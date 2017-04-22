Как «спартачи» напугали тренера

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Столичных гостей на Дону ждали с опаской. Ультрас «Спартака» грозили прибыть многотысячным полчищем, хотя все билеты на «Олимп-2» были распроданы за несколько дней до матча, а красно-белым полагалась скромная квота в 1500 посадочных мест. Это 10% от вместимости небольшой арены, так что все по-честному.

Правда, хитрые москвичи не теряли времени даром и, говорят, скупили немало «тикетов» на центральные сектора посредством онлайн-продажи.

Данное обстоятельство вселяло дополнительную тревогу у полиции, ведь всем известно, что красно-белые болельщики — народ не мирный. В Ростове это помнят лучше, чем где-то еще.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 24, 22.04.2017, 16:30 -:- Ростов Спартак М

Ровно год назад, в апреле 2016-го, «спартачи» разгромили здешний стадион. Да, возможно, «разгром» — некоторое преувеличение, но очевидцы из местных описывали случившееся именно так. Беспорядки спровоцировал некий фанат, выбежавший на поле и добрых пару минут успешно улепетывавший от блюстителей порядка. Когда же те его все-таки настигли, остальные попытались отбить своего соратника. В ход пошли ни в чем не повинные кресла, которые москвичи принялись выламывать и швырять в полицейских.

Пока отношения «людей в синем» и «людей в красном» готовятся пройти новую проверку на прочность, в пятницу состоялась прилюдия «в тестовом режиме».

В страхе перед нашествием было решено закрыть доступ на три из четырех трибун уютного стадиончика «Локомотив» в ростовском спутнике Батайске, где состоялась битва молодежных составов.

Первой на объект запустили специально обученную собаку, она в сопровождении кинолога внимательно обнюхала ряд за рядом. И ничего подозрительного не нашла.

Хозяевам имелось, чего опасаться. Скромный контингент в лице 11 полицейских, двух ОМОНовцев и нескольких сотрудников ЧОП, откомандированных на игру, едва ли бы смог сдержать стихию, если бы события вдруг вышли из-под контроля.

«Дорогие гости, — мы вас любим! — пытались правоохранители втереться в доверие перед матчем. — Пожалуйста, болейте за “Спартак” культурно, воздержитесь от ненармотивной лексики».

«Ага, знаем мы, как вы нас любите…», — злобно косились на господ в форме юнцы с красными «розами» на шеях.

Большой дружбы у них и впрямь не сложилось. Футболисты только проводили разминку, когда строгий подполковник после длительных препирательств буквально за шкирку вывел с арены двух ребят школьного вида. Чтобы не нервничали остальные, полицейский громко объяснил свой мотив: за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Один из пораженных в правах до этого упорно называл большого начальника «товарищем майором». «Разуй глаза, где ты здесь майора увидел?!» — возмущался тот.

«Ниче, посмотрим, что завтра делать будете, когда нас станет много», — зашипели вокруг.

В субботу полиции и вправду придется терпеть матершину. Иначе такие вмешательства могут перетечь в «войну» похлеще прошлогодней.

Проблему с иными представителями признают и в самом спартаковском «движе». Так, в обсуждениях на крупном фанатском сайте Fanat1k.ru после домашней игры с «Зенитом» в 23-м туре даже разгорелась полемика. Многим пришлось не по душе большое количество сильно пьяных, которые «беспределили» в метро, где ехали и «гражданские» жители столицы, в том числе дети, состязались в похабных изречениях и прилюдно справляли нужду: кто за пределами «Открытие Арены», у заборчика, а кое-кто и в ее пределах. В неотведенных для этого местах….

Тот же ресурс перед выездом в Ростов посчитал нужным обратиться к единомышленникам с воззванием: «Просим всех красно-белых не забывать о том, что они являются лицом нашего “движа”. Просим вести себя адекватно и, конечно, поддерживать любимый клуб на стадионе от первой и до последней минуты».

Ну, а игра дублеров после описанного инцидента в целом протекла мирно, если не считать еще одного появления подполковника. На сей раз ему не понравилась непристойная кричалка с призывом к поклонникам ЦСКА заняться оральным сексом.

Непривычная для провинции вольность вызвала неподдельный ужас у пожилых работниц стадиона и бурный восторг у мальчиков, подающих мячи.

Удивительно, но фаны вняли приведенным доводам и впредь не возвращались к словесной демонстрации своей «любви» к армейцам.

Еще в самом начале приезжие болельщики умудрились не на шутку испугать известного тренера Ивана Ляха. Тот имел неосторожность разместиться по соседству с ними — и пулей вылетел из кресла, едва только раздались первые здравицы во славу «Спартака». «Сумасшедшие, просто сумасшедшие!» — растерянно причитали сопровождавшие специалиста.

К слову сказать, молодые спартаковцы в концовке встречи под проливным дождем все же дожали неуступчивых ростовчан (1:0), которым уступили в первом круге, и до предела обострили чемпионскую гонку в первенстве дублеров.

Отставание держащегося на второй строчке в таблице «Спартака» от лидера ЦСКА сократилось до трех очков (52 против 55), чему поспособствовали сами красно-синие, не сумевшие одолеть в гостях «Уфу» (0:0).

Многое должна прояснить очная схватка младших секторов противоборствующих лагерей 29 апреля на территории ЦСКА.