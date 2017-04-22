«Локомотив» — «Амкар»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара» на матч 24-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.
Начало — в 16:30 мск.
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