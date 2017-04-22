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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29517325/
22 апреля 2017, 16:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Стал известен стартовый состав Ростова на матч 24-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> со Спартаком. Увеличить
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«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Азмун, Девич.

Начало — в 16:30 мск.
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