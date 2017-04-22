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22 апреля 2017, 16:20 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» переиграл «Урал» в первом официальном матче на «Санкт-Петербург Арене»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — Р-Спорт. Футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России, который стал первой официальной встречей на «Санкт-Петербург Арене».

Болельщики у нового стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Урал (Екатеринбург). Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:0. Счет на 86-й минуте открыл Бранислав Иванович, второй мяч забил Йоан Молло на 93-й минуте. «Урал» заканчивал матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61) и Романа Емельянова (87).

В роли диктора матча на стадионе выступил известный актер театра и кино Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита».

Зенитовцы набрали 46 очков и продолжают занимать третье место в таблице чемпионата России, «Урал» идет на 10-й строчке с 29 очками.

22.04.2017 14:00 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 62′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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