступили игроки «Урала»: Лунгу минуту обнимал судью и рассказывал историю своей жизни, а Павлюченко попытался боднуть, толкнул на Еськова своего одноклубника и тоже что-то эмоционально рассказал — явное не историю своей жизни. Ещё одно удаление. Странное решение, судьи находятся под прессингом в десяти эпизодах за игру, не решать же всё удалениями? Хотя, жёлтую карточку Павлюченко за атаку на судью, пожалуй, нужно было показывать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Удаления <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a> Бикфалви и Павлюченко 60' <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЗенитУрал</a> 0:0 <a href="https://twitter.com/hashtag/24%D1%82%D1%83%D1%80?src=hash">#24тур</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92?src=hash">#МатчТВ</a><br>Статистика матча: <a href="https://t.co/ZmY7kryGKM">https://t.co/ZmY7kryGKM</a> <a href="https://t.co/FmiJ2395N5">pic.twitter.com/FmiJ2395N5</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/855759200403718144">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После двойного удаления, пошли удары по воротам Заболотного. С 60-й по 80-ю минуту питерцы ударили девять раз. Но удаления не решили проблему с попаданиями в створ: восемь из девяти пришлись мимо. «Урал» играл по классической дворовой схеме 4−4-никого. Получалось надёжно.

«Зенит» дожал на 86-й минуте, Иванович вколотил мяч буквально с линии ворот после подачи углового. Чуть позади толкались Емельянов и Дзюба. Потом они потолкались ещё. Емельянов держал форварда двумя руками, в ответ тот отмахнулся и локтем попал по затылку. Наконец, вмешался судья, который явно пропустил эпизод и просто показал обоим по жёлтой карточке. У Емельянова она была второй. Он тоже пропустил игру со «Спартаком» в следующем туре.

Играя ввосьмером «Урал» создал голевой момент на 91-й минуте и мог дать сделать этот матч легендарным, но Димитров не смог переиграть Лунёва. А на третьей добавленной трое игроков «Зенита» вывалились на вратаря. Логично: как раз троих у «Урала» не хватало. Победа со счётом 2:0 в дебютном матче на новом стадионе. Но это точно был футбол?