Каррера против стены Бердыева. Рецепты успеха
Советы, которые наверняка даст итальянец своим игрокам.
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Свой день рождения главный тренер «Спартака» отметит в гостях у «негостеприимного» Курбана Бердыева. Перечислим советы, которые наверняка даст итальянец своим игрокам, чтобы праздник не был испорчен.
ГЛУШАКОВ, БЕЙ!
«Ростов» не пропустил этой весной ни одного мяча в чемпионате России. С «Краснодаром» играл, с «Локо», с ЦСКА — великолепного Медведева никто так и не пробил. Про Джанаева
Но не в одном вратаре, само собой, секрет. Это «классика» Бердыева — в обороне активно задействованы не только защитники, но и все остальные. И каждый знает свои функции досконально! Поражался прошлой весной, когда наблюдал за тренировками «Ростова» на сборе в Абу-Даби: Бердыев за ручку водил игроков по полю.
Как бороться с этими баррикадами? К примеру, стараться чаще бить. В том числе издали. «Краснодар» сумел попасть в створ ворот Медведева лишь дважды, «Локо» — всего раз.
ЦСКА действовал куда смелее. Нанес два десятка ударов (четыре в створ), в том числе шесть —
ЗОБНИН, ПРЕССИНГУЙ!
Легко сказать «больше бейте»… Как это сделать, если вся команда соперника предельно плотно размещается на своей половине и не дает ни сантиметра пространства. Только за счет прессинга, который может эти построения разрушить.
«Спартак» тур за туром доказывает: с «физикой» у него порядок. Значит,
САМЕДОВ, ГРУЗИ!
Важный фактор против «Ростова» — успешные «стандарты». Ведь с игры дончане в этом сезоне вообще почти не пропускают — восемь мячей за 23 матча, и это лучший показатель в лиге. А вот со стандартных положений команду Бердыева/Данильянца/Кириченко огорчили четырежды, и это уже среднее значение (хотя тоже впечатляет). Словом, точность подач угловых и меткость ударов со штрафных может стать ключом к успеху. Их бы еще заработать, эти «стандарты»….
ДЖАНО, ТВОРИ!
А зарабатывать их должны такие мастера футбольной техники как Джано, проводящий, наверное, свой лучший сезон в карьере. В недавнем интервью грузин признался, что при Каррере перестал бояться потерять мяч. Важно, что прежде он выдавал яркие матчи с той же регулярностью только в «Ростове». И оказавшись в знакомой обстановке, ему по идее должно быть вдвойне комфортнее. Так что стоит ждать на позиции под нападающим именно Джано, а не Попова.
ПРОМЕС, ПРОДОЛЖАЙ!
Здесь все просто. И лишних слов Карреры не понадобится, Квинси и сам все понимает: сегодня он настолько хорош, что ему нужно просто продолжать получать удовольствие от игры. Голландца прежде часто ругали за блеклые встречи против лидеров, но матч с «Зенитом» доказал, что это в прошлом.
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