Как строился стадион «Крестовский». Хроника событий
Основные события, связанные с новым домом «Зенита».
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В субботу на Крестовском острове
«СЭ» вспоминает основные события, связанные с новым домом невского клуба.
2004 ГОД
Декабрь.
Правительство Санкт- Петербурга подписало постановление о начале строительства нового стадиона на Крестовском острове. В частности, в документе было написано, что арена является «стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга».
2005 ГОД
Апрель.
Перед началом матча российской
2006 ГОД
Август.
Проект стадиона несколько раз меняли — в том числе после получения Россией ЧМ-2018.
В Смольном были подведены итоги конкурса на проект объекта. На победу в нем претендовали пять архитектурных компаний: Kisho Kurokawa Architects & Associates (Япония), GMP (Германия), Tomas Taveira (Португалия), «Моспроект-4» и «ЛенНИИпроект» (оба — Россия). Выиграла азиатская фирма Кисе Курокавы и ее проект под названием «Космический корабль».
Сентябрь.
Демонтированы мачты освещения стадиона имени Кирова.
Декабрь.
ООО «Синтез-СУИ» (ООО «Авант») выиграло тендер на строительство арены. Сумма тендера составила 6 миллиардов 664 миллиона 308 тысяч рублей. Смольный пообещал выделить эти средства генподрядчику.
2007 ГОД
Март.
Впервые публично озвучены сроки сдачи арены. На совещании c участием Валентины Матвиенко было объявлено, что строительство стадиона завершится 30 декабря 2008 года, а уже в сезоне-2009 «Зенит» сможет проводить на нем матчи. Правда, на тот момент заказчики проекта еще не определились с тем, будет ли поле на арене выдвижным или нет.
Апрель.
Правительство определилось: поле
Сентябрь.
Октябрь.
В одной из больниц Токио на 74-м году жизни скончался автор проекта стадиона Кисе Курокава. Причиной смерти стала остановка сердца.
2008 ГОД
Апрель.
Президент «Зенита» Александр Дюков признался, что арена не будет введена в эксплуатацию в 2009 году. Как отметил патрон петербургского клуба, перенос сроков связан с тем, что проект строительства объекта до сих пор не согласован с Главгосэкспертизой, а также с увеличением стоимости проекта до 13−14 миллиардов рублей.
Июнь.
Торжественно заложен первый камень будущего стадиона на Крестовском острове.
Июль.
Утверждена новая смета стадиона. Ее величина оказалась больше той, что ранее озвучивал Дюков, — 23,7 миллиарда рублей. При этом была увеличена и вместимость арены — до 62 тысяч зрителей.
Ноябрь.
Декабрь.
Новым генподрядчиком стала компания «Трансстрой», и работы по возведению объекта сразу же возобновились. Величина контракта составила приблизительно 13 миллиардов рублей, хотя первоначально была заявлена сумма в размере 18,6 миллиарда.
2009 ГОД
Март.
Полностью закончены работы по сооружению свайного поля. На объекте началось возведение трибун.
Декабрь.
В
2010 ГОД
Апрель.
Бюджет строительства стадиона урезан на 1,5 миллиарда рублей.
Август.
Полностью возобновлены работы на объекте.
Декабрь.
Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. В связи с этим изменился и проект петербургского стадиона — теперь он будет вмещать 68 тысяч зрителей. Валентина Матвиенко предположила, что для строительства стадиона могут быть привлечены средства из федерального бюджета.
2011 ГОД
Январь.
Дата сдачи объекта сдвинулась до ноября 2012 года. Вновь поменялась и смета стадиона — на этот раз увеличилась до 33 миллиардов рублей (около 1 миллиарда долларов). Арена тут же поднялась в пятерку самых дорогих футбольных стадионов за всю историю. До «Уэмбли» (1,5 миллиарда долларов) не так уж далеко.
В то же время строители
Февраль.
Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Петербурга снизила величину сметы до 28,7 миллиарда рублей. Причина — готовность генподрядчика предоставить скидку.
Октябрь.
В очередной раз изменились сроки завершения строительства. Точный день
Ноябрь.
Строители объявили забастовку
2012 год
Сентябрь.
Крестовский остров посетил
Октябрь.
Администрация Петербурга отправила в Главгосэкпертизу новую смету стадиона размером в 43,8 миллиарда рублей. В то же время новый губернатор города Георгий Полтавченко намекнул на то, что к возведению объекта могут быть привлечены обычные жители Северной столицы: «Оснований полагать, что
2013 год
Февраль.
Предприятие «Мостоотряд-19» обратилось в арбитражный суд
Май.
После проведения проверки аудиторами Счетной палаты России и
Июль.
Сентябрь.
РФС утвердил заявку
Комитет по строительству
Ноябрь.
Как и ожидалось, «Трансстрой» вновь выиграл тендер, и правительство города заново подписало контракт с компанией.
2014 ГОД
Апрель.
Марат Оганесян подтвердил, что арена будет готова летом 2016 года, и «стоимость строительства не увеличится ни на копейку».
Декабрь.
Некоторые российские поставщики материалов для строительства арены заявили о повышении их цен на 20−30 процентов
2015 ГОД
Март.
Бригада из 50 рабочих стадиона обратилась к главе регионального отделения «Партии прогресса» адвокату Аркадию Чаплыгину с просьбой помочь им получить задолженные работодателем 14 миллионов рублей. По словам строителей, они получали деньги по договору подряда лишь за первый месяц. Каждый отработанный час оценивался в 200 рублей. В последующие месяцы рабочие денег не получали.
Тогда же Василеостровский районный суд
Апрель.
На арене начался монтаж первого ряда кресел, а также процесс облицовки гранитом.
В результате конфликта огнестрельные ранения в голову получил один из строителей. На объект приезжала бетономешалка, водитель которой стал мыть машину. После того как к нему подошел работник стройки и, предположительно, сделал замечание, водитель достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента три раза, дважды попав в голову. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, но выжил.
Июль.
Георгий Полтавченко озвучил варианты названия нового стадиона: «Крестовский», «Петербург-Арена», «Зенит-Арена». На стадионе начался монтаж выкатного поля.
Ноябрь.
В Смольном состоялось рабочее заседание регионального организационного комитета по проведению ЧМ-2018. На нем было принято решение о том, что первый матч на «Крестовском» должен состояться в сентябре 2016 года. Начался монтаж крыши.
Декабрь.
В течение недели на стройке погибли двое рабочих. Оба упали с высоты и скончались от полученных травм.
2016 ГОД
Январь.
Комитет по строительству
Февраль.
Создан штаб по координации завершения строительства стадиона, его возглавил
Апрель.
Утверждено официальное название стадиона — «Крестовский».
Петроградский районный суд
Май.
Июль.
Правоохранительные органы провели обыски в офисах
Август.
Новым генподрядчиком стадиона стала компания «Метрострой», 46 процентов акций которой принадлежат администрации Петербурга. Строительство было возобновлено, но изначально сотрудники «Метростроя» вышли на объект без контрактов. В то же время Смольный утвердил план перераспределения средств на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры — для этой цели было выделено 2,6 миллиарда рублей, предназначавшихся школам, культурным объектам и системе здравоохранения. Озвучена новая дата сдачи объекта — декабрь 2016 года.
Октябрь.
Успешно протестирована раздвижная крыша, не совсем успешно — выкатное поле (его удалось вкатить внутрь только спустя два часа). Количество рабочих на стройке увеличилось до шести тысяч.
На стадионе прошел тестовый матч: генподрядчик арены «Метрострой» проиграл сборной строителей города.
Ноябрь.
В ходе визита на «Крестовский» инспекторы ФИФА выявили проблему выкатного поля стадиона. Якобы нормативы по вибрации превышены в семь раз. Причиной отклонения, возможно, стала легкость конструкции.
Следственный комитет РФ сообщил о задержании бывшего
Декабрь.
Председатель временной комиссии Совета Федерации Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, что на строительство «Крестовского» ушло около 41 миллиарда рублей и «больше потрачено не будет».
29 декабря был получен акт ввода объекта в эксплуатацию. Однако тремя днями ранее петербургский комитет по строительству и компания «Метрострой» заключили контракт на выполнение дополнительных работ стоимостью около 952 миллионов рублей.
2017 ГОД
Январь.
«Зенит» объявил о том, что в
Февраль.
22 февраля в чаше стадиона прошел концерт, на котором выступили «Би-2», «Чайф», Баста и другие российские звезды. Мероприятие увидели более 30 тысяч зрителей.
Март
На стадионе прошло торжественное событие — «100 дней до Кубка конфедераций». В рамках мероприятия генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура открыли памятную табличку.
31 марта завершились дополнительные работы по адаптации объекта к проведению матчей Кубка конфедераций.
Апрель
22 апреля на «Санкт-Петербург Арене» пройдет первый матч в ее истории — «Зенит» примет «Урал».
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