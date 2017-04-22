«Зенит» переиграл «Урал» в первом официальном матче на «Санкт-Петербург Арене»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России, который стал первой официальной встречей на «Санкт-Петербург Арене».
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:0. Счет на 86-й минуте открыл Бранислав Иванович, второй мяч забил Йоан Молло на 93-й минуте. «Урал» заканчивал матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61) и Романа Емельянова (87).
В роли диктора матча на стадионе выступил известный актер театра и кино Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита».
Зенитовцы набрали 46 очков и продолжают занимать третье место в таблице чемпионата России, «Урал» идет на 10-й строчке с 29 очками.
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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