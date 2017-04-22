44-тысячная «волна»: каким был предыдущий матч «Зенита» на Крестовском острове

Первый матч Адвоката и огромная волна из людей

Матч «Зенит» — «Динамо» 6 июля 2006 года закрыл одну эпоху и открыл другую. Это был последний раз, когда стадион имени Кирова принял матч сине-бело голубых. А еще в этой встрече Дик Адвокат дебютировал в «Зените». На подготовку к игре у него было всего три дня — только что он завершил выступление со сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Германии.

Встреча «Зенита» и «Динамо» могла вообще не состояться в это время и в этом месте: игра была частью программы 28-го тура, который перенесли с ноября на июль из-за отборочного матча к Евро-2008, сборная России встречалась с македонцами. А на «Петровском» в это время решили заменить газон, поэтому то, что стадион Кирова к тому моменту не снесли, оказался «Зениту» очень кстати.

В то время перед матчами петербуржцев еще включали пророческий гимн со словами: «Кубок УЕФА наш “Зенит” возьмет и победную песню споет». Уже меньше чем через год «Зенит» и правда взял Кубок УЕФА.

Попрощаться со стадионом пришло очень много болельщиков — 44 тысячи человек. Это в два раза больше, чем вместимость всего стадиона «Петровский». Могло быть и больше, но к тому времени стадион уже начали разбирать, и на некоторых трибунах уже невозможно было смотреть футбол — на этих секторах вывесили огромные баннеры.

Во время игры болельщики даже запустили «волну», которая чаще встречается на хоккейных матчах, но в исполнении почти полсотни тысяч человек получилось намного круче.

Геннадий Орлов, который комментировал этот матч тогда еще не по федеральному, а по петербургскому «5 каналу», сравнил стадион имени Кирова с аренами в Германии. «Чем он хуже?» — спросил зрителей Геннадий Сергеевич.

Судил встречу Владимир Петтай из Петрозаводска. Тот самый Петтай, который осенью того же года испортил «Зениту» матч против ЦСКА. Игра закончилась победой армейцев, а арбитр не засчитал два гола Андрея Аршавина, не заметил драки Вагнера и Риксена и назначил спорный пенальти в ворота «Зенита», который и стал победным. После этого Петтая отстранили и разрешили судить только через год.

Встреча завершилась нулевой ничьей, а самым опасным моментом игры можно назвать обиду Дерлея на Юрия Семина, который тогда тренировал «Динамо», и традиционно бурную реакцию Сергея Овчинникова на желтую карточку.

Как сказал после финального свистка Орлов, организаторы сделали намного больше, чем футболисты: в честь закрытия стадиона запустили салют, шарики и конфетти. Болельщики не торопились расходиться сразу после игры.

После матча несколько слов о стадионе сказал тренер гостей Юрий Семин:

— Атмосфера на стадионе Кирова великолепная, болельщиков «Зенита» нужно поблагодарить за то, что они пришли и свою команду поддержать, и соблюсти традиции. В Санкт-Петербурге любой стадион всегда полный! Поэтому желаю, чтобы на этом месте был самый большой и самый красивый стадион в дальнейшем.

С той игры прошло почти 11 лет, помнят ли что-нибудь футболисты? Мы поинтересовались у Александра Горшкова и Дмитрия Парфенова, чем им запомнилась встреча.

— Игра «Зенит» — «Динамо» запомнилась тем, что была последней для стадиона имени Кирова. Было непривычно: газон — хороший, но стадион немного устаревший, большое расстояние от поля до трибун. Стадион к тому времени уже был в запущенном состоянии, — рассказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Горшков.

Станет ли стадион «Санкт-Петербург» равноценной заменой стадиону имени Кирова, зависит от успехов «Зенита». Если «Зенит» добьется на новой арене каких-то титулов, которых еще не добивался, новый стадион войдет в историю, — подытоживает экс-полузащитник «Зенита».

— Матч запомнился тем, что все привыкли приезжать в Питер и играть на «Петровском». А здесь было все другое, своя история, — отмечает Парфенов. — Думаю, в плане исторической ценности новая арена обязательно встанет вровень со стадионом имени Кирова. Это будет домашняя арена «Зенита», куда деваться? Раньше «Спартак» играл в «Лужниках», и все считали родным стадионом «Лужники». Потом появился свой стадион, и сами видите — полные трибуны постоянно, — уверен бывший полузащитник «Динамо».

Важно, что не эта игра стала самой последней на стадионе. Через месяц «Петротрест» принял на доживающем последние дни стадионе «Спартак» из Щелкова. Матч закончился победой подмосковной команды, а из 45 тысяч мест на стадионе занято было 150.