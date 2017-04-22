Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч со «Спартаком»
Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч 24-го тура российской
Премьер-Лиги со «Спартаком».
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«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Азмун, Девич.
Начало — в 16:30 мск.
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