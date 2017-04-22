Как строился стадион «Крестовский». Хроника событий

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В субботу на Крестовском острове наконец-то состоится первый матч в истории стадиона «Санкт-Петербург Арена» — «Зенит» в рамках 24-го тура чемпионата России примет «Урал».

«СЭ» вспоминает основные события, связанные с новым домом невского клуба.

2004 ГОД

Декабрь.

Правительство Санкт- Петербурга подписало постановление о начале строительства нового стадиона на Крестовском острове. В частности, в документе было написано, что арена является «стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга».

2005 ГОД

Апрель.

Перед началом матча российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер объявили о совместном решении правительства города и энергетической компании начать на месте стадиона имени Кирова строительство новой арены на 50 тысяч зрителей. Предполагалось, что на возведение сооружения уйдет три года, а стоимость его сметы составит около 2,5 миллиарда рублей.

2006 ГОД

Август.

Проект стадиона несколько раз меняли — в том числе после получения Россией ЧМ-2018.

В Смольном были подведены итоги конкурса на проект объекта. На победу в нем претендовали пять архитектурных компаний: Kisho Kurokawa Architects & Associates (Япония), GMP (Германия), Tomas Taveira (Португалия), «Моспроект-4» и «ЛенНИИпроект» (оба — Россия). Выиграла азиатская фирма Кисе Курокавы и ее проект под названием «Космический корабль».

Сентябрь.

Демонтированы мачты освещения стадиона имени Кирова.

Декабрь.

ООО «Синтез-СУИ» (ООО «Авант») выиграло тендер на строительство арены. Сумма тендера составила 6 миллиардов 664 миллиона 308 тысяч рублей. Смольный пообещал выделить эти средства генподрядчику.

2007 ГОД

Март.

Впервые публично озвучены сроки сдачи арены. На совещании c участием Валентины Матвиенко было объявлено, что строительство стадиона завершится 30 декабря 2008 года, а уже в сезоне-2009 «Зенит» сможет проводить на нем матчи. Правда, на тот момент заказчики проекта еще не определились с тем, будет ли поле на арене выдвижным или нет.

Апрель.

Правительство определилось: поле все-таки будет выдвижным. Об этом заявила сама Валентина Матвиенко.

Сентябрь.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров во время встречи с журналистами отметил, что строительство стадиона идет с опережением графика. Сроки его сдачи не изменились — декабрь 2008-го.

Октябрь.

В одной из больниц Токио на 74-м году жизни скончался автор проекта стадиона Кисе Курокава. Причиной смерти стала остановка сердца.

2008 ГОД

Апрель.

Президент «Зенита» Александр Дюков признался, что арена не будет введена в эксплуатацию в 2009 году. Как отметил патрон петербургского клуба, перенос сроков связан с тем, что проект строительства объекта до сих пор не согласован с Главгосэкспертизой, а также с увеличением стоимости проекта до 13−14 миллиардов рублей.

Июнь.

Торжественно заложен первый камень будущего стадиона на Крестовском острове.

Июль.

Утверждена новая смета стадиона. Ее величина оказалась больше той, что ранее озвучивал Дюков, — 23,7 миллиарда рублей. При этом была увеличена и вместимость арены — до 62 тысяч зрителей.

Ноябрь.

Из-за удорожания проекта администрация Петербурга разорвала контракт с компанией «Авант». Стоимость выполненных работ городское правительство оценило в 5,45 миллиарда рублей. Строительство стадиона впервые замерло.

Декабрь.

Новым генподрядчиком стала компания «Трансстрой», и работы по возведению объекта сразу же возобновились. Величина контракта составила приблизительно 13 миллиардов рублей, хотя первоначально была заявлена сумма в размере 18,6 миллиарда.

2009 ГОД

Март.

Полностью закончены работы по сооружению свайного поля. На объекте началось возведение трибун.

Декабрь.

В Санкт-Петербург наведалась комиссия ФИФА. После инспекции выяснилось, что стадион не соответствует стандартам Международной федерации футбола. В частности, вопросы вызвали видимость с трибун, а также планировка подтрибунных помещений. В связи с этим, строительство было вновь приостановлено.

2010 ГОД

Апрель.

Бюджет строительства стадиона урезан на 1,5 миллиарда рублей. Из-за этого отодвигаются и сроки его сдачи. «С введением новых федеральных правил по пожаротушению пришлось пересматривать проект, — отметил глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Владимир Барканов. — Произойдет удорожание проекта — естественно, с увеличением сроков строительства. Купол должен быть сделан из других материалов и как-то по-особому должна быть установлена пожарная лестница».

Август.

Полностью возобновлены работы на объекте.

Декабрь.

Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. В связи с этим изменился и проект петербургского стадиона — теперь он будет вмещать 68 тысяч зрителей. Валентина Матвиенко предположила, что для строительства стадиона могут быть привлечены средства из федерального бюджета.

2011 ГОД

Январь.

Дата сдачи объекта сдвинулась до ноября 2012 года. Вновь поменялась и смета стадиона — на этот раз увеличилась до 33 миллиардов рублей (около 1 миллиарда долларов). Арена тут же поднялась в пятерку самых дорогих футбольных стадионов за всю историю. До «Уэмбли» (1,5 миллиарда долларов) не так уж далеко.

В то же время строители из-за изменения проекта арены начали разбирать уже готовые конструкции — сняли более 300 тонн стационарной кровли, ригельные балки и восемь 45-метровых опор.

Февраль.

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Петербурга снизила величину сметы до 28,7 миллиарда рублей. Причина — готовность генподрядчика предоставить скидку.

Октябрь.

В очередной раз изменились сроки завершения строительства. Точный день вице-губернатор Санкт-Петербурга Роман Филимонов не озвучил, но назвал 2013-й год. Кроме того, выяснилось, что часть конструкции крыши придется переделывать, потому что заказчик захотел, чтобы под навесом находилось и поле, а не только трибуны.

Ноябрь.

Строители объявили забастовку из-за задержки «Трансстроем» выплаты жалованья на два месяца. «Мы делаем все возможное, чтобы решить вопрос с зарплатами, — сказал генеральный директор дочерней компании “Трансмонолит” Александр Куркин. — Причина задержки в том, что генподрядчик “Трансстрой” вовремя не перечислил средства на наш счет, а генподрядчику, в свою очередь, своевременно не заплатил заказчик».

2012 год

Сентябрь.

Крестовский остров посетил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он нелестно отозвался об арене после ознакомления с ее строительством: «Это не просто долгострой, это выглядит позорно».

Октябрь.

Администрация Петербурга отправила в Главгосэкпертизу новую смету стадиона размером в 43,8 миллиарда рублей. В то же время новый губернатор города Георгий Полтавченко намекнул на то, что к возведению объекта могут быть привлечены обычные жители Северной столицы: «Оснований полагать, что что-то украдено, у меня лично нет. Не исключено, что город может обратиться к жителям Петербурга с просьбой принять участие в достройке объекта на добровольных началах. В первую очередь такой призыв может быть обращен к болельщикам».

2013 год

Февраль.

Предприятие «Мостоотряд-19» обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать 1,46 миллиарда рублей с компании «Трансстрой». Это встречный иск в ответ на предъявленные генподрядчиком претензии к предприятию на сумму 1,35 миллиарда рублей. Спор возник из-за освоения денег, выделенных на строительство крыши.

Май.

После проведения проверки аудиторами Счетной палаты России и Контрольно-счетной палаты Петербурга стоимость арены снизилась до 34,9 миллиарда рублей за счет отказа от непрофильных площадей. Председатель Счетной палаты России Сергей Степашин выразил сомнение в озвученных ранее сроках ввода стадиона в эксплуатацию. «В лучшем случае, конец 2016-го или начало 2017-го», — сказал он.

Июль.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян назвал очередной новый срок сдачи стадиона в эксплуатацию — июль 2016 года.

Сентябрь.

РФС утвердил заявку Санкт-Петербурга на проведение матчей Euro-2020. В энный раз изменилась стоимость стадиона, пусть и незначительно — до 35,09 миллиарда рублей.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга и «Трансстрой» расторгли контракт. Причина — невозможность изменения проектных документов в рамках действующего соглашения. При этом «Трансстрой» остался одним из фаворитов нового конкурса.

Ноябрь.

Как и ожидалось, «Трансстрой» вновь выиграл тендер, и правительство города заново подписало контракт с компанией.

2014 ГОД

Апрель.

Марат Оганесян подтвердил, что арена будет готова летом 2016 года, и «стоимость строительства не увеличится ни на копейку».

Декабрь.

Некоторые российские поставщики материалов для строительства арены заявили о повышении их цен на 20−30 процентов из-за обвала курса рубля. В Смольном сообщили, что это не отразится на утвержденной ранее стоимости объекта.

2015 ГОД

Март.

Бригада из 50 рабочих стадиона обратилась к главе регионального отделения «Партии прогресса» адвокату Аркадию Чаплыгину с просьбой помочь им получить задолженные работодателем 14 миллионов рублей. По словам строителей, они получали деньги по договору подряда лишь за первый месяц. Каждый отработанный час оценивался в 200 рублей. В последующие месяцы рабочие денег не получали.

Тогда же Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование Сергея Герлимана, фигуранта дела об обналичивании почти 146 миллионов бюджетных рублей, выделенных на строительство арены.

Апрель.

На арене начался монтаж первого ряда кресел, а также процесс облицовки гранитом.

В результате конфликта огнестрельные ранения в голову получил один из строителей. На объект приезжала бетономешалка, водитель которой стал мыть машину. После того как к нему подошел работник стройки и, предположительно, сделал замечание, водитель достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента три раза, дважды попав в голову. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, но выжил.

Июль.

Георгий Полтавченко озвучил варианты названия нового стадиона: «Крестовский», «Петербург-Арена», «Зенит-Арена». На стадионе начался монтаж выкатного поля.

Ноябрь.

В Смольном состоялось рабочее заседание регионального организационного комитета по проведению ЧМ-2018. На нем было принято решение о том, что первый матч на «Крестовском» должен состояться в сентябре 2016 года. Начался монтаж крыши.

Декабрь.

В течение недели на стройке погибли двое рабочих. Оба упали с высоты и скончались от полученных травм.

2016 ГОД

Январь.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга приостановил исполнение контракта с «Трансстроем» на полгода. Подрядчик должен был завершить контракт до 15 декабря 2015 года, но не выполнил работы на 3,1 миллиарда рублей. В ответ гендиректор компании Виталий Лазуткин признался, что контракт на строительство «Крестовского» не индексировался с 2013 года, а оборудование на 98 процентов импортное. Тем не менее, в конце месяца контракт был продлен.

Февраль.

Создан штаб по координации завершения строительства стадиона, его возглавил вице-губернатор города Игорь Албин. «Трансстрой» попросил комитет по строительству Петербурга выделить на строительство еще 435 миллионов рублей.

Апрель.

Утверждено официальное название стадиона — «Крестовский».

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обязал одного из подрядчиков вернуть в бюджет Санкт-Петербурга более 570 миллионов рублей. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования прокурора Василеостровского района к бывшему генеральному директору ООО «Старый город» Дмитрию Коршунову о взыскании ущерба, причиненного бюджету города во время строительства арены.

Май.

Из-за требований ФИФА по безопасности вновь была увеличена стоимость «Крестовского». Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили увеличение сметы на 4,3 миллиарда рублей (до 39,2 миллиарда рублей).

Июль.

Правоохранительные органы провели обыски в офисах организаций-субподрядчиков, участвовавших в строительстве стадиона «Крестовский». С заявлением о требовании обысков в полицию обратился генеральный подрядчик — компания «Трансстрой». Однако в том же месяце компания перестала быть генподрядчиком, потому что не смогла объяснить информацию о дефиците в 2,5 миллиарда рублей — этого властям Санкт-Петербурга было достаточно. Строительство стадиона было приостановлено.

Август.

Новым генподрядчиком стадиона стала компания «Метрострой», 46 процентов акций которой принадлежат администрации Петербурга. Строительство было возобновлено, но изначально сотрудники «Метростроя» вышли на объект без контрактов. В то же время Смольный утвердил план перераспределения средств на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры — для этой цели было выделено 2,6 миллиарда рублей, предназначавшихся школам, культурным объектам и системе здравоохранения. Озвучена новая дата сдачи объекта — декабрь 2016 года.

Октябрь.

Успешно протестирована раздвижная крыша, не совсем успешно — выкатное поле (его удалось вкатить внутрь только спустя два часа). Количество рабочих на стройке увеличилось до шести тысяч.

На стадионе прошел тестовый матч: генподрядчик арены «Метрострой» проиграл сборной строителей города.

Ноябрь.

В ходе визита на «Крестовский» инспекторы ФИФА выявили проблему выкатного поля стадиона. Якобы нормативы по вибрации превышены в семь раз. Причиной отклонения, возможно, стала легкость конструкции.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона «Крестовский». Ему было предъявлено обвинение в хищении более 50 миллионов рублей.

Декабрь.

Председатель временной комиссии Совета Федерации Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, что на строительство «Крестовского» ушло около 41 миллиарда рублей и «больше потрачено не будет».

29 декабря был получен акт ввода объекта в эксплуатацию. Однако тремя днями ранее петербургский комитет по строительству и компания «Метрострой» заключили контракт на выполнение дополнительных работ стоимостью около 952 миллионов рублей.

2017 ГОД

Январь.

«Зенит» объявил о том, что в апреле-мае сыграет три матча на Крестовском острове. Все — в рамках чемпионата России.

Февраль.

Вице-губернатор Игорь Албин сказал, что вибрация поля полностью устранена. 11 февраля на арене прошло мероприятие «Первый посетитель», в рамках которого 10 тысяч человек протестировали стадион и увидели мотошоу.

22 февраля в чаше стадиона прошел концерт, на котором выступили «Би-2», «Чайф», Баста и другие российские звезды. Мероприятие увидели более 30 тысяч зрителей.

Март

На стадионе прошло торжественное событие — «100 дней до Кубка конфедераций». В рамках мероприятия генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура открыли памятную табличку.

31 марта завершились дополнительные работы по адаптации объекта к проведению матчей Кубка конфедераций.

Апрель

22 апреля на «Санкт-Петербург Арене» пройдет первый матч в ее истории — «Зенит» примет «Урал».