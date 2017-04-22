Павлюченко — в атаке «Урала» на матч с «Зенитом»
Стал известен состав «Урала» на матч 24-го тура чемпионата России против «Зенита».
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В атаке екатеринбуржцев появится Роман Павлюченко.
Полностью заявка «Урала» выглядит следующим образом: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бакфалви, Ильин, Павлюченко, Лунгу; запасные — Арапов, Тимофеев, Меркулов, Табидзе, Павленко, Ломакин, Новиков, Серченков, Коробов, Щербаков, Глушков, Ставпец.
Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.
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