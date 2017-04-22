Каррера против стены Бердыева. Рецепты успеха

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Свой день рождения главный тренер «Спартака» отметит в гостях у «негостеприимного» Курбана Бердыева. Перечислим советы, которые наверняка даст итальянец своим игрокам, чтобы праздник не был испорчен.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 16:30 -:- Ростов Спартак М

ГЛУШАКОВ, БЕЙ!

«Ростов» не пропустил этой весной ни одного мяча в чемпионате России. С «Краснодаром» играл, с «Локо», с ЦСКА — великолепного Медведева никто так и не пробил. Про Джанаева как-то даже подзабыли — удивительное дело!

Но не в одном вратаре, само собой, секрет. Это «классика» Бердыева — в обороне активно задействованы не только защитники, но и все остальные. И каждый знает свои функции досконально! Поражался прошлой весной, когда наблюдал за тренировками «Ростова» на сборе в Абу-Даби: Бердыев за ручку водил игроков по полю.

Как бороться с этими баррикадами? К примеру, стараться чаще бить. В том числе издали. «Краснодар» сумел попасть в створ ворот Медведева лишь дважды, «Локо» — всего раз.

ЦСКА действовал куда смелее. Нанес два десятка ударов (четыре в створ), в том числе шесть — из-за пределов штрафной. И на «ВЭБ Арене» ростовчанам в концовке откровенно повезло. Повезет ли снова, когда издали приложится по мяча «пушка» Глушаков?

ЗОБНИН, ПРЕССИНГУЙ!

Легко сказать «больше бейте»… Как это сделать, если вся команда соперника предельно плотно размещается на своей половине и не дает ни сантиметра пространства. Только за счет прессинга, который может эти построения разрушить.

«Спартак» тур за туром доказывает: с «физикой» у него порядок. Значит, красно-белые способны сыграть с позиции силы. Кто-то вспомнит, что на карточках по-прежнему «висят» Кутепов, Комбаров и Фернанду — то есть нужно быть осторожнее и сохранять холодную голову. Кто-то скажет, что москвичей полностью устроит ничья. Но все это не про Карреру. Он играет только на победу. И о следующих матчах, включая дерби с ЦСКА, будет думать только после финального свистка в Ростове-на-Дону.

САМЕДОВ, ГРУЗИ!

Важный фактор против «Ростова» — успешные «стандарты». Ведь с игры дончане в этом сезоне вообще почти не пропускают — восемь мячей за 23 матча, и это лучший показатель в лиге. А вот со стандартных положений команду Бердыева/Данильянца/Кириченко огорчили четырежды, и это уже среднее значение (хотя тоже впечатляет). Словом, точность подач угловых и меткость ударов со штрафных может стать ключом к успеху. Их бы еще заработать, эти «стандарты»….

ДЖАНО, ТВОРИ!

А зарабатывать их должны такие мастера футбольной техники как Джано, проводящий, наверное, свой лучший сезон в карьере. В недавнем интервью грузин признался, что при Каррере перестал бояться потерять мяч. Важно, что прежде он выдавал яркие матчи с той же регулярностью только в «Ростове». И оказавшись в знакомой обстановке, ему по идее должно быть вдвойне комфортнее. Так что стоит ждать на позиции под нападающим именно Джано, а не Попова.

ПРОМЕС, ПРОДОЛЖАЙ!

Здесь все просто. И лишних слов Карреры не понадобится, Квинси и сам все понимает: сегодня он настолько хорош, что ему нужно просто продолжать получать удовольствие от игры. Голландца прежде часто ругали за блеклые встречи против лидеров, но матч с «Зенитом» доказал, что это в прошлом.