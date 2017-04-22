«Зенит» переиграл «Урал» в первом официальном матче на «Санкт-Петербург Арене»

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:0. Счет на 86-й минуте открыл Бранислав Иванович, второй мяч забил Йоан Молло на 93-й минуте. «Урал» заканчивал матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61) и Романа Емельянова (87).

В роли диктора матча на стадионе выступил известный актер театра и кино Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита».

Зенитовцы набрали 46 очков и продолжают занимать третье место в таблице чемпионата России, «Урал» идет на 10-й строчке с 29 очками.