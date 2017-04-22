На стадионе «Санкт-Петербург» пройдет Фестиваль света, посвященный футболу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Масштабное световое шоу, посвященное футболу, будет показано на стадионе «Санкт-Петербург» после того, как он примет свой первый официальный матч. Горожане в ходе онлайн-голосования выбрали стадион «Санкт-Петербург» площадкой для проведения третьего общегородского Фестиваля света, ставшего новым туристическим брендом северной столицы.
«Фестиваль покажет ультрасовременное лицо Санкт- Петербурга, — сказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев. — Световые проекции будут показаны на площади 6 тысяч кв. метров. Это одно из самых масштабных подобных зрелищ в Европе».
«Стадион “Санкт-Петербург” должен стать еще одним спортивным символом города, — сказал Мушкарев. — Говоря о матчах ЧМ-2018, гости будут вспоминать Петербург, его стадион, и его открытие. Это не просто перерезание ленточки, город должен получить праздник».
В дальнейшем городские власти рассчитывают сделать стадион популярным туристическим объектом, привлекающим гостей города на Крестовский остров. В городе планируется также открыть Музей спорта.
Фейерверк на автомагистрали.
Сюжет светового шоу, в котором будут сочетаться технологии 3D-перформанса, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления продемонстрирует зрителям историю
Шоу объединит четыре тематических блока, сопровождаемых музыкальными номерами и интерактивной программой. Каждые полчаса будут давать фейерверки, одной из площадок для которых станет проходящая недалеко от стадиона автомагистраль.
Организаторы шоу отмечают, что использованные в петербургском Фестивале света технологии аналогичны тем, которые применяются на таких мероприятиях в Берлине, Лионе, Амстердаме и Москве.
Автобусы для зрителей.
На время проведения шоу движение на Крестовском острове будет ограничено. Для гостей фестиваля будут организованы два шаттловых маршрута с бесплатными автобусами до метро. Они разработаны для транспортного обеспечения матчей Кубка конфедераций, которые пройдут в
«И стадиону, и транспорту предстоит пройти проверку спортивным матчем. Мы задействуем часть партии новых автобусов, закупленных для Кубка конфедераций», — сказал гендиректор петербургского «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин.
Свет для событийного туризма.
Фестивали света проводятся в
Проекции демонстрировались на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора, причем впервые проект 3D-маппинга был представлен в панораме, близкой к 360 градусам. Задействовались и другие здания архитектурных ансамблей Исаакиевской и Сенатской площадей, а также памятник Николаю I и знаменитый «Медный всадник».
В голосовании по выбору площадки для третьего фестиваля стадион «Санкт-Петербург» опередил Исаакиевскую площадь и Исаакиевский собор, где фестиваль проходил в ноябре 2016 года, Стрелку Васильевского острова, Александринский театр и Смольный собор.
Первый матч.
Днем на стадионе пройдет первый официальный матч. ФК «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом». На игре ожидается 20 тысяч зрителей.
Матч начнется в 14:00 мск с символического удара ветерана «Зенита», бывшего нападающего
Игроки «Зенита» за пару дней до матча провели тренировку на новом стадионе. Тренер команды Мирча Луческу отметил, что «поле специфическое, трава молодая, но в целом стадион практически без изъянов». Комментатором матча, как ожидается, станет народный артист РФ Михаил Боярский.
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