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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29517414/
22 апреля 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Амкар»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Локомотива и <span class=error>Амкара</span> на матч 24-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

Начало — в 16:30 мск.
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